Giganții americani ai petrolului – Exonn, Chevron și Carlyle, plus Emiratele – se luptă să pună mâna pe Lukoil. Finlanda închide benzinăriile, alte state cer derogări de la SUA, România în continuare nu a luat nicio decizie

Trei giganți americani ai petrolului și unul arab se luptă să pună mâna pe activele internaționale ale Lukoil PJSC, o tranzacție grăbită de sancțiunile americane care urmează să intre în vigoare luna viitoare, spun jurnaliștii de la Bloomberg.

Potrivit acestora, cele patru companii ar fi Exxon Mobil Corp., Chevron Corp., Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC), precum și gigantul american cu capital privat Carlyle Group.

Lukoil vrea să-și vândă activele externe într-un singur pachet

Aceștia stau la coadă pentru a analiza diversele aspecte ale afacerilor internaționale extinse ale gigantului energetic rus, unii potențiali cumpărători fiind interesați doar de anumite active, potrivit unor surse Bloomberg.

Singura problemă este că Lukoil preferă să vândă activele ca un pachet unic, înainte de sancțiunile care urmează să intre în vigoare pe 13 decembrie, a declarat una dintre surse.

Conform specialiștilor, acest lucru oferă posibilitatea unui proces în doi pași în care un cumpărător – cum ar fi o firmă financiară – achiziționează toate activele non-ruse ale Lukoil și apoi le revinde pe bucăți în timp.

Elvețienii și-au retras oferta de a cumpăra activele Lukoil

Lukoil fusese anterior de acord să vândă întreaga afacere internațională către grupul elvețian Gunvor – o tranzacție care a fost apoi blocată de Statele Unite. Mai exact, în octombrie, Lukoil a anunțat că grupul elvețian Gunvor s-a oferit să cumpere activele sale, dar a retras oferta o săptămână mai târziu din cauza refuzului Trezoreriei SUA de a emite o licență.

Exxon și Chevron explorează participația Lukoil la zăcământul West Qurna 2 din Irak, au declarat două dintre surse, care au refuzat să fie identificate deoarece discuțiile sunt private.

Între timp, gigantul ADNOC este interesat de diverse active ale Lukoil. Operațiunile de gaze naturale ale firmei ruse din Uzbekistan prezintă cel mai mare interes, transmit sursele Bloomberg.

Purtătorii de cuvânt ai Chevron, Exxon, Carlyle și ai unității de investiții internaționale XRG a ADNOC au refuzat să comenteze. Nici Lukoil nu a răspuns solicitării.

Benzinăriile Lukoil din Finlanda se vor închide din cauza sancțiunilor americane

Tot astăzi, operatorul finlandez de benzinării Teboil, deținut de gigantul petrolier rus Lukoil, a anunțat că se pregătește să își închidă operațiunile pe fondul epuizării combustibilului în contextul sancțiunilor americane impuse companiei-mamă.

„Stațiile se vor închide, în etape, odată ce stocurile de combustibil se vor epuiza”, a declarat Teboil într-un comunicat, potrivit Reuters.

Teboil are 430 de stații în Finlanda, potrivit site-ului său web, adică aproximativ o cincime din cele 2.250 de stații ale țării nordice.

Teboil a declarat luni că se așteaptă ca Lukoil să vândă lanțul de distribuție, ca parte a efortului continuu al grupului rus de a vinde active străine.

Sancțiuni americane

Reamintim că, pe 22 octombrie, Departamentul Trezoreriei SUA a impus sancțiuni împotriva Rosneft, Lukoil și a 34 dintre filialele acestora. Restricțiile includ înghețarea tuturor activelor americane ale companiilor și interzicerea entităților americane de a face afaceri cu acestea.

Statele Unite spun că au impus sancțiuni companiei Lukoil din cauza războiului Moscovei din Ucraina, iar administrația Trump a dat, vineri, permisiunea potențialilor cumpărători să discute cu compania rusă despre cumpărarea activelor sale non-ruse.

Ungaria, Bulgaria, Moldova și Kazahstan – derogare de la sancțiunile SUA

Ungaria, Bulgaria, Kazahstan și Moldova au primit derogări de la sancțiunile americane impuse companiilor petroliere rusești. Luni, Statele Unite au exceptat principala conductă de export de petrol din Kazahstan, Consorțiul Conductei Caspice (CPC), și două mari companii petroliere de sancțiunile impuse Lukoil și Rosneft, permițându-le continuarea operațiunilor.

Trezoreria SUA a emis o licență generală care autorizează toate tranzacțiile legate de Consorțiul Conductei Caspice (CPC), societatea mixtă Tengizchevroil și proiectul de dezvoltare a câmpului petrolier Karachaganak. Cu toate acestea, autorizația exclude în mod explicit orice tranzacții care implică vânzarea, cesionarea sau transferul de participații la aceste proiecte.

România nu are nicio soluție

România este și ea vizată de sancțiunile americane. Rușii dețin în țara noastră rafinăria de la Ploiești Petrotel și au o rețea de 320 benzinării. Mai dețin o activitate de vânzare angro de lubrifianți, un trader de gaze naturale și aproape 88% din drepturile unei concesiuni offshore în Marea Neagră.

Cu 8-10 % din piața de distribuție de carburanți, Lukoil este al 3-lea cel mai mare jucător de pe piața petrolieră din România, după OMV Petrom și Rompetrol.

Până în prezent, România nu a luat nicio decizie în privința respectării sancțiunilor SUA în ceea ce privește activitatea Lukoil.

