Guvernul britanic INTERZICE accesul oficialilor israelieni la expoziția de armament de la Londra/ Tel Aviv denunță decizia „discriminatorie”

Oficialii israelieni nu vor fi invitați la expoziția de arme DSEI de la Londra, care va avea loc la începutul lunii septembrie, însă companiile israeliene de apărare vor putea participa, a anunțat Guvernul britanic.

„Decizia Guvernului israelian de a-și intensifica operațiunea militară în Fâșia Gaza este greșită. Prin urmare, putem confirma că nicio delegație a Guvernului israelian nu va fi invitată să participe la DSEI UK 2025”, a declarat purtătorul de cuvânt la Ministerului britanic al Apărării.

Decizia a fost criticată de Ministerul israelian al Apărării, care a numit-o „discriminatorie”.

„Aceste restricții constituie un act deliberat și regretabil de discriminare împotriva reprezentanților Israelului”, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării.

Israel nu va înființa niciun pavilion în cadrul expoziției de armament

Ca răspuns la anunțul făcut de Guvernul britanic, Israelul decis că „se va retrage din expoziție și nu va înființa un pavilion național”, conform cotidianului Sud-Ouest.

ONU a solicitat un armistițiu imediat în Fâșia Gaza, după ce Israelul a anunțat operațiunea de cucerire a orașului Gaza.

„Este vital să se ajungă la un armistițiu imediat în Fâșia Gaza, pentru a evita moartea și distrugerea pe care o operațiune militară desfășurată împotriva orașului Gaza le-ar putea provoca inevitabil”, a declarat Antonio Guterres, secretarul general al ONU.

Guterres a îndemnat Israelul să renunțe la decizia de extindere a construcțiilor „ilegale” de locuințe în Cisiordania, plan care a fost anunțat săptămâna trecută de Tel Aviv și care a primit acordul Ministerului israelian al Apărării.

Israelul a convocat 60.000 de rezerviști pentru a sprijini efortul de război din Fâșia Gaza, permițând astfel cucerirea rapidă a celui mai mare centru urban, orașul Gaza. Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, „a aprobat planul de atac al armatei israeliene asupra orașului Gaza”, capitala și cel mai mare oraș din teritoriul palestinian.

