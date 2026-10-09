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Un nou scandal la Berlin. Fostul cancelar, Gerhard Schröder, criticat aspru din cauza vizitei la Vladimir Putin. Merz se declară „profund indignat” de această întâlnire

Melania Agiu
Un nou scandal la Berlin. Fostul cancelar, Gerhard Schröder, criticat aspru din cauza vizitei la Vladimir Putin. Merz se declară „profund indignat” de această întâlnire
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Friedrich Merz, actualul cancelar al Gemaniei, a criticat aspru vizita fostului cancelar Gerhard Schröder la președintele Rusiei, Vladimir Putin. Cancelarul federal este „profund indignat” de această întâlnire, a declarat vineri, purtătorul de cuvânt adjunct al guvernului de la Berlin, Steffen Meyer, potrivit publicației Stern.

„Numai Putin” este responsabil pentru războiul din Ucraina, iar ordinele sale provocă zilnic „suferințe imense, victime civile, familii despărțite, morți și răniți”, a declarat Meyer.

În acest context, cancelarul federal consideră că este „de-a dreptul imoral” faptul că Schröder sărbătorește alături de Putin.

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Potrivit rapoartelor din mass-media germană, nici Ministerul Afacerilor Externe, nici Ministerul Federal de Interne nu au fost informați cu privire la această vizită, înainte ca aceasta să aibă loc. Ambasada Germaniei la Moscova nu a oferit, de asemenea, niciun sprijin.

Miercuri, cu ocazia celei de-a 74-a aniversări, Putin l-a primit pe Schröder la el acasă. Potrivit unui comunicat al Kremlinului, Putin a aflat din mass-media că Schröder „se afla la Moscova în interes de afaceri” și l-a „invitat pe vechiul său prieten”. Kremlinul a publicat fotografii în care cei doi bărbați își strâng mâinile zâmbind.

Presa rusă a relatat săptămâna trecută că Schröder, în vârstă de 82 de ani, care întreține de mult timp relații cu Putin, a fost numit în consiliul de supraveghere al Hyperglobus. Lanțul rus de supermarketuri a aparținut anterior grupului german Globus.

Vizita fostului cancelar al Germaniei, Gerhard Schröder, la președintele rus Vladimir Putin, cu ocazia zilei de naștere a acestuia, a stârnit indignare și în rândul tuturor partidelor germane.

Liderul SPD, Lars Klingbeil, a criticat apariția lui Schröder la Moscova, calificând-o drept „total inacceptabilă”.

Schröder a fost cancelar federal între 1998 și 2005. Politicianul în vârstă de 82 de ani acum este un prieten apropiat al lui Putin și se află de ani de zile în centrul criticilor, printre altele din cauza acestei legături strânse și a implicării sale în afaceri cu companii energetice rusești.

Ambasadorul Ucrainei califică întâlnirea drept „dezgustătoare”

Chiar și de la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, Schröder s-a întâlnit în repetate rânduri cu Putin, împotriva căruia există, din 2023, un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională de la Haga pentru presupuse crime de război. Ambasadorul Ucrainei în Germania, Oleksii Makeiev, a declarat pentru ziarul „Tagesspiegel”: „Este revoltător ca un fost cancelar să-l îmbrățișeze atât de călduros pe un criminal de război.”

Și liderul SPD, Klingbeil, a declarat pentru ziarul „Süddeutsche Zeitung”: „Rusia duce un război de agresiune brutal împotriva Ucrainei și a provocat suferințe imense populației de acolo.”

Siemtje Möller, vicepreședinta grupului parlamentar SPD, a reacționat indignată: „Mă lasă fără cuvinte faptul că fostul cancelar federal Gerhard Schröder sărbătorește vesel împreună cu criminalul de război Vladimir Putin, în timp ce Rusia lansează în același timp atacuri implacabile asupra Ucrainei”, a declarat ea pentru grupul media „Funke”, scrie Welt.

Ralf Stegner, expertul SPD în politică externă, a declarat însă pentru ziarul „Tagesspiegel” că „în Rusia trebuie să discutăm cu cei care se află acolo. Schröder poate deschide căi de comunicare cu Putin”.

Stegner a adăugat: „Dacă vizita lui Schröder a contribuit la pace chiar și cu un milimetru, această vizită a fost un succes”. Fostul cancelar este una dintre puținele persoane care au acces la Putin, iar acest lucru trebuie valorificat, a afirmat deputatul din Bundestag.

„Gerhard Schröder este împotriva războiului. Cu siguranță nu l-a încurajat pe Putin spunându-i: «Continuă războiul!»”, a continuat Stegner.

Deputatul SPD a declarat pentru portalul de știri „t-online”: „Gerhard Schröder nu este un politician activ, s-a aflat acolo în calitate de persoană fizică. În Germania nu ar trebui să facem mare caz atunci când un fost cancelar se deplasează la Moscova.”

În legătură cu întrebarea dacă Schröder era însoțit de agenți de protecție personală în timpul călătoriei, o purtătoare de cuvânt a Ministerului Federal de Interne a declarat că însoțirea în timpul călătoriilor de către agenții de protecție personală ai BKA face parte din mandatul de protecție. Ministerul său nu aprobă însoțirea în timpul călătoriilor și nici nu este informat în acest sens.

Kremlinul: Putin l-a invitat pe Schröder la el acasă

Potrivit Kremlinului, Putin a aflat miercuri dimineață din presă despre prezența lui Schröder în capitala Rusiei și l-a invitat apoi. Înainte de petrecere, Schröder s-a aflat într-un magazin al filialei ruse a lanțului german de supermarketuri Globus din capitala Rusiei, pentru a ține un discurs de bun venit în fața angajaților. Anterior, fusese numit în consiliul de supraveghere.

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