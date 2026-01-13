Scandal uriaș între cei mai puternici oameni ai planetei. Trump amenință că îl dă în judecată pe șeful băncii centrale americane. Președintele american vrea să-l demită pe președintele Fed, din cauza dobânzilor prea mari. De ce contează pentru România

Decizia Departamentului de Justiție de a investiga Rezerva Federală vine după o lungă serie de amenințări ale președintelui Donald Trump de a-l viza pe președintele băncii centrale, Jerome Powell. Practic, Donald Trump este nemulțumit de ratele dobânzilor băncii centrale americane (Fed), care, spune președintele american, sunt prea mari. Politica dobânzilor pe care o practică Fed, la fel ca și printarea dolarului, are ecou în toată lumea, inclusiv în România. Băncile centrale din toată lumea se uită la „semnalele Fed”.

Trump a declarat duminică seara pentru NBC News că nu a știut în prealabil despre citațiile emise de Departamentul de Justiție, care se concentrează asupra mărturiei lui Powell din iunie în Senat privind renovarea clădirilor de birouri ale Rezervei Federale.

Deși a criticat proiectul de renovare al Rezervei Federale, esența frustrărilor lui Trump față de Powell a provenit din refuzul acestuia de a reduce și mai mult ratele dobânzilor pentru a se alinia cu agenda administrației.

Ofensiva lui Powell

Duminică seara, Powell a publicat un videoclip în care l-a atacat direct pe Trump. Gestul a fost extrem de neobișnuit pentru un președinte al Rezervei Federale, care, în general, încearcă să stea departe de disputele politice, și reprezintă prima dată când Powell l-a criticat direct pe președinte. El a spus că citațiile sunt „fără precedent” și „ar trebui privite în contextul mai larg al amenințărilor administrației și al presiunilor continue”.

În scurta sa convorbire telefonică cu NBC News, duminică, Trump a declarat că citațiile Departamentului de Justiție nu au nicio legătură cu ratele dobânzilor.

„Nu. Nici măcar nu m-aș gândi să fac asta în felul acesta. Ceea ce ar trebui să pună presiune pe el este faptul că ratele sunt mult prea mari. Aceasta este singura presiune pe care o are”, a spus Trump, pentru sursa citată.

Totuși, tensiunea dintre cei doi este evidentă de ceva timp. În timpul unui tur al Rezervei Federale în iulie, Trump l-a criticat pe Powell pentru costul proiectului de renovare. Powell a contestat evaluările președintelui, afirmând că acesta interpretează greșit documentele.

