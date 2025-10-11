În ciuda insistențelor Hamas, Israelul nu vrea să îl elibereze pe Marwan Barghouti, “Nelson Mandela al PALESTINEI”

Israelul a publicat vineri numele a 250 de prizonieri palestinieni pe care a fost de acord să-i elibereze ca parte a acordului de încetare a focului din Gaza – membri ai Hamas, Jihadului Islamic palestinian, Fatah și Frontului Popular.

Dar, spun unele surse, lista omite unele nume asupra cărora conveniseră mediatorii. Printre ei, popularul lider al grupării Fatah Marwan Barghouti, notează The Times of Israel.

Un înalt oficial Hamas a declarat pentru postul de televiziune Al Jazeera că grupul insistă pe subiectul eliberării lui Barghouti și a altor personalități importante și că este în discuții cu mediatorii.

Marwan Barghouti, cel mai popular lider palestinian

Văzut în Israel ca un lider terrorist, Barghouti ispășește mai multe pedepse pe viață după ce a fost condamnat în 2004 în legătură cu atacuri din Israel care au ucis cinci persoane.

Unii experți spun că Israelul se teme de Barghouti dintr-un alt motiv: un susținător al unei soluții cu două state, chiar dacă a susținut rezistența armată la ocupație, Barghouti ar putea fi o figură puternică în jurul căreia palestinienii ar putea să se ralieze.

Una dintre puținele figuri de consens din politica palestiniană, Barghouti, în vârstă de 66 de ani, este văzut ca un potențial succesor al președintelui Mahmud Abbas, liderul îmbătrânit și nepopular al Autorității Palestiniene.

Sondajele arată în mod constant că Barghouti este cel mai popular lider palestinian, iar unii palestinieni îl văd ca pe un Nelson Mandela al Palestinei.

De altfel, Israelul se teme că istoria s-ar putea repeta: în 2011, liderul Hamas Yahya Sinwar a fost eliberat de Israel într-un schimb de prizonieri. După aceea, Sinwar a fost unul dintre principalii arhitecți ai atacului din 7 octombrie 2023.

El a continuat să conducă grupul militant până a fost ucis de forțele israeliene, anul trecut.

250 de prizonieri urmează să fie eliberați de Israel

Din cei 250 de prizonieri care urmează să fie eliberați, 15 vor fi eliberați în Ierusalimul de Est, 100 în Cisiordania și 135, care au fost condamnați fie pentru crimă, fie pentru producția de arme, urmează să fie deportați în Gaza sau în altă parte.

Printre cei care vor fi eliberați se numără Iyad Abu al-Rub, un comandant al Jihadului Islamic condamnat pentru orchestrarea unor atentate sinucigașe cu bombă în Israel, între 2003 și 2005, care au ucis 13 persoane.

Cel mai în vârstă prizonier, și cu cea mai lung detenție, este Samir Abu Naama, în vârstă de 64 de ani, un membru Fatah care a fost arestat în Cisiordania în 1986 și condamnat pentru plantarea de explozibili.

Cel mai tânăr este Mohammed Abu Qatish, care avea 16 ani când a fost arestat în 2022 și condamnat pentru tentativă de înjunghiere.

Pe lângă cei 250 de prizonieri, Israelul va elibera 1.722 de locuitori din Gaza, inclusiv 22 de minori, deținuți în timpul războiului din Gaza, dar care nu au fost implicați în atacul condus de Hamas de pe 7 octombrie 2023.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Marea ÎNTOARCERE a palestinienilor în Gaza, în imagini. 200.000 de oameni au revenit la casele lor, doar pentru a le găsi distruse