Prima pagină » Știri externe » Forumul de la Davos, ziua 3. Trump s-a întors din drum din cauza unor „probleme minore” cu Air Force One. Președintele, nevoit să schimbe aeronava

🚨 Forumul de la Davos, ziua 3. Trump s-a întors din drum din cauza unor „probleme minore” cu Air Force One. Președintele, nevoit să schimbe aeronava

21 ian. 2026, 10:18, Știri externe
Donald Trump și anturajul său au fost nevoiți să schimbe avioanele pentru a ajunge la Forumul Economic Mondial din Alpii Elvețieni. Prin urmare, președintele SUA va ajunge la Davos „cu aproximativ trei ore întârziere”, a declarat Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA. Președintele american urmează să vorbească la Davos în această după-amiază, ora definitivă a discursului său nefiind stabilită.
Actualizări
11:09

UPDATE. Președintele egiptean Abdel-Fattah el-Sissi, la Davos: Cauza palestiniană este încă „în prim-planul priorităților” în Orientul Mijlociu.

Președintele a declarat, în cadrul unui panel de la Davos, că rezolvarea cauzei palestiniene „este nucleul stabilității regionale și o piatră de temelie pentru a obține o pace justă și cuprinzătoare”.

Liderul egiptean a salutat, de asemenea, eforturile lui Donald Trump de a contribui la ajungerea la un armistițiu care a oprit războiul Israel-Hamas din Gaza în octombrie.

Abdel Fattah El-Sisi a salutat, de asemenea, anunțul lui Donald Trump privind lansarea celei de-a doua faze a planului de pace pentru Gaza. Acesta a subliniat necesitatea de a permite intrarea neîngrădită a ajutorului umanitar în Fâșia Gaza și a cerut, de asemenea, o soluție cu două state, cu recunoașterea clară a statului palestinian.

Se așteaptă ca Sisi și Trump să se întâlnească la Davos.

10:41

UPDATE. „Asistăm la începutul unei noi ordini internaționale”, avertizează Christine Lagarde

„Asistăm la începutul unei noi ordini internaționale”, estimează Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene (BCE), la microfonul RTL în această dimineață, reacționând la amenințările vamale lansate de Donald Trump împotriva țărilor europene care se opun anexării Groenlandei.

Această nouă ordine „ridică întrebări fundamentale”. Dar președinta BCE vrea să-liniștească pe europeni: „Avem o rezistență a economiilor pe care nu o așteptam acum șase luni, spune ea. Efectul imediat este relativ minor.”

„Trebuie să fim calmi, să analizăm impactul și modul în care ne organizăm în viitor. În zona euro, inflația va fi ușor afectată.”

Șefa BCE nu se declară „îngrijorată”, ci „în alertă” și atentă la climatul de incertitudine pe care îl creează această situație, în special pentru investitori.

„Ceea ce este mai grav, și îmi cântăresc cuvintele, este gradul de incertitudine”. „Incertitudinea și încrederea nu fac casă bună”, afirmă Christine Lagarde.

Întrebată despre determinarea lui Donald Trump de a-și pune în practică amenințările, Christine Lagarde consideră că „el adoptă adesea o abordare tranzacțională. El negociază, stabilește standarde ridicate, nerealiste, dificil de implementat, dar așa avansează el. Apoi negociază, iar noi, europenii, trebuie să ne întrebăm care este poziția noastră: ne arătăm mușchii, propunem soluții?”

„Ceea ce este bun pentru America nu este neapărat bun pentru întreaga lume”, afirmă Christine Lagarde

Când jurnalistul Marc-Olivier Fogiel a întreabat-o pe președinta BCE la RTL care ar fi mesajul ei dacă ar avea un singur mesaj de transmis lui Donald Trump, președinta BCE a răspuns: „Ar fi să ia în considerare faptul că ceea ce este bun pentru America nu este neapărat bun pentru întreaga lume. Trebuie să ne ascultăm unii pe alții.”

Trump amenință cu noi tarife

Președintele american Donald Trump a amenințat că va impune noi tarife vamale asupra a opt aliați care se opun cererilor sale de a controla Groenlanda.

El intenționează să impună tarife vamale de 10% Regatului Unit, Danemarcei, Norvegiei, Suediei, Franței, Germaniei, Olandei și Finlandei pentru „orice bunuri” dacă se opun preluării Groenlandei de către acesta.

Trump a declarat că tarifele vor intra în vigoare până la 1 februarie și vor crește la 25% până la 1 iunie.

10:39

UPDATE. Posibilă întâlnire Trump-Parmelin

Este incert, dar este foarte probabil ca o întâlnire între președintele american Donald Trump și președintele elvețian Guy Parmelin să aibă loc astăzi la Davos. Aceasta ar fi prima întâlnire față în față a acestuia din urmă cu magnatul, dar există incertitudini cu privire la potențialele subiecte de discuție, relatează RSI.ch.

10:29

UPDATE. Trump va ajunge la Forumul Economic Mondial de la Davos „cu aproximativ trei ore întârziere”

Astăzi este probabil cea mai interesantă zi de la Forumul Economic Mondial (WEF). În această după-amiază, Donald Trump își va susține mult așteptatul discurs. Din cauza întârzierii de trei ore a președintelui, sunt de așteptat modificări și întârzieri. Impactul concret pe care acest lucru îl va avea asupra programului nu este încă clar.

Deocamdată programul arată astfel:

  • 9:30 – 10:30 a.m.: Discursul președintelui egiptean Abdel Fattah al-Sisi
  • 10:15 – 11:00: Discuție în cadrul unei paneluri pe tema „Poate Europa să se apere?”, cu șeful NATO, Mark Rutte
  • 11:30 AM – 12:00 PM: Discurs susținut de Jensen Huang , CEO al Nvidia
  • 13:30 – 14:00: Discurs susținut de Mohammad Mustafa , prim-ministrul Palestinei
  • 15:45 – 16:15: Discurs susținut de Javier Milei , președintele Argentinei

Președintele Donald Trump se află din nou în drum spre Forumul Economic Mondial din Elveția, după ce avionul său s-a întors în Statele Unite din cauza unei „probleme electrice minore”, potrivit unui oficial al Casei Albe, relatează CNN.

Air Force One a aterizat în siguranță la baza comună Andrews la ora locală 23:07, potrivit lui Kaitlan Collins, coordonatoare de pooling pentru Casa Albă. Air Force One s-a întors în SUA din cauza unei „probleme electrice minore”, potrivit unui oficial de la Casa Albă.

Întârzierea lui Trump provoacă haos la Davos

Secretarul Trezoreriei SUA, Bessent, a anunțat că președintele Trump va întârzia „aproximativ trei ore”. Prin urmare, participanții vor trebui probabil să aștepte mai mult decât se așteptau pentru discursul său, chiar dacă acesta este încă programat pentru ora 14:30 pe site-ul Forumului Economic Mondial.

„Asta îi obligă pe toți americanii să își anuleze întâlnirile programate pentru mai târziu în cursul după-amiezii”, a mărturisit un director general european prezent la micul dejun. „Întrucât întreaga delegație americană ar trebui să participe la discursul lui Trump, inclusiv directorii generali din sectorul privat, programul tuturor este dat peste cap.”

Pe canalul său de Truth Social, președintele american a asigurat că Statele Unite vor fi reprezentate de el însuși la Davos.

„America va fi bine reprezentată la Davos — de mine. DUMNEZEU SĂ VĂ BINECUVÂNTEZE PE TOȚI!“, a scris Trump.

Potrivit datelor CNN, pentru călătoria sa la Davos, Trump a trecut de la un 747 modificat la un 757 modificat, dar se numește în continuare Air Force One. Asta pentru că Air Force One, sau AF1 pe site-urile de urmărire a zborurilor, este indicativul de apel pentru avionul la bordul căruia se află președintele, nu numele aeronavei în sine.

Avionul inițial al lui Trump pentru zborul său spre Elveția a fost un Boeing VC-25, o versiune militară modificată a emblematicului avion de linie 747 cu patru motoare. Avionul respectiv a fost forțat să se întoarcă la baza Andrews după ce a întâmpinat o problemă electrică la scurt timp după decolare.

Trump zboară acum spre Forumul Economic Mondial la bordul unui Boeing C-32A, versiunea Forțelor Aeriene Americane a avionului de linie bimotor 757. Conform unei fișe informative a Forțelor Aeriene, C-32 este folosit în principal pentru transportul vicepreședintelui (caz în care ar avea indicativul de apel Air Force Two), primei doamne, membrilor cabinetului președintelui sau membrilor Congresului.

Președintele SUA vizitează, astăzi, Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos pentru a treia oară, după aparițiile sale din 2018 și 2020. Apariția sa este foarte așteptată. Venezuela, Groenlanda, Iranul și acțiunile Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE) pe plan intern au dominat titlurile de săptămâni întregi.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

„Fără regi” – mesajul protestatarilor anti-Trump, afișat înainte de sosirea președintelui SUA la Forumul Economic Mondial de la Davos

Washington Post: „Pentagonul reduce participarea SUA în grupurile consultative ale NATO. Măsura vine după retragerea trupelor din România și reducerea ajutorului pentru țările baltice”

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Secretul vechi de peste 100 de ani, descoperit de o familie în spatele unui perete fals al casei pe care tocmai au cumpărat-o
10:12
Secretul vechi de peste 100 de ani, descoperit de o familie în spatele unui perete fals al casei pe care tocmai au cumpărat-o
EXTERNE Descoperire arheologică rară în China. O armură din bronz aurit, din dinastia Tang, găsită într-un mormânt regal vechi de 1.200 de ani
09:14
Descoperire arheologică rară în China. O armură din bronz aurit, din dinastia Tang, găsită într-un mormânt regal vechi de 1.200 de ani
EXTERNE Nouă morți și 84 de răniți, după explozia de la fabrica de oțel din nordul Chinei. Siguranța în muncă, frecvent criticată de autorități
08:53
Nouă morți și 84 de răniți, după explozia de la fabrica de oțel din nordul Chinei. Siguranța în muncă, frecvent criticată de autorități
FLASH NEWS Alertă roșie în Sicilia. Furtunile violente au generat inundații catastrofale în regiunea italiană. Școli închise, linii electrice rupte
08:30
Alertă roșie în Sicilia. Furtunile violente au generat inundații catastrofale în regiunea italiană. Școli închise, linii electrice rupte
NEWS ALERT Încă o tragedie feroviară lovește Spania după accidentul din Adamuz. Un tren a deraiat în Barcelona: 1 mort și zeci de răniți
00:43
Încă o tragedie feroviară lovește Spania după accidentul din Adamuz. Un tren a deraiat în Barcelona: 1 mort și zeci de răniți
REACȚIE „Fără regi” – mesajul protestatarilor anti-Trump, afișat înainte de sosirea președintelui SUA la Forumul Economic Mondial de la Davos
00:32
„Fără regi” – mesajul protestatarilor anti-Trump, afișat înainte de sosirea președintelui SUA la Forumul Economic Mondial de la Davos
Mediafax
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
Digi24
Diana Şoşoacă, atac la Maria Zaharova și acuzații de manipulare istorică către Rusia: „Epoca imperiilor și a dictatelor a apus”
Cancan.ro
Câți bani i-a dat Pro TV eliminatului Nicolae Lupșor pentru cele 3 săptămâni la Desafio
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Localnicii unei comune au aflat că trebuie să plătească taxe și impozite chiar și de 30 de ori mai mari. Reacția primarului: „Nu plătiți”
Mediafax
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun că poate folosi unelte
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
Cancan.ro
Iulia Albu a avut un șoc când a primit factura la gaze. Cât are de plătit: 'Oare este o glumă?'
Ce se întâmplă doctore
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
Ciao.ro
Caz șocant la un spital din România! A murit după tura de noapte!
Promotor.ro
România introduce sistemul american anti-dronă MEROPS. Șeful Armatei: „Foarte curând”
Descopera.ro
O fotografie cu o gaură neagră provoacă fiori!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cine a inventat ceasul atomic?
EVENIMENT George Simion a fost premiat în SUA după ce a prezentat Congresului american un raport despre anularea alegerilor din România: Ne vom ridica să luptăm
11:00
George Simion a fost premiat în SUA după ce a prezentat Congresului american un raport despre anularea alegerilor din România: Ne vom ridica să luptăm
Gândul de Vreme Ger cumplit și polei în mai multe zone din România. Informații de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
10:54
Ger cumplit și polei în mai multe zone din România. Informații de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
NEWS ALERT 🚨 Călin Georgescu ajunge din nou în fața judecătorilor. Zeci de susținători s-au strâns deja în fața Curții de Apel să-l întâmpine
10:52
🚨 Călin Georgescu ajunge din nou în fața judecătorilor. Zeci de susținători s-au strâns deja în fața Curții de Apel să-l întâmpine
TRANSPORT Care este cel mai sigur mijloc de transport: trenul, avionul, autobuzul sau mașina
10:48
Care este cel mai sigur mijloc de transport: trenul, avionul, autobuzul sau mașina
ECONOMIE Salarii nepalezi în România 2026 | Câți bani câștigă ca livratori, bucătari, muncitori în construcții, personal de curățenie și lucrători din depozit
10:46
Salarii nepalezi în România 2026 | Câți bani câștigă ca livratori, bucătari, muncitori în construcții, personal de curățenie și lucrători din depozit
NEWS ALERT 🚨 AEP va propune reguli clare pentru publicitatea politică din online. Țuțuianu: „Legislația electorală din România este total depășită”
10:45
🚨 AEP va propune reguli clare pentru publicitatea politică din online. Țuțuianu: „Legislația electorală din România este total depășită”

Cele mai noi

Trimite acest link pe