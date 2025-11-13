Prima pagină » Știri externe » Olaf Scholz, fostul cancelar al Germaniei, recunoaște că i-a picat Guvernul din cauza războiului din Ucraina

13 nov. 2025, 12:18, Știri externe
Fostul cancelar al Germaniei, Olaf Scholz, recunoaște că executivul german a picat din cauza problemei finanțării Kievului. După o pauză de șase luni de la aparițiile publice, fostul cancelar al Germaniei a acordat un interviu pentru publicația Die Zeit. Scholz a condus țara timp de 3 ani înainte ca guvernul său de coaliție să se prăbușească.

Scholz – „Nu a existat o înțelegere comună privind viitorul Germaniei”

„Am dizolvat ultimul guvern pentru că nu a existat un acord privind aproximativ 15 miliarde de euro pentru finanțarea unor măsuri suplimentare pentru Ucraina și ucrainenii din Germania”, a spus Olaf Scholz.

„Dacă propunerea mea de a finanța fondurile necesare Ucrainei printr-o decizie de cheltuieli excesive în cadrul frânei datoriilor, adică prin împrumuturi suplimentare, ar fi fost adoptată, alternativa ar fi fost reduceri pentru cetățenii țării noastre sau reducerea investițiilor. Din perspectiva mea, nu exista niciun motiv pentru asta”, a declarat fostul cancelar german.

Olaf Scholz – Ascensiunea extremei drepte nu este un fenomen limitat la Germania

În prezent, conform ultimelor sondaje, pe locul 1 în preferințele germanilor în materie de politică se află partidul de extremă dreapta AfD (Alternativa pentru Germania), cu o intenție de vot de 26%, urmat de coaliția de guvernare formată din CDU/CSU, cu o intenție de vot de 24%. Olaf Scholz a spus în interviul pentru Die Zeit că fenomenul partidelor populiste de dreapta nu este un fenomen limitat la Germania.

„Îl vedem în SUA și Marea Britanie, dar și în Finlanda, Suedia, Olanda și Austria. În Norvegia, un partid populist de dreapta a devenit aproape partidul principal la ultimele alegeri. Din perspectiva mea, acest lucru are legătură cu sentimentul de siguranță din cadrul societăților. […] Cred că este dificil să menții unită o societate care nu își poate imagina un viitor mai bun. Marea întrebare este cum să restabilim un sentiment de încredere”, a spus Scholz.

