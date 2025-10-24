India îl abandonează pe Putin. Cel mai mare cumpărător indian de petrol din Rusia trece în tabăra lui Trump

Mutare-surpriză pe piața globală a energiei: Reliance Industries, cel mai mare importator indian de petrol rusesc, a anunțat că se conformează sancțiunilor impuse de președintele american Donald Trump împotriva companiilor petroliere din Rusia. Altfel spus, India începe să se retragă din „afacerea petrolului rusesc” pentru a nu intra în conflict cu Washingtonul.

Reliance, compania miliardarului Mukesh Ambani, rafinează zilnic aproape 500.000 de barili de țiței rusesc, provenit în special de la Rosneft. Acum, americanii le-au transmis clar: alegeți între Rusia și accesul la sistemul financiar american. Iar răspunsul pare să fi venit mai repede decât se aștepta Kremlinul.

Trump cere, India execută

Administrația Trump a sancționat Rosneft și Lukoil și a impus tuturor partenerilor termen până la 21 noiembrie ca să rupă legăturile comerciale. Cine nu respectă termenul, riscă sancțiuni dure.

Delhi nu rupe oficial relațiile cu Moscova, dar își repoziționează interesul acolo unde este puterea financiară, și, momentan, aceasta este la Washington.

În geopolitică, banii vorbesc mai tare decât discursurile.

