Încă o țară anunță măsuri drastice pentru a controla prețurile combustibililor la pompă. Ce soluții a găsit Macedonia de Nord

După Slovenia, încă o țară anunță, astăzi, măsuri drastice pentru a controla prețurile combustibililor la pompă. În Macedonia de Nord, taxa pe valoarea adăugată (TVA) aplicată combustibililor va fi redusă de la 18 la 10 la sută, a anunțat, duminică, prim-ministrul Hristijan Mickoski, după ce Guvernul a ținut o ședință extraordinară în cadrul căreia s-a analizat situația legată de criza aprovizionării cu petrol și produse petroliere, relatează publicația META.MK.

Mickoski afirmă că, în urma măsurii luate de guvern, se așteaptă ca prețul benzinei să se mențină neschimbat, în timp ce prețul motorinei ar crește cu aproximativ trei până la trei denari și jumătate (0,04 până la 0,05 euro) pe litru”, a subliniat șeful guvernului. Reducerea taxei va dura două săptămâni și va intra în vigoare luni, la miezul nopții.

„Datorită măsurii pe care am adoptat-o, cetățenii și întreprinderile vor putea economisi 200.000 de euro pe zi, sau 1,5 milioane de euro pe săptămână, având în vedere că, la noi, consumul se ridică la aproximativ 1,2 milioane de litri de motorină și 400.000 de litri de benzină”, a declarat Mickoski, subliniind că Macedonia continuă să aibă cele mai mici prețuri la combustibil din regiune.

Din acest motiv, în ultima perioadă s-a înregistrat o creștere de 9% a cererii de combustibil în regiunile de frontieră, unde vin cetățeni din țările vecine, iar consumul zilnic a crescut cu 150.000 de litri.

În Serbia, a spus Mickoski, benzina Euro Super BS 95 costă între 1,60 și 1,83 euro pe litru, iar motorina 1,80 euro pe litru. În Croația, motorina se vinde cu prețuri cuprinse între 1,55 și 2 euro pe litru, iar în Kosovo cu 1,60 euro pe litru.

Mickoski a subliniat că sectorul energiei electrice este stabil și că țara dispune de rezerve care îi permit să se bazeze pe propria producție timp de o lună. Cu toate acestea, el a subliniat că prețul păcurei reprezintă o provocare pentru AD ESM, aspect care va fi pe ordinea de zi a următoarei ședințe a Guvernului.

„Avem în vedere să intervenim prin intermediul ESM cu o anumită cantitate de păcură, astfel încât costurile companiei să nu crească, ceea ce ar trebui să împiedice o creștere a prețului și să mențină inflația la un nivel scăzut”, a subliniat Mickoski.

AD ESM (Akcionersko Društvo Elektrani na Severna Makedonija) este compania națională de producție de energie electrică din Macedonia de Nord.

Premierul a explicat că s-a optat pentru o reducere a impozitelor, în locul unei reduceri a accizelor, ca măsură mai rapidă și mai eficientă, care ar putea da rezultate pe termen scurt și ar putea ușura povara creșterii prețurilor asupra cetățenilor și întreprinderilor.

