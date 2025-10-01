Germania: Numeroase incidente cu DRONE care survolează instalații militare sau infrastructură critică

Prezența din ce în ce mai frecventă a dronelor în mai multe zone din Germania, în special deasupra porturilor, centralelor electrice, companiilor de apărare și instalațiilor militare, a provocat alarmă în rândul autorităților.

La Berlin, potrivit Bild, situația este considerată alarmantă, dar surse din domeniul de securitate au declarat că au decis să nu provoace îngrijorări inutile în rândul populației.

Drone deasupra șantierului naval Thyssenkrupp din Kiel

Joia trecută, în jurul orei 21:00, două drone mici au survolat șantierul naval Thyssenkrupp din Kiel, Germania, unde se construiesc submarine pentru Marina Germană și partenerii NATO.

Dronele au zburat deasupra sediului Parlamentului statului și pe deasupra rafinăriei Heide – o companie care aprovizionează aeroportul Hamburg cu kerosen, printre altele.

Autoritățile investighează suspiciunea că dronele au zburat în mod deliberat deasupra instalațiilor de infrastructură critică pentru a le supraveghea.

Potrivit autorităților de securitate germane, drona a fost lansată de pe o „navă sub pavilion străin” în Marea Baltică, îndreptându-se spre Rusia. Se crede că este o navă aparținând așa-numitei flote din umbră a serviciilor secrete ale Rusiei.

Bild relatează că o dronă mare, cu aripi fixe ar fi desfășurat un roi de drone quadcopter, probabil controlate de AI.

Autoritățile avertizează că dronele nu sunt întotdeauna lansate de pe navele ruse.

Avertismentul – tot din partea cercurilor de securitate – este că dronele „cu aripă fixă” nu pot decola sau ateriza pe multe petroliere.

Mai mult, multe dintre dronele mari care se învârt deasupra navelor militare și instalațiilor de pe continent au o rază de acțiune de 600 până la 800 de kilometri.

Nava rusă menționată mai sus ar fi putut controla, de asemenea, survolurile dronelor deasupra capitalei daneze Copenhaga săptămâna trecută.

Drone deasupra unei baze Bundeswehr din Mecklenburg-Pomerania de Vest

Interesant este că incidente similare au avut loc la scurt timp după cele din landul Mecklenburg-Pomerania de Vest, de-a lungul traseului „navei sub pavilion străin”

În ciuda situației, guvernul rămîne remarcabil de calm.

Ministrul de Interne a declarat că „au fost detectate survoluri cu drone deasupra Schleswig-Holstein” și că investigațiile sunt în curs de desfășurare.

Drone suspecte au fost văzute nu numai deasupra Schleswig-Holstein, ci și deasupra bazei Bundeswehr din Sanitz în Mecklenburg-Pomerania de Vest.

O zi mai târziu, un incident similar a avut loc la comandamentul naval din Rostock.

Luni, Poliția federală a observat mai multe drone mari, care au zburat „într-o manieră coordonată și continuă” deasupra portului Rostock.

Companie de armament, survolată de drone

În urmă cu două zile, o dronă a zburat deasupra fabricii unei companii de apărare. Drona a fost observată în timpul apropierii, dar rămâne neclar cine o pilota, potrivit unei persoane familiarizate cu incidentul.

Compania, care nu a dorit să fie numită, este un jucător cheie în producția de echipamente militare utilizate pentru securizarea spațiului aerian. Printre clienții săi se numără Forțele Armate Germane și Forțele Armate Ucrainene.

Acesta nu este singurul incident: într-un interviu, șeful Airbus Defence a relatat că dronele au zburat deasupra locațiilor companiei sale timp de „câteva ore,” și nici măcar Poliția nu a reușit să le forțeze să aterizeze.

Recent, Europa de Nord a înregistrat numeroase alerte ca urmare a prezenței dronelor: Polonia se pregătește pentru o „criză” după atacuri și provocări repetate.

În noaptea de 9 spre 10 septembrie, mai multe drone ruse au intrat în spațiul aerian polonez – una a zburat dincolo de Varșovia.

În Danemarca, aeroporturile au trebuit să fie închise săptămâna trecută.

„Spațiul aerian danez nu a fost încălcat în măsura în care am văzut săptămâna trecută de la cel de-al Doilea Război Mondial”, a declarat ministrul Transporturilor, Thomas Danielsen.

