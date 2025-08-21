Prima pagină » Știri externe » Secretarul general al ONU solicită un ARMISTIȚIU imediat în Fâșia Gaza/ Guterres se opune planului israelian de cucerire a orașului Gaza

21 aug. 2025, 09:55, Știri externe
Secretarul general al ONU solicită un ARMISTIȚIU imediat în Fâșia Gaza/ Guterres se opune planului israelian de cucerire a orașului Gaza

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, solicită un armistițiu imediat în Fâșia Gaza, după ce Israelul a anunțat operațiunea de cucerire a orașului Gaza.

„Este vital să se ajungă la un armistițiu imediat în Fâșia Gaza, pentru a evita moartea și distrugerea pe care o operațiune militară desfășurată împotriva orașului Gaza le-ar putea provoca inevitabil”, a declarat Guterres.

Secretarul general a cerut, totodată, eliberarea necondiționată a ostaticilor israelieni deținuți de gruparea islamistă Hamas.

Guterres a îndemnat Israelul să renunțe la decizia de extindere a construcțiilor „ilegale” de locuințe în Cisiordania, plan care a fost anunțat săptămâna trecută de Tel Aviv și care a primit acordul Ministerului israelian al Apărării.

Ministerul palestinian de Externe a transmis că planul de construire a locuințelor ar putea izola comunitățile palestiniene din regiune și ar submina posibilitatea aplicării unei soluții a două state.

Israelul inițiază o nouă operațiune în orașul Gaza

Israelul a convocat 60.000 de rezerviști pentru a sprijini efortul de război din Fâșia Gaza, permițând astfel cucerirea rapidă a celui mai mare centru urban, orașul Gaza, potrivit The Times of Israel. Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, „a aprobat planul de atac al armatei israeliene asupra orașului Gaza”, capitala și cel mai mare oraș din teritoriul palestinian.

Statele occidentale au criticat, în repetate rânduri, planul israelian de strămutare a comunității palestiniene.

Războiul din Fâșia Gaza a început pe 7 octombrie 2023, când gruparea islamistă Hamas a atacat comunitățile din sudul Israelului, ucigând aproximativ 1.200 de persoane, printre care și civili, și luând 251 de ostatici.

„Planurile lui Netanyahu de a intensifica operațiunile militare confirmă, fără urmă de îndoială, dorința sa de a scăpa de ostatici și de a-i sacrifica în urmărirea intereselor sale personale și a agendei sale ideologice extremiste”, a transmis gruparea Hamas.

Foto: Profimedia

