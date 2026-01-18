Spionaj în sutană! Scandal uriaș în Suedia: călugărițele din Belarus, acuzate că sunt agenții lui Putin

Îmbrăcate în robe albe și purtând cruci la gât, maicile de la mănăstirea Sfânta Elisabeta din Minsk au reprezentat o imagine a inocenței în timp ce vindeau bibelouri enoriașilor suedezi, în perioada de Crăciun a anului trecut. La o primă vedere, nu părea a fi nimic nelalocul său în legătură cu aceste călugărițe care interacționau cu enoriașii din Täby, o suburbie înstărită de lângă Stockholm.
La urma urmei, acestea primiseră permisiunea de a-și permisiunea de a-și instala masa chiar în holul bisericii.
Însă, într-o lume obscură reprezentantă de campaniei de război hibrid dusă de Rusia lui Vladimir Putin, aparențele pot fi înșelătoare – și, așa cum starețul din Täby urma să afle, delicatele „călugărițe” nu erau unele obișnuite, notează The Telegraph.
Poziția pro-rusă a maicilor de la Mânăstirea Sf. Elisabeta din Minsk era cunoscută de mult timp. Mai mult, ele nici măcar nu o ascundeau, în timp ce se rugau pentru sănătatea „eroilor SVO” și trimiteau ajutor în Donbas.
Michael Oyermo a declarat că nu a descoperit dovezi de spionaj și a considerat acuzațiile false. A explicat decizia sa prin dorința de a menține legături cu „bisericile din țări nedemocratice”. Numai că Rusia folosește, adeseori, structuri religioase în scopuri de spionaj. De asemenea, pe internet există fotografii în care maicile pozează cu steagul rus și litera Z, iar duhovnicul mânăstirii a numit-o „o unitate de luptă”.
După cum avea să avertizeze ulterior Biserica Suediei – prin intermediul unui comunicat de presă – activitatea călugărițelor din Minsk se concretiza, de fapt, în strângeri de fonduri demarate de o mănăstire din Belarus care susține invadarea Ucrainei și are legături cu GRU, serviciul de informații militare a Rusiei.
Un obiectiv cheie al Rusiei este de a prezenta călugărițele din Belarus și valorile lor pro-Kremlin ca fiind binevenite și chiar admirate în țările NATO.
În Marea Britanie, călugărițele obișnuiau să viziteze Catedrala din Winchester pentru a-și vinde marfa, dar li s-a interzis accesul – în 2022 – din cauza poziției lor față de războiul din Ucraina.
Acest lucru a influențat parțial decizia Bisericii Suediei, în urma incidentului călugărițelor spion de la Täby, de a emite un avertisment tuturor congregațiilor, îndemnându-le să nu sprijine mănăstirea.
Mănăstirea Sfânta Elisabeta, se arată în declarație, „își folosește veniturile pentru a sprijini naționalismul rus, agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și are legături strânse cu GRU”, referindu-se la serviciul de informații militare.
Starețul de la mănăstirea Täby a spus că ar fi inexact să se sugereze că enoriașii săi, cumpărând bibelouri cu Sf. Elisabeta, ar fi putut finanța, fără să știe, războiul din Ucraina.
„Un număr mic de oameni au venit și au cumpărat niște bibelouri care nu pot finanța un război, absolut deloc”, a declarat starețul.
Pentru Kristina Smith, șefa unității de planificare a crizelor a Bisericii Suediei, cazul curios al călugărițelor spion este doar o parte a unui model mai amplu și problematic din Suedia.
Vorbind din biroul său de sub Catedrala Uppsala, o turlă din secolul al XIII-lea în stil gotic francez, ea a spus că Rusia încearcă de ceva vreme să-și manipuleze parohiile.
„Am emis un avertisment general împotriva permiterii Bisericii Ortodoxe Ruse să închirieze sau să împrumute clădiri bisericești, deoarece am observat că locurile pe care doreau să le împrumute se aflau lângă instalații militare”, a declarat Kristina Smith pentru The Telegraph.
Este un semn trist al vremurilor, a mai spus ea, pentru o națiune în care bisericile nu au de obicei nicio reținere în a oferi un loc creștinilor din alte confesiuni.
„Este un lucru nou pentru Suedia ca societate… invazia la scară largă din 2022 a fost o trezire brutală pentru mulți suedezi. Ne-am mândrit că nu am fost în război timp de 200 de ani, că suntem o țară bună, o țară față de care toată lumea voia să fie bună, dar cred că a fost o trezire pentru întreaga țară că nu este chiar așa”, a încheiat Kristina Smith.
