„Game of Thrones” ajunge pe marele ecran. Primul film a fost confirmat oficial

Universul creat de George R. R. Martin intră într-o nouă etapă. După succesul uriaș al serialului original, dar și al producțiilor derivat, „Game of Thrones” face pasul spre cinema, iar primul film a fost confirmat oficial de Warner Bros..

Confirmarea a venit la CinemaCon, în Las Vegas, unde Warner Bros. și-a prezentat planurile pentru următorii ani. Printre proiectele majore anunțate pentru 2027 și perioada următoare se află și „Game of Thrones: Aegon’s Conquest”, primul lungmetraj din acest univers, conform Variety.

Filmul se va concentra pe una dintre cele mai importante figuri din istoria Westerosului: Aegon I Targaryen. Povestea este inspirată din „Foc și sânge”, cartea scrisă de George R. R. Martin.

Aegon Cuceritorul este liderul care a unit cele Șapte Regate, folosindu-se de forța dragonilor și de alianța cu surorile sale, Visenya și Rhaenys. Campania sa militară nu doar că a schimbat echilibrul puterii, dar a dus la crearea Tronului de Fier, simbolul absolut al dominației în Westeros.

Scenariul filmului va fi semnat de Beau Willimon, cunoscut pentru producții precum House of Cards și Andor.

House of the Dragon revine cu încă trei sezoane

În paralel, universul continuă să se extindă și pe televiziune. House of the Dragon revine în această vară cu sezonul trei, iar HBO a confirmat deja sezonul doi pentru A Knight of the Seven Kingdoms.

Recomandarea autorului: