Îmbrăcate în robe albe și purtând cruci la gât, maicile de la mănăstirea Sfânta Elisabeta din Minsk au reprezentat o imagine a inocenței în timp ce vindeau bibelouri enoriașilor suedezi, în perioada de Crăciun a anului trecut. La o primă vedere, nu părea a fi nimic nelalocul său în legătură cu aceste călugărițe care interacționau cu enoriașii din Täby, o suburbie înstărită de lângă Stockholm.

La urma urmei, acestea primiseră permisiunea de a-și permisiunea de a-și instala masa chiar în holul bisericii.

Însă, într-o lume obscură reprezentantă de campaniei de război hibrid dusă de Rusia lui Vladimir Putin, aparențele pot fi înșelătoare – și, așa cum starețul din Täby urma să afle, delicatele „călugărițe” nu erau unele obișnuite, notează The Telegraph.

Biserica Suediei a asociat mânăstirea cu GRU

Poziția pro-rusă a maicilor de la Mânăstirea Sf. Elisabeta din Minsk era cunoscută de mult timp. Mai mult, ele nici măcar nu o ascundeau, în timp ce se rugau pentru sănătatea „eroilor SVO” și trimiteau ajutor în Donbas.

Biserica Suediei a asociat mânăstirea cu GRU și, la sfârșitul lunii noiembrie 2025, a cerut parohiilor să nu mai invite maicile.

Acestea au fost acuzate că au avut contacte cu serviciile secrete ruse

Scandalul a izbucnit după ce Michael Oyermo, starețul unei parohii din suburbiile orașului Stockholm, Taby, le-a invitat din nou pe maici la Crăciun

Michael Oyermo a declarat că nu a descoperit dovezi de spionaj și a considerat acuzațiile false. A explicat decizia sa prin dorința de a menține legături cu „bisericile din țări nedemocratice”. Numai că Rusia folosește, adeseori, structuri religioase în scopuri de spionaj. De asemenea, pe internet există fotografii în care maicile pozează cu steagul rus și litera Z, iar duhovnicul mânăstirii a numit-o „o unitate de luptă”.