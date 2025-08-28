Prima pagină » Știri externe » Franța, Germania și Marea Britanie au început procesul de reimpunere a sancțiunilor ONU asupra Iranului: „Nu a fost o decizie luată cu ușurință”

Franța, Germania și Marea Britanie au început procesul de reimpunere a sancțiunilor ONU asupra Iranului: „Nu a fost o decizie luată cu ușurință”

28 aug. 2025, 18:39, Știri externe
Franța, Germania și Marea Britanie au început procesul de reimpunere a sancțiunilor ONU asupra Iranului:

Franța, Germania și Marea Britanie au început procesul de reimpunere a sancțiunilor Organizației Națiunilor Unite asupra Iranului, din cauza nerespectării angajamentelor privind programul nuclear iranian.

Cele trei state semnatare ale acordului de la Viena din 2015, reunite în formatul E3, au declanșat joi mecanismul de reimpunere a sancțiunilor ONU împotriva Teheranului, din cauza nerespectării angajamentelor Iranului privind programul său nuclear, potrivit unei scrisori adresate Consiliului de Securitate.

Cele trei țări „doresc să notifice Consiliul de Securitate că, pe baza dovezilor faptice, E3 consideră că Iranul se află într-o poziție de nerespectare semnificativă a angajamentelor sale” în temeiul acordului nuclear din 2015 și „invocă astfel mecanismul cunoscut sub numele de snapback.”

Astfel începe un proces de 30 de zile pentru a reimpune o serie de sancțiuni suspendate în urmă cu zece ani, indică scrisoarea, conform CNN.

Teheranul are 30 de zile în care poate lua măsuri pentru a opri reimpunerea sancțiunilor

Decizia celor trei state vine în contextul în care eforturile diplomatice de a limita programul nuclear al Iranului au eșuat.

Teheranul a avertizat că ar putea exista consecințe pentru această decizie.

Iranul a încălcat repetat termenii acordului nuclear, după ce președintele Donald Trump a retras SUA din acordul nuclear în 2018.

„Astăzi, nerespectarea de către Iran a acordului este clară și deliberată”, au declarat miniștrii de Externe ai Franței, Germaniei și Marii Britanii într-o declarație comună. „Iranul nu are nicio justificare civilă pentru stocul său de uraniu puternic îmbogățit. Programul său nuclear rămâne, prin urmare, o amenințare clară la adresa păcii și securității internaționale.”

Procesul durează 30 de zile, oferind Teheranului o fereastră în care poate lua măsuri pentru a opri reimpunerea sancțiunilor.

Capacitatea de a declanșa sancțiunile snapback expiră în octombrie 2025, ceea ce a determinat E3 să facă acest lucru acum.

„Nu a fost o decizie luată cu ușurință”, a declarat joi un oficial britanic.

Oficialul a spus că E3 a luat decizia din cauza „nerespectării semnificative” de către Iran a acordului din 2015, a stocurilor sale de uraniu puternic îmbogățit și a ceea ce au descris ca fiind o lipsă de „răspuns suficient din partea iraniană” pentru a ajunge la un acord diplomatic.

Cu toate acestea, europenii și-au exprimat speranța că Teheranul se va angaja diplomatic în cele 30 de zile.

„Nu credem că este sfârșitul diplomației și rămânem dedicați unei soluții negociate”, a spus oficialul.

Foto: Profimedia

Iranul atrage atenția că revenirea inspectorilor AIEA în țară nu înseamnă o cooperare deplină cu comunitatea internațională

Australia acuză Iranul de organizarea unor ATACURI antisemite pe teritoriul său/ Guvernul a decis ruperea legăturilor diplomatice cu Teheranul

