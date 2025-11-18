Prima pagină » Știri externe » Imagini ireale pe un aeroport din Congo. Avionul cu care călătorea ministrul Minelor a luat foc pe pistă. Oficialul se întorcea de la mina care s-a prăbușit în weekend

Imagini ireale pe un aeroport din Congo. Avionul cu care călătorea ministrul Minelor a luat foc pe pistă. Oficialul se întorcea de la mina care s-a prăbușit în weekend

La numai o zi după dezastrul de la mina din Congo, o aeronavă la bordul căreia se afla delegația ministrului Minelor, Louis Watum Kabamba, s-a prăbușit și a luat foc, pe aeroportul Kolwezi.

Potrivit imaginilor care au devenit virale pe rețelele de socializare, la aterizare, avionul a ieșit în afara pistei apoi a luat foc, stârnind îngrijorare serioasă în rândul martorilor.

„Aeronava venea dinspre capitala Kinshasa când a ieșit de pe pistă în timpul aterizării pe aeroportul Kolwezi din provincia Lualaba”, a declarat presei de la aeroport Isaac Nyembo, consilierul pe probleme de comunicare al ministrului, după incident.

„Câteva momente mai târziu, aeronava a luat foc”, a adăugat el.

Ministrul și toți membrii delegației sale au evacuat cu succes avionul la timp. Potrivit consilierului de comunicare, nu au fost raportate răniți.

„Suntem o delegație de aproximativ 20 de persoane care îl însoțesc pe ministrul mineralelor. Avionul în care ne-am întors a ratat aterizarea și a luat foc. Am ieșit cu toții înainte ca focul să se răspândească în întregul avion”, a explicat acesta.

Ministrul Watom Kabamba a călătorit la Kinshasa pentru a monitoriza îndeaproape accidentul mortal de la situl minier, unde au fost ucise aproximatix 70 de persoane.

Sâmbătă seara, un pod s-a prăbușit la o mină de minerale semi-industrială din sud-estul Congo-ului. Dezastrul a ucis aproximativ 70 de persoane. Industria minieră de pietre prețioase angajează aproximativ 1,5 până la două milioane de oameni în Congo.

