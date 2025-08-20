Prima pagină » Știri externe » Ministrul israelian convoacă 60.000 de rezerviști pentru a sprijini planul lui Netanyahu de ocupare a orașului GAZA

20 aug. 2025, 12:02, Știri externe
Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a ordonat, miercuri, convocarea a 60.000 de rezerviști, după ce a aprobat planul preluării controlului asupra orașului Gaza.

Cabinetul de Securitate condus de premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a aprobat, la începutul lunii august, un plan de ocupare a orașului și a taberelor de refugiați din centrul teritoriului palestinian.

Israel Katz „a aprobat planul de atac al armatei israeliene asupra orașului Gaza”, capitala și cel mai mare oraș din teritoriul palestinian, a transmis Ministerul Apărării.

De asemenea, ministrul israelian „a aprobat emiterea ordinelor de convocare în luptă pentru rezerviștii necesari împlinirii misiunii”, pentru aproximativ 60.000 de oameni. De aproximativ o săptămână, armata israeliană , care a ocupat aproape 75% din teritoriul palestinian de la începerea războiului, și-a intensificat atacurile în orașul Gaza.

Israelul își intensifică operațiunile în Fâșia Gaza

Israelul a anunțat, la începutul lunii august, că se pregătește să preia controlul asupra orașului Gaza și asupra taberelor de refugiați din apropiere, cu scopul de a învinge gruparea islamistă Hamas și de a elibera ostaticii, conform cotidianului Le Figaro.

Benjamin Netanyahu a anunțat, săptămâna trecută, că  a adoptat noul plan, aprobat de Cabinetul său, pentru a iniția o nouă fază a operațiunilor în Fâșia Gaza.

La începutul lunii august, gruparea islamistă Hamas l-a acuzat pe Benjamin Netanyahu că „sacrifică” ostaticii israelieni din Fâșia Gaza pentru propriile sale interese.

„Planurile lui Netanyahu de a intensifica operațiunile militare confirmă, fără urmă de îndoială, dorința sa de a scăpa de ostatici și de a-i sacrifica în urmărirea intereselor sale personale și a agendei sale ideologice extremiste”, a transmis gruparea Hamas.

Foto: Profimedia

