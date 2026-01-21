🚨 Forumul de la Davos, ziua 3. Trump s-a întors din drum din cauza unor „probleme minore” cu Air Force One. Președintele, nevoit să schimbe aeronava

10:41

„Asistăm la începutul unei noi ordini internaționale”, estimează Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene (BCE), la microfonul RTL în această dimineață, reacționând la amenințările vamale lansate de Donald Trump împotriva țărilor europene care se opun anexării Groenlandei.

Această nouă ordine „ridică întrebări fundamentale”. Dar președinta BCE vrea să-liniștească pe europeni: „Avem o rezistență a economiilor pe care nu o așteptam acum șase luni, spune ea. Efectul imediat este relativ minor.”

„Trebuie să fim calmi, să analizăm impactul și modul în care ne organizăm în viitor. În zona euro, inflația va fi ușor afectată.”

Șefa BCE nu se declară „îngrijorată”, ci „în alertă” și atentă la climatul de incertitudine pe care îl creează această situație, în special pentru investitori.

„Ceea ce este mai grav, și îmi cântăresc cuvintele, este gradul de incertitudine”. „Incertitudinea și încrederea nu fac casă bună”, afirmă Christine Lagarde.

Întrebată despre determinarea lui Donald Trump de a-și pune în practică amenințările, Christine Lagarde consideră că „el adoptă adesea o abordare tranzacțională. El negociază, stabilește standarde ridicate, nerealiste, dificil de implementat, dar așa avansează el. Apoi negociază, iar noi, europenii, trebuie să ne întrebăm care este poziția noastră: ne arătăm mușchii, propunem soluții?”

„Ceea ce este bun pentru America nu este neapărat bun pentru întreaga lume”, afirmă Christine Lagarde

Când jurnalistul Marc-Olivier Fogiel a întreabat-o pe președinta BCE la RTL care ar fi mesajul ei dacă ar avea un singur mesaj de transmis lui Donald Trump, președinta BCE a răspuns: „Ar fi să ia în considerare faptul că ceea ce este bun pentru America nu este neapărat bun pentru întreaga lume. Trebuie să ne ascultăm unii pe alții.”

Trump amenință cu noi tarife

Președintele american Donald Trump a amenințat că va impune noi tarife vamale asupra a opt aliați care se opun cererilor sale de a controla Groenlanda.

El intenționează să impună tarife vamale de 10% Regatului Unit, Danemarcei, Norvegiei, Suediei, Franței, Germaniei, Olandei și Finlandei pentru „orice bunuri” dacă se opun preluării Groenlandei de către acesta.

Trump a declarat că tarifele vor intra în vigoare până la 1 februarie și vor crește la 25% până la 1 iunie.