Proiectul acordului dintre ISRAEL și HAMAS a fost semnat în Egipt /Ce spune Trump despre eliberarea ostaticilor

Proiectul acordului dintre Israel și grupul islamist Hamas a fost semnat, joi, în Egipt, a comunicat Guvernul Benjamin Netanyahu, care urmează să aprobe sau nu planul ce prevede armistițiu temporar în Fâșia Gaza și eliberarea ostaticilor în schimbul deținuților palestinieni.

Tal Heinrich, purtătorul de cuvânt al Biroului premierului Benjamin Netanyahu, a anunțat că proiectul acordului a fost semnat deja și include o perioadă de 24 de ore înainte de implementare după eventualitatea aprobării de către Guvernul israelian.

Tal Heinrich a precizat, pentru cotidianului Haaretz, că Marwan Barghouti, unul dintre liderii Mișcării palestiniene de rezistență, nu va fi eliberat de Israel. După eliberarea ostaticilor israelieni, armata israeliană va menține controlul asupra a 53% din teritoriul Fâșiei Gaza. De asemenea, un oficial israelian a afirmat că nu vor fi predate nici trupurile foștilor lideri Hamas Yahya Sinwar și Mohammed Sinwar.

La rândul său, Hazem Qassem, purtătorul de cuvânt al Hamas, a declarat pentru postul Al Jazeera că cei 48 de ostatici, vii și morți, vor fi transferați Israelului dacă se întrunesc ”condițiile pe teren”.

Trump afirmă că ostaticii vor fi eliberați luni

Președintele SUA, Donald Trump, care a intermediat negocierile alături de Qatar și Egipt, a declarat că ostaticii israelieni probabil vor fi eliberați luni.

„Ostaticii vor fi eliberați. Vor veni toți în Israel luni”, a afirmat președintele Statelor Unite.

