Prima pagină » Știri externe » Iggy Pop a făcut spectacol la Coachella, 78 de ani. Legenda punk a ieșit de pe scenă într-un sicriu

Iggy Pop a oferit unul dintre cele mai neașteptate și discutate momente la festivalul american Coachella. La 78 de ani, artistul a încheiat un concert exploziv, iar la final a fost scos de pe scenă într-un sicriu. Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară.

În ciuda vârstei înaintate, Iggy Pop, considerat pe bună dreptate „nașul punk-ului”,  a urcat pe scena Mojave și a livrat un show care a sfidat orice așteptări.

Fără introduceri elaborate, Iggy a intrat direct în atmosferă și, fidel stilului său, și-a dat jos vesta aproape instantaneu, expunându-și torsul gol, un gest devenit emblematic de-a lungul carierei sale.

Iggy Pop, 78 de ani, pe scenă la Coachella. Sursă Foto: Profimedia

Alături de o trupă solidă, în care s-a remarcat și Nick Zinner, artistul a deschis setul cu explozivul „T.V. Eye”, piesă clasică din repertoriul The Stooges.

Setlist-ul care a incendiat publicul

Concertul a fost construit inteligent, alternând între nostalgia anilor de glorie și hiturile solo care l-au consacrat global.

Publicul a fost purtat printr-o serie de piese legendare: „Raw Power”, „I Got a Right” și „Gimme Danger”. Acestea au fost urmate de două dintre cele mai cunoscute piese solo ale sale: „The Passenger” și „Lust for Life”.

Finalul a fost dus la un alt nivel cu două dintre cele mai agresive și iubite piese din catalogul Stooges: „I Wanna Be Your Dog” și „Search and Destroy”.

Atmosfera a fost intensă, aproape viscerală, exact cum și-au dorit fanii care îl urmăresc de decenii.

Momentul șocant: legenda punk a ieșit de pe scenă într-un sicriu

Apogeul serii a venit odată cu piesa „Funtime”. Spre finalul acesteia, un element de recuzită, un sicriu poziționat vizibil pe scenă încă de la început, a devenit centrul atenției.

Într-un gest teatral, Iggy Pop s-a urcat în sicriu. Capacul a fost închis, iar un membru al echipei l-a scos de pe scenă în timp ce trupa continua să cânte.

Iggy Pop, 78 de ani, pe scenă la Coachella. Sursă Foto: Profimedia

Momentul a fost primit cu uimire și confuzie, iar internetul a explodat imediat după moment. Comentariile nu au încetat să apară.

  • „Jennifer Aniston arată bine zilele astea”
  • „147 de ani și încă se ține bine”
  • „Mai are rost să iasă?”
  • „Omul este o legendă”

Cine este Iggy Pop

Iggy Pop, pe numele său real James Newell Osterberg Jr., este un muzician american considerat una dintre figurile centrale ale punk rock-ului.

A devenit cunoscut ca solist al trupei The Stooges, activă la finalul anilor ’60 și începutul anilor ’70, formație considerată influentă pentru dezvoltarea punk-ului.

Ulterior, a avut o carieră solo cu albume importante precum „Lust for Life” și „The Idiot”, colaborând cu artiști și producători majori ai industriei rock.

