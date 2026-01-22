După semnarea cartei „Consiliului pentru Pace“, ginerele lui Trump, Jared Kushner, care a jucat un rol esențial în negocierea planului de pace pentru Gaza, a luat cuvântul la Davos. Acesta a dezvăluit un „plan general” pentru viitorul Gazei, și a prezentat o nouă hartă.

„După doi ani de război — care au implicat aproximativ 90.000 de tone de muniții, peste 60 de milioane de tone de moloz și zeci de mii de „morți” — armistițiul ne-a permis să ajungem la un plan în 20 de puncte și să asigurăm eliberarea ostaticilor.“, a început Jared Kushner.

Ginerele președintelui american a ținut și o prezentare în care a subliniat ambițiile administrației Trump pentru realizarea unei păci permanente și reconstrucția regiunii.

„Noua Gaza ar putea deveni un loc al speranței — chiar o destinație — cu o industrie puternică și oportunități reale pentru ca oamenii să prospere și să găsească un loc de muncă semnificativ. Odată ce acest proces va fi în desfășurare, credem că poate duce la ocuparea deplină a forței de muncă și la oportunități pentru toți cei care locuiesc acolo.“, a spus Kushner.

Planul va fi realizat în etape, spune Kushner

„Oamenii ne întreabă care este planul nostru B. Nu avem un plan B, avem un plan. Am semnat un acord. Suntem cu toții dedicați să facem ca acel acord să funcționeze. Există un plan general. Îl vom face în etape în Orientul Mijlociu. Orașe cu două sau trei milioane de locuitori sunt construite în regiune în termen de trei ani. Proiecte de acest gen sunt pe deplin realizabile – dacă le punem în practică.”, afirmă ginerele președintelui american.

El a subliniat că o mare parte din acest plan se bazează pe demilitarizarea Hamas, promițând că SUA „va aplica” această parte a acordului de încetare a focului.

„Acum avem un nou guvern în Gaza. Acest guvern va colabora cu Hamas în ceea ce privește demilitarizarea pentru a se asigura că principiile convenite în document pentru următoarea fază sunt pe deplin implementate. Sperăm că acest efort va reuși – deoarece fără demilitarizare, reconstrucția este imposibilă. Dacă Hamas nu demilitarizează, acest lucru va ține Gaza în loc și va împiedica poporul să își atingă aspirațiile. Acest punct este esențial. În următoarele 100 de zile, vom rămâne pe deplin concentrați, pentru a ne asigura că acest proces avansează cu succes.“, a spus Kushner.

Ginerele președintelui i-a îndemnat, de asemenea, pe participanți să lase deoparte scepticismul și orice rivalități cu națiunile conexe din „Consiliul Păcii”, cerându-le să „se abțină doar de 30 de zile”.

„Cred că războiul s-a terminat, haideți să facem tot posibilul să lucrăm împreună, scopul nostru aici este pacea între Israel și poporul palestinian.” „Toată lumea vrea să trăiască în pace, toată lumea vrea să trăiască cu demnitate, haideți să ne îndreptăm eforturile spre promovarea celor care muncesc pentru a construi acest lucru.”

