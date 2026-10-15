Friedrich Merz critică propunerea de buget a UE și cere reduceri mai mari: „Niciun stat membru nu își permite să plătească”

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi, la sosirea la summitul de la Bruxelles, că liderii europeni sunt încă departe de un acord privind viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene. Merz a criticat propunerea de compromis prezentată de Irlanda și a susținut că bugetul trebuie redus semnificativ față de planul Comisiei Europene.

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Merz vrea un acord până la sfârșitul anului

Cancelarul german a declarat că își dorește ca statele membre să ajungă la un acord privind cadrul financiar multianual până la sfârșitul anului, dar a avertizat că negocierile vor fi dificile.

„Îmi doresc să putem ajunge la un rezultat privind cadrul financiar multianual până la sfârșitul anului, deși pozițiile din cadrul Uniunii Europene sunt astăzi foarte îndepărtate.

Ne așteaptă negocieri dificile, dar intru în aceste negocieri cu voința fermă de a le duce la un rezultat pozitiv. Pentru că Europa trebuie să rămână capabilă să acționeze și să devină suverană”, a spus Merz, potrivit APT.

Germania cere reduceri mai mari ale bugetului

Merz a criticat cea mai recentă propunere de compromis a Irlandei, afirmând că reducerile prevăzute nu sunt suficiente pentru a permite un acord între statele membre.

„Trebuie să reducem semnificativ bugetul comun în comparație cu propunerile Comisiei (Europene). Niciun stat membru al Uniunii Europene nu își poate permite să plătească contribuții la Uniunea Europeană la o astfel de scară”, a declarat cancelarul german.

El a subliniat că propunerea actuală depășește cu 50% nivelul de finanțare al cadrului financiar multianual aflat în vigoare.