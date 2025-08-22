FOAMETEA cuprinde Fâșia Gaza. ONU decretează stare de urgență

ONU a decretat oficial vineri foamete în Fâşia Gaza, prima din Orientul Mijlociu, după ce experţii săi au avertizat că 500.000 de persoane se află într-o stare deplorabilă, din cauza blocadei formate de armata israeliană, care împiedică aprovizionarea teritoriului cu alimente.

Foametea din Gaza ar fi putut fi evitată dacă Israelul nu ar fi obstrucționat aprovizionarea teritoriului palestinian cu alimente.

„Facem un apel la autoritățile israeliene să oprească această situație intolerabilă”, susțin reprezentanții ONU.

De cealaltă parte, israelienii neagă existența fenomenului și pun totul pe baza propagandei Hamas, relatează L’Humanite.

„Nu există foamete în Gaza”, transmite Ministerul israelian de Externe.

După luni de avertismente, Cadrul integrat de clasificare a fazelor securităţii alimentare (IPC), o agenţie a ONU cu sediul la Roma, a confirmat existența foametei. Un sfert din populația totală a Fâşiei Gaza se află pe cel mai ridicat nivel de stres alimentar, pe baza clasificării IPC.

Potrivit agenției, foametea este confirmată atunci când sunt reunite trei condiţii:

cel puţin 20% din gospodării (una din cinci) se confruntă cu o lipsă extremă de alimente,

cel puţin 30% dintre copiii sub cinci ani (unul din trei) suferă de malnutriţie acută,

cel puţin două persoane din 10.000 mor de foame în fiecare zi.

Această situaţie este rezultatul escaladării conflictului dintre gruparea militantă Hamas și Israel.

