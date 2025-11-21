Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Cenzura și războiul hibrid vor fi folosite pentru a prelungi narativul europenilor că noi vom rămâne în război cu RUSIA”

Dan Dungaciu: „Cenzura și războiul hibrid vor fi folosite pentru a prelungi narativul europenilor că noi vom rămâne în război cu RUSIA”

Alexandra Anton Marinescu
21 nov. 2025, 10:30, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „Cenzura și războiul hibrid vor fi folosite pentru a prelungi narativul europenilor că noi vom rămâne în război cu Rusia”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat de ce europenii nu vor renunța la conflictul cu Rusia, cum este folosit discursul despre război și ce rol joacă imaginile, panica și mesajele. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Europa vrea menținerea confruntării cu Rusia

Dungaciu spune că liderii europeni sunt deciși să prelungească tensiunea cu Rusia, indiferent de direcția Americii. El afirmă că narativul „suntem în război” va continua să fie folosit.

„Europenii nu vor participa la asta. Vor fi nemulțumiți. Vor menține războiul cu rușii, confruntarea cu rușii. Confruntarea cu Rusia va fi acolo. Suntem în război. Rusia ne poate ataca mâine. Acum i-am oprit. Noi, cu mușchii noștri.”, susține analistul.

Dan Dungaciu: „Este exact instrumentul care să prelungească viața acestui narativ”

Profesorul a prezentat cum se folosește comunicarea pentru a menține starea de tensiune. El a observat schimbări în modul în care sunt prezentate imaginile din Ucraina.

„Toată nebunia cu cenzura. Toată nebunia cu hibridul. Este exact instrumentul care să prelungească viața acestui narativ. Înainte, din pudoare strategică, nu se dădeau în România imagini cu Ucraina bombardată. Acum, când vin dronele în România, se pun imagini cu clădiri care ard din televiziunea ucraineană, asociind într-un fel venirea dronelor din România cu loviturile din Ucraina. Și omul când vede, vin dronele, vede clădiri, blocuri care seamănă cu blocurile în care locuiesc ei arzând, începe panica.”, spune profesorul.

