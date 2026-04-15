Iggy Pop a făcut spectacol la Coachella, 78 de ani. Legenda punk a ieșit de pe scenă într-un sicriu

Iggy Pop a oferit unul dintre cele mai neașteptate și discutate momente la festivalul american Coachella. La 78 de ani, artistul a încheiat un concert exploziv, iar la final a fost scos de pe scenă într-un sicriu. Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară.

Iggy Pop a făcut spectacol la Coachella, 78 de ani

În ciuda vârstei înaintate, Iggy Pop, considerat pe bună dreptate „nașul punk-ului”, a urcat pe scena Mojave și a livrat un show care a sfidat orice așteptări.

Fără introduceri elaborate, Iggy a intrat direct în atmosferă și, fidel stilului său, și-a dat jos vesta aproape instantaneu, expunându-și torsul gol, un gest devenit emblematic de-a lungul carierei sale.

Alături de o trupă solidă, în care s-a remarcat și Nick Zinner, artistul a deschis setul cu explozivul „T.V. Eye”, piesă clasică din repertoriul The Stooges.

Setlist-ul care a incendiat publicul

Concertul a fost construit inteligent, alternând între nostalgia anilor de glorie și hiturile solo care l-au consacrat global.

Publicul a fost purtat printr-o serie de piese legendare: „Raw Power”, „I Got a Right” și „Gimme Danger”. Acestea au fost urmate de două dintre cele mai cunoscute piese solo ale sale: „The Passenger” și „Lust for Life”.

Finalul a fost dus la un alt nivel cu două dintre cele mai agresive și iubite piese din catalogul Stooges: „I Wanna Be Your Dog” și „Search and Destroy”.

Atmosfera a fost intensă, aproape viscerală, exact cum și-au dorit fanii care îl urmăresc de decenii.

Momentul șocant: legenda punk a ieșit de pe scenă într-un sicriu

Apogeul serii a venit odată cu piesa „Funtime”. Spre finalul acesteia, un element de recuzită, un sicriu poziționat vizibil pe scenă încă de la început, a devenit centrul atenției.

Într-un gest teatral, Iggy Pop s-a urcat în sicriu. Capacul a fost închis, iar un membru al echipei l-a scos de pe scenă în timp ce trupa continua să cânte.

Momentul a fost primit cu uimire și confuzie, iar internetul a explodat imediat după moment. Comentariile nu au încetat să apară.

„Jennifer Aniston arată bine zilele astea”

„147 de ani și încă se ține bine”

„Mai are rost să iasă?”

„Omul este o legendă”

Cine este Iggy Pop

Iggy Pop, pe numele său real James Newell Osterberg Jr., este un muzician american considerat una dintre figurile centrale ale punk rock-ului.

A devenit cunoscut ca solist al trupei The Stooges, activă la finalul anilor ’60 și începutul anilor ’70, formație considerată influentă pentru dezvoltarea punk-ului.

Ulterior, a avut o carieră solo cu albume importante precum „Lust for Life” și „The Idiot”, colaborând cu artiști și producători majori ai industriei rock.

