Cristian Lisandru
18 ian. 2026, 12:35, Știri externe
Spionaj în sutană! Scandal uriaș în Suedia: călugărițele din Belarus, acuzate că sunt agenții lui Putin

Îmbrăcate în robe albe și purtând cruci la gât, maicile de la mănăstirea Sfânta Elisabeta din Minsk au reprezentat o imagine a inocenței în timp ce vindeau bibelouri enoriașilor suedezi, în perioada de Crăciun a anului trecut. La o primă vedere, nu părea a fi nimic nelalocul său în legătură cu aceste călugărițe care interacționau cu enoriașii din Täby, o suburbie înstărită de lângă Stockholm.

La urma urmei, acestea primiseră permisiunea de a-și permisiunea de a-și instala masa chiar în holul bisericii.

Însă, într-o lume obscură reprezentantă de campaniei de război hibrid dusă de Rusia lui Vladimir Putin, aparențele pot fi înșelătoare – și, așa cum starețul din Täby urma să afle, delicatele „călugărițe” nu erau unele obișnuite, notează The Telegraph.

Biserica Suediei a asociat mânăstirea cu GRU

Poziția pro-rusă a maicilor de la Mânăstirea Sf. Elisabeta din Minsk era cunoscută de mult timp. Mai mult, ele nici măcar nu o ascundeau, în timp ce se rugau pentru sănătatea „eroilor SVO” și trimiteau ajutor în Donbas.

  • Biserica Suediei a asociat mânăstirea cu GRU și, la sfârșitul lunii noiembrie 2025, a cerut parohiilor să nu mai invite maicile.
  • Acestea au fost acuzate că au avut contacte cu serviciile secrete ruse și că banii din vânzarea de suveniruri sunt folosiți pentru susținerea Rusiei în războiul împotriva Ucrainei
  • Scandalul a izbucnit după ce Michael Oyermo, starețul unei parohii din suburbiile orașului Stockholm, Taby, le-a invitat din nou pe maici la Crăciun

Michael Oyermo a declarat că nu a descoperit dovezi de spionaj și a considerat acuzațiile false. A explicat decizia sa prin dorința de a menține legături cu „bisericile din țări nedemocratice”. Numai că Rusia folosește, adeseori, structuri religioase în scopuri de spionaj. De asemenea, pe internet există fotografii în care maicile pozează cu steagul rus și litera Z, iar duhovnicul mânăstirii a numit-o „o unitate de luptă”.

Sursa foto – The Telegraph

Bisericile din Suedia exploatate de Rusia într-un război propagandistic cinic

După cum avea să avertizeze ulterior Biserica Suediei – prin intermediul unui comunicat de presă – activitatea călugărițelor din Minsk se concretiza, de fapt, în strângeri de fonduri demarate de o mănăstire din Belarus care susține invadarea Ucrainei și are legături cu GRU, serviciul de informații militare a Rusiei.

  • Nu după mult timp, ziarele suedeze au fost inundate de titluri despre călugărițele spion pro-Vladimir Putin încorporate în până la 20 de biserici, iar starețul din Täby respingea acuzațiile că slujitorii săi finanțau mașina de război rusească .
  • Însă povestea suprarealistă a dezvăluit cum bisericile din Suedia, unele dintre cele mai prietenoase și primitoare din Europa, sunt exploatate de Rusia într-un război propagandistic cinic.

Un obiectiv cheie al Rusiei este de a prezenta călugărițele din Belarus și valorile lor pro-Kremlin ca fiind binevenite și chiar admirate în țările NATO.

Sursa foto – The Telegraph

Într-un interviu acordat publicației The Telegraph, Michael Öjermo, starețul din Täby, a declarat că nu era la curent cu amploarea acuzațiilor aduse mănăstirii Sfânta Elisabeta atunci când le-a invitat anul trecut și de mai multe ori înainte de invazia din 2022.
  • Arhipreotul Andrey Lemeshonok, liderul spiritual al mănăstirii, și-a descris călugărițele drept o „unitate de luptă”.
  • Poreclite „Călugărițele Z” datorită înclinației lor de a poza cu simbolul „Z” al invaziei lui Putin în Ucraina, călugărițele de la biserica Sfânta Elisabeta au fost fotografiate în anumite părți ale Ucrainei ocupate purtând veste antiglonț și lucrând pentru a ridica moralul soldaților ruși.

Sursa foto – The Telegraph

„Călugărițele Z”, prezente și în Marea Britanie

În Marea Britanie, călugărițele obișnuiau să viziteze Catedrala din Winchester pentru a-și vinde marfa, dar li s-a interzis accesul – în 2022 – din cauza poziției lor față de războiul din Ucraina.

Acest lucru a influențat parțial decizia Bisericii Suediei, în urma incidentului călugărițelor spion de la Täby, de a emite un avertisment tuturor congregațiilor, îndemnându-le să nu sprijine mănăstirea.

Mănăstirea Sfânta Elisabeta, se arată în declarație, „își folosește veniturile pentru a sprijini naționalismul rus, agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și are legături strânse cu GRU”, referindu-se la serviciul de informații militare.

Starețul de la mănăstirea Täby a spus că ar fi inexact să se sugereze că enoriașii săi, cumpărând bibelouri cu Sf. Elisabeta, ar fi putut finanța, fără să știe, războiul din Ucraina.

„Un număr mic de oameni au venit și au cumpărat niște bibelouri care nu pot finanța un război, absolut deloc”, a declarat starețul.

Sursa foto – The Telegraph

Un model mai amplu și problematic din Suedia

Pentru Kristina Smith, șefa unității de planificare a crizelor a Bisericii Suediei, cazul curios al călugărițelor spion este doar o parte a unui model mai amplu și problematic din Suedia.

Vorbind din biroul său de sub Catedrala Uppsala, o turlă din secolul al XIII-lea în stil gotic francez, ea a spus că Rusia încearcă de ceva vreme să-și manipuleze parohiile.

„Am emis un avertisment general împotriva permiterii Bisericii Ortodoxe Ruse să închirieze sau să împrumute clădiri bisericești, deoarece am observat că locurile pe care doreau să le împrumute se aflau lângă instalații militare”, a declarat Kristina Smith pentru The Telegraph.

Este un semn trist al vremurilor, a mai spus ea, pentru o națiune în care bisericile nu au de obicei nicio reținere în a oferi un loc creștinilor din alte confesiuni.

„Este un lucru nou pentru Suedia ca societate… invazia la scară largă din 2022 a fost o trezire brutală pentru mulți suedezi. Ne-am mândrit că nu am fost în război timp de 200 de ani, că suntem o țară bună, o țară față de care toată lumea voia să fie bună, dar cred că a fost o trezire pentru întreaga țară că nu este chiar așa”, a încheiat Kristina Smith.

EXCLUSIV Primarul din Tănăsoaia, pentru Gândul, despre drona de recunoaştere găsită: „Nu a făcut nicio gaură, nicio explozie. Era făcută bucăţi-bucăţi”
12:45
Primarul din Tănăsoaia, pentru Gândul, despre drona de recunoaştere găsită: „Nu a făcut nicio gaură, nicio explozie. Era făcută bucăţi-bucăţi”
VIDEO Ion Cristoiu: Conflictul Europa -America escaladează cu o rapiditate rar întâlnită în Istorie
12:22
Ion Cristoiu: Conflictul Europa -America escaladează cu o rapiditate rar întâlnită în Istorie
ULTIMA ORĂ Ziua și explozia: un apartament a explodat într-un bloc din Buzău, din cauza acumulărilor de gaze. O persoană a fost rănită
12:14
Ziua și explozia: un apartament a explodat într-un bloc din Buzău, din cauza acumulărilor de gaze. O persoană a fost rănită
VIDEO Ion Cristoiu: „Toate partidele știu că semnarea acordului MERCOSUR este un ordin”
12:00
Ion Cristoiu: „Toate partidele știu că semnarea acordului MERCOSUR este un ordin”
ACTUALITATE Ediție Bigster limitată. Cât costă cea mai  scumpă Dacia din toate timpurile
11:55
Ediție Bigster limitată. Cât costă cea mai  scumpă Dacia din toate timpurile
ULTIMA ORĂ Victor Ponta are un mesaj pentru Nicuşor Dan, după ce România a fost invitată de Donald Trump în Consiliul pentru Pace: „Să obţină consens politic”. Ce îi mai transmite președintelui României
11:51
Victor Ponta are un mesaj pentru Nicuşor Dan, după ce România a fost invitată de Donald Trump în Consiliul pentru Pace: „Să obţină consens politic”. Ce îi mai transmite președintelui României

