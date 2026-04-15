„Game of Thrones" ajunge pe marele ecran. Primul film a fost confirmat oficial

„Game of Thrones” ajunge pe marele ecran. Primul film a fost confirmat oficial

Universul creat de George R. R. Martin intră într-o nouă etapă. După succesul uriaș al serialului original, dar și al producțiilor derivat, „Game of Thrones” face pasul spre cinema, iar primul film a fost confirmat oficial de Warner Bros..

Primul film „Game of Thrones” a fost confirmat

Confirmarea a venit la CinemaCon, în Las Vegas, unde Warner Bros. și-a prezentat planurile pentru următorii ani. Printre proiectele majore anunțate pentru 2027 și perioada următoare se află și „Game of Thrones: Aegon’s Conquest”, primul lungmetraj din acest univers, conform Variety.

Filmul se va concentra pe una dintre cele mai importante figuri din istoria Westerosului: Aegon I Targaryen. Povestea este inspirată din „Foc și sânge”, cartea scrisă de George R. R. Martin.

Aegon Cuceritorul este liderul care a unit cele Șapte Regate, folosindu-se de forța dragonilor și de alianța cu surorile sale, Visenya și Rhaenys. Campania sa militară nu doar că a schimbat echilibrul puterii, dar a dus la crearea Tronului de Fier, simbolul absolut al dominației în Westeros.

Scenariul filmului va fi semnat de Beau Willimon, cunoscut pentru producții precum House of Cards și Andor.

House of the Dragon revine cu încă trei sezoane

În paralel, universul continuă să se extindă și pe televiziune. House of the Dragon revine în această vară cu sezonul trei, iar HBO a confirmat deja sezonul doi pentru A Knight of the Seven Kingdoms.

Citește și

FLASH NEWS Trump dă de înțeles că nu va prelungi armistițiul cu Iranul și sugerează că operațiunea SUA se apropie de final. „Veți asista la zile extraordinare“
13:51
Trump dă de înțeles că nu va prelungi armistițiul cu Iranul și sugerează că operațiunea SUA se apropie de final. „Veți asista la zile extraordinare“
ACUZAȚII Katy Perry, acuzată de agresiune sexuală de actrița Ruby Rose. Poliția din Australia a deschis o anchetă
13:30
Katy Perry, acuzată de agresiune sexuală de actrița Ruby Rose. Poliția din Australia a deschis o anchetă
FLASH NEWS Europa, sub presiune. Aliații se grăbesc să elaboreze un plan de rezervă pentru NATO, în cazul în care Trump se retrage. Ce măsuri ar fi nevoiți să ia
13:18
Europa, sub presiune. Aliații se grăbesc să elaboreze un plan de rezervă pentru NATO, în cazul în care Trump se retrage. Ce măsuri ar fi nevoiți să ia
EXTERNE Regele Charles al III-lea, discurs în Congresul SUA și întâlnire privată cu Donald Trump. Suveranul britanic efectuează o vizită de stat în America
12:50
Regele Charles al III-lea, discurs în Congresul SUA și întâlnire privată cu Donald Trump. Suveranul britanic efectuează o vizită de stat în America
INEDIT Iggy Pop a făcut spectacol la Coachella, 78 de ani. Legenda punk a ieșit de pe scenă într-un sicriu
12:26
Iggy Pop a făcut spectacol la Coachella, 78 de ani. Legenda punk a ieșit de pe scenă într-un sicriu
FLASH NEWS Zelenski respinge ideea unei aderări parțiale a Ucrainei la UE. „Europa are nevoie de Kiev ca partener cu drepturi depline“
12:05
Zelenski respinge ideea unei aderări parțiale a Ucrainei la UE. „Europa are nevoie de Kiev ca partener cu drepturi depline“
Mediafax
Analiză | Un al Treilea Război Mondial este plauzibil, dar iată cum poate fi evitat
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Cancan.ro
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Adevarul
De la hobby la profit. Tânărul care crește păsări „ca la țară” pentru a scăpa de alimentele procesate
Mediafax
Patru cercetări științifice care păreau absurde, dar au dat rezultate absolut remarcabile
Click
În ce zonă de vis și-a încărcat bateriile actrița Victoria Răileanu, de Paște? „A fost pe sufletul meu”. Secrete de la filmările noului spin-off „Destine cu parfum de lavandă”
Digi24
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă România într-un astfel de clasament mondial
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminata Iuliana Dup, de la Pro TV, pentru cele 15 săptămâni de Desafio
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Angela Rusu după operația de micșorare a stomacului. Transformarea spectaculoasă a artistei! A slăbit foarte mult și e altă persoană
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Mai ai voie să transporți mobilă pe mașină pe traverse? Ce reguli impune Codul Rutier 2026
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Descopera.ro
Un bărbat a creat un mic submarin pentru ca papagalul său poată privi viața de sub apă
EDUCAȚIE Evaluarea Națională 2026 la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a și a VIII-a. Ce arată calendarul stabilit de Ministerul Educației
13:58
Evaluarea Națională 2026 la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a și a VIII-a. Ce arată calendarul stabilit de Ministerul Educației
RAPORT România, dată exemplu negativ într-un raport prezentat în Consiliul Europei. Țara noastră, acuzată de tratament inuman aplicat pacienților din spitale
13:45
România, dată exemplu negativ într-un raport prezentat în Consiliul Europei. Țara noastră, acuzată de tratament inuman aplicat pacienților din spitale
SANCȚIUNI Tânăr din Galați, arestat la domiciliu după ce și-a transformat apartamentul în ”laborator chimic”. Ce au găsit polițiștii în locuința sa
13:45
Tânăr din Galați, arestat la domiciliu după ce și-a transformat apartamentul în ”laborator chimic”. Ce au găsit polițiștii în locuința sa
EXCLUSIV Scandal între ministrul Muncii și ministrul Finanțelor. Manole îl acuză pe Nazare că blochează biletele de tratament pentru 100.000 de pensionari
13:44
Scandal între ministrul Muncii și ministrul Finanțelor. Manole îl acuză pe Nazare că blochează biletele de tratament pentru 100.000 de pensionari
ULTIMA ORĂ Hackerii ruşi au atacat conturile de e-mail ale Aviaţiei Române. MApN: „Datele vizate au fost unele neclasificate”
13:42
Hackerii ruşi au atacat conturile de e-mail ale Aviaţiei Române. MApN: „Datele vizate au fost unele neclasificate”
FLASH NEWS Planul lui Vlad Voiculescu pentru datoria României către Pfizer. Cum pot deveni cele 600 de milioane de euro medicamente pentru români
13:33
Planul lui Vlad Voiculescu pentru datoria României către Pfizer. Cum pot deveni cele 600 de milioane de euro medicamente pentru români

