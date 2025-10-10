Aproximativ 200.000 de persoane s-au întors în nordul Fâșiei Gaza după ce autoritățile israeliene au anunțat încetarea focului în enclava palestiniană, potrivit apărării civile din Gaza.

Deși poate părea o veste bună la prima vedere, din păcate, pentru cei care se întorc în regiune totul este o imagine dezolantă. Fâșia Gaza este acum în ruine, astfel că mulți dintre cei care au decis să se întoarcă nu mai au un loc pe care să îl numească „acasă”.

Agenția de apărare civilă din Gaza a anunțat vineri că aproximativ 200.000 de persoane s-au întors în nordul teritoriului de la intrarea în vigoare a armistițiului, conform AFP.

„Aproximativ 200.000 de persoane s-au întors astăzi în nordul Gazei”, a declarat Mahmoud Bassal, purtătorul de cuvânt al agenției, o forță de salvare care operează sub autoritatea Hamas.

Miile de palestinieni strămutați s-au întors vineri spre casele lor abandonate, după ce un armistițiu între Israel și Hamas a intrat în vigoare și trupele israeliene au început să se retragă din anumite părți ale Gazei.

O coloană uriașă de palestinieni strămutați a înaintat spre nord prin praf și moloz, către orașul Gaza, cea mai mare zonă urbană a enclavei, care fusese atacată cu doar câteva zile în urmă într-una dintre cele mai mari ofensive ale Israelului de la începutul războiului, scrie Reuters.

„Slavă Domnului că locuința mea este încă în picioare. Dar locul este distrus, casele vecinilor mei sunt distruse, cartiere întregi au dispărut.”, a spus Ismail Zayda, în vârstă de 40 de ani, din districtul Sheikh Radwan din orașul Gaza.

Enclava palestiniană este acum o ruină

Trimisul special al președintelui Statelor Unite, Donald Trump, Steve Witkoff, a transmis pe X că armata israeliană a finalizat prima fază a retragerii din Gaza și că perioada de 72 de ore pentru eliberarea ostaticilor israelieni a început, scrie Al Jazeera.

Zeci de mii de palestinieni au făcut acum lunga și anevoioasa călătorie spre nordul Gazei după ce armistițiul a intrat în vigoare. Anterior, în timp ce familiile strămutate din părțile sudice ale enclavei s-au mutat spre nord, Israelul a lansat un atac mortal cu elicoptere asupra unei zone situate la est de orașul Gaza și a efectuat atacuri aeriene în Khan Younis. Surse de la Spitalul al-Ahli din orașul Gaza au confirmat pentru Al Jazeera că trupurile a șapte persoane au fost recuperate din mai multe zone din orașul Gaza vineri dimineață.

„De îndată ce am auzit vestea armistițiului și a încetării focului, am fost foarte fericiți și ne-am pregătit să ne întoarcem în orașul Gaza, la casele noastre. Desigur, nu există case, au fost distruse. Dar suntem fericiți pur și simplu să ne întoarcem acolo unde erau casele noastre, chiar și dacă au rămas numai dărâmături. Și aceasta este o mare bucurie. Timp de doi ani suferim, strămutați dintr-un loc în altul”, a povestit Mahdi Saqla, în vârstă de 40 de ani.

Cetățenii palestinieni au început să revină în Gaza după încetarea focului

Mulți palestinieni au început să se întoarcă în nordul Fâșiei Gaza, în contextul în care Armata israeliană a transmis că un armistițiu este acum în vigoare.

Forțele israeliene s-au retras la liniile convenite în cadrul planului lui Donald Trump, transmite Armata, dar vor continua să „înlăture orice amenințare imediată”, după cum notează BBC.

Hamas are timp până luni, ora 12:00, ora locală (102:00, ora României), pentru a elibera toți ostaticii israelieni, în timp ce Israelul va elibera sute de deținuți palestinieni.

Revenirea palestinienilor în Gaza are loc după ce Guvernul israelian a aprobat prima fază a acordului de încetare a focului și de returnare a ostaticilor încheiat de Trump. În conformitate cu acordul, camioanele cu ajutoare umanitare vor începe să intre din nou în Gaza pentru cele două milioane de locuitori din enclavă, majoritatea acestora fiind strămutați. Persoanele care se întorc în orașul Gaza se confruntă cu o distrugere aproape totală a localității, iar mulți dintre aceștia par a fi slăbiți și malnutriți, notează jurnaliștii britanici. Citește mai mult…

Sursa foto: Profimedia, Sursa video: YouTube/ANI News