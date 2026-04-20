Fondul Monetar Internațional (FMI) a recomandat guvernelor europene să nu plafoneze prețurile sau să reducă taxele la combustibili ca răspuns la scumpirile cauzate de conflictul dintre Statele Unite și Iran. FMI susține că menținerea prețurilor ridicate este esențială pentru reducerea consumului și pentru a accelera tranziția către energia verde.

Șeful departamentului european al FMI, Alfred Kammer, a îndemnat Europa să reducă dependența de combustibilii fosili, pe care a numit-o o vulnerabilitate. Kammer consideră că prețurile ridicate sunt necesare pentru a descuraja risipa de energie.

Scumpirea țițeiului trebuie, în opinia acestuia, să reprezinte un stimulent pentru investiții în energia regenerabilă, întrucât dependența de combustibilii fosili reprezintă un „dezavantaj cronic” care poate fi eliminat.

Potrivit lui Alfred Kammer, actuala criză energetică poate să grăbească tranziția către Pactul Verde European, care „va ajuta continentul să se protejeze de viitoarele șocuri ale prețurilor la energie, obținând în același timp energie decarbonizată la prețuri accesibile”.

Prețul petrolului, cu 40% mai mare din cauza războiului din Orientul Mijlociu

De la începutul războiului dintre Statele Unite și Iran, prețurile gazului și petrolului au fost caracterizate de o volatilitate extremă și, drept consecință, de o creștere rapidă a prețului la pompă. Dacă înainte de conflictul din Orientul Mijlociu cotația Brent era de aproximativ 72 dolari/baril, la finalul lunii martie prețul a ajuns să atingă un maxim temporar de până la 120 dolari/baril. În prezent, prețul petrolului Brent se învârte în jurul valorii de 94 de dolari/baril.

Prețurile combustibilor au dat semne de retragere după începutul negocierilor de pace dintre Washington și Teheran și au oscilat în funcție de acțiunile militare și declarațiile politice. Cu toate acestea, costurile rămân cu peste 40% mai mari decât nivelul de dinaintea războiului.

Ce este Pactul Verde European

Uniunea Europeană a pus la punct o strategie prin care europenii să transforme continentul într-o regiune sustenabilă. Prin urmare, obiectivul central al Bruxelles-ului este să devină primul continent neutru din punct de vedere climatic până în anul 2050. Unul dintre obiectivele impuse pentru a atinge acest țel este renunțarea treptată la combustibilii fosili și tranziția către energia regenerabilă.

