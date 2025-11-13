Prima pagină » Știri externe » Germania reduce ajutoarele sociale pentru ucraineni. Peste 80.000 de refugiați sunt afectați

Olga Borșcevschi
13 nov. 2025, 18:08, Știri externe
Cetățenii ucraineni care sosesc în Germania după 1 aprilie 2025 vor fi considerați solicitanți de azil și nu refugiați de război, cu un sprijin financiar corespunzător mai mic din partea statului, informează publicația Bild.  

Guvernul german a convenit că ucrainenii care sosesc în țară după 1 aprilie 2025 nu vor mai primi alocația Bürgergeld și vor fi tratați ca solicitanți de azil. Aceasta înseamnă o reducere a plăților, de la 563 euro la 441 euro pe lună, conform normelor legii privind ajutorul pentru refugiați. Decizia a fost luată, după cum se precizează, pentru a reduce povara asupra bugetului social.

Memorial improvizat în fața ambasadei Rusiei din Berlin. Foto: Profimedia

Mai mult de 80 de mii de cetățeni ucraineni vor fi afectați

Noile reguli vor afecta doar o mică parte dintre refugiații ucraineni. În prezent, în Germania locuiesc aproximativ 1,1 milioane  de ucraineni, dintre care circa 700 de mii primesc Bürgergeld.

Potrivit guvernului, în total, între ianuarie și septembrie 2025, în Germania au intrat 122.257 de ucraineni, iar fluxul continuă să crească: de la 10,8 mii în mai la aproape 18 mii în septembrie.

Creșterea este legată de faptul că Ucraina a ridicat în august interdicția de ieșire pentru bărbații cu vârste între 18 și 21 de ani.

Ucrainenii din Germania vor fi tratați ca „solicitanți de azil”

Decizia a fost luată de ministrul de interne Alexander Dobrindt și ministrul muncii și afacerilor sociale, Bärbel Bas.

Acum, noii refugiați sosiți din Ucraina vor putea conta sigur pe 180 de euro pe lună, în timp ce în prezent ucrainenii singuri primesc 563 euro, plus compensații pentru locuință și cheltuieli comunale.

Autoritățile explică această măsură prin „necesitatea de a uniformiza sistemul de plăți”.

