Prima pagină » Știri externe » Înainte de întâlnirea Zelenski-Putin, ucrainenii au discutat cu reprezentanții marilor fabricanți de ARMAMENT din SUA

Înainte de întâlnirea Zelenski-Putin, ucrainenii au discutat cu reprezentanții marilor fabricanți de ARMAMENT din SUA

15 oct. 2025, 16:08, Știri externe
Înainte de întâlnirea Zelenski-Putin, ucrainenii au discutat cu reprezentanții marilor fabricanți de ARMAMENT din SUA

O delegație guvernamentală ucraineană s-a întâlnit cu reprezentanții mai multor proeminenți producători americani de armament în timpul unei vizite în SUA, a declarat miercuri un oficial de rang înalt de la Kiev.

O delegație condusă de șeful biroului președintelui ucrainean, Andrii Yermak, și de prim-ministrul Iulia Sviridenko s-a întâlnit cu reprezentanți ai Lockheed Martin și Raytheon, a scris Yermak într-o postare pe Telegram.

Yermak nu a dezvăluit ce s-a discutat, dar a spus că cooperarea Ucrainei cu cele două companii „continuă să crească.”

Informația vine înainte de întâlnirea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski cu omologul american Donald Trump la Casa Albă, la sfârșitul acestei săptămâni, notează Associated Press.

Raytheon produce sisteme de apărare aeriană Patriot, care au fost vitale pentru eforturile ucrainene de a contracara atacurile rusești, și rachete de croazieră Tomahawk.

MIM-104 Patriot, sistem de rachete sol-aer cu rachete interceptoare mobile, fabricat de Raytheon

Oficialii de la Kiev sunt dornici să obțină Tomahawk, care i-ar putea permite Ucrainei să atace ținte adânc în interiorul teritoriului Rusiei, inclusiv Moscova, cu precizie.

Lockheed Martin produce, de asemenea, o gamă largă de sisteme de armament sofisticat care pot ajuta Ucraina.

Mihailo Podoliak, consilier principal al lui Yermak, a scris pe platforma X că Ucraina caută să obțină rachete de croazieră, sisteme de apărare aeriană și acorduri comune de producție de drone cu Statele Unite.

Zelenski este așteptat să îi ceară undă verde lui Trump pentru a achiziționa Tomahawk, dar Washingtonul a ezitat până acum, de teamă că ar putea escalada războiul și adânci tensiunile dintre Statele Unite și Rusia.

Cu toate acestea, Trump a avertizat duminică Rusia că ar putea trimite rachete Tomahawk în Ucraina dacă Moscova nu pune capăt războiului în curând.

Putin a spus că rachetele Tomahawk nu vor schimba situația de pe câmpul de luptă din Ucraina, în timp ce purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a declarat că problema rachetelor Tomahawk este „extrem de îngrijorătoare” pentru Moscova.

Întrevedere între prim-ministrul ucrainean și secretarul Trezoreriei SUA

Între timp prim-ministrul ucrainean Sviridenko a declarat că s-a întâlnit marți cu secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent.

Ucraina și SUA finalizează detaliile Fondului de Reinvestiții SUA-Ucraina, parte a unui acord care le acordă acces americanilor la vastele resurse minerale ale Ucrainei.

Sviridenko a spus că fondul este „la câteva decizii importante” distanță de a începe să funcționeze.

Primele proiecte potențiale – investiții în sectoarele mineralelor critice, energiei și infrastructurii – prind contur, a spus ea.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

TRUMP ia în considerare sancționarea SPANIEI din cauza bugetului său pentru apărare. SUA ar putea începe un nou război comercial

Trump salută activitatea președintelui Argentinei. Avertismentul adresat înaintea alegerilor

Citește și

ULTIMA ORĂ Anca Dragu, vehiculată pentru poziția de premier al Republicii Moldova
17:07
Anca Dragu, vehiculată pentru poziția de premier al Republicii Moldova
EXTERNE ONU avertizează că aproape 14 milioane de oameni ar putea fi afectați de foamete din cauza reducerii ajutorului umanitar la nivel mondial
16:25
ONU avertizează că aproape 14 milioane de oameni ar putea fi afectați de foamete din cauza reducerii ajutorului umanitar la nivel mondial
FOTO-VIDEO Confruntări militare între Pakistan și Afganistan. Blindatele au fost scoase pe străzi, zeci de persoane au fost ucise sau rănite
16:05
Confruntări militare între Pakistan și Afganistan. Blindatele au fost scoase pe străzi, zeci de persoane au fost ucise sau rănite
ACTUALITATE Primele concluzii după ce avioane canadiene CF-188 Hornet au aterizat, în premieră, pe o AUTOSTRADĂ din Estonia
15:57
Primele concluzii după ce avioane canadiene CF-188 Hornet au aterizat, în premieră, pe o AUTOSTRADĂ din Estonia
EXTERNE Suedia urmărește parcursul unui SUBMARIN militar al Rusiei. Premierul Ulf Kristersson denunță „atacurile hibride” ale Moscovei
15:30
Suedia urmărește parcursul unui SUBMARIN militar al Rusiei. Premierul Ulf Kristersson denunță „atacurile hibride” ale Moscovei
EXTERNE În prima vizită la Moscova, Ahmad al-Sharaa îi va cere lui Putin să îl PREDEA pe fostul președinte al Siriei Bashar al-Assad
15:19
În prima vizită la Moscova, Ahmad al-Sharaa îi va cere lui Putin să îl PREDEA pe fostul președinte al Siriei Bashar al-Assad
Mediafax
BREAKING NEWS. Judecătorii militari au respins cererea de rejudecare a procesului soților Elena și Nicolae Ceaușescu
Digi24
VIDEO Incident șocant în Brăila. Un elev de 12 ani ar fi fost bătut în plină stradă de tatăl unui coleg de clasă
Cancan.ro
Adio, țigări cu filtru și electronice! Veste dură pentru fumătorii români
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea”
Mediafax
A fost adoptată Legea Prosumatorilor: Românii pot folosi energia produsă acasă pentru alte locuințe
Click
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
Wowbiz
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Antena 3
Accident incredibil la examenul auto: O femeie care încerca a treia oară să ia permisul a dat peste instructor
Digi24
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
Cancan.ro
Cine este, de fapt, fabrica de bani a lui Toto Dumitrescu. Produce milioane de euro din imobiliare
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cu ce s-a ocupat cât timp soțul ei a fost plecat la Asia Express?
observatornews.ro
Altar de flori şi lumânări pe locul în care mama din Bucureşti a fost omorâtă pe trecere. Şoferul, după gratii
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
A murit Andrei Bacalu! Jurnalistul TVR a transmis primii pași pe Lună făcuți de Neil Armstrong în premieră la televizor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce se golește bateria mașinii care stă parcată? Concluziile unui mecanic
Descopera.ro
Care ANIMAL se poate CLONA singur?
Capital.ro
România e în doliu. S-a stins un mare jurnalist. A fost un nume emblematic: Un om absolut minunat, o enciclopedie
Evz.ro
Excursiile în țară și în străinătate, interzise! Elevii, consemnați în localitate, în Săptămâna Verde și Școala Altfel
A1
Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, concurenta Asia Express - Drumul Eroilor. Nimeni nu i-ar fi ghicit vârsta
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Părintele Ciprian Petre Necula s-a stins din viață! Acesta avea vârsta de doar 47 de ani
RadioImpuls
Care este cauza morții preotului Ciprian Necula? Acesta s-a stins din viață mult prea devreme, la doar 48 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina:- Potrivit Kama Sutra sunt 64 de poziții?! Am putea și noi să mai încercăm altceva!
Descopera.ro
„Siguranța părului”: Ce ne transmite coafura despre liderii politici