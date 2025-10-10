INDIA își redeschide Ambasada în AFGANISTAN/ New Delhi reia contactele diplomatice cu regimul taliban

India își va redeschide Ambasada din capitala afgană Kabul, care a fost închisă cu patru ani în urmă, a declarat ministrul indian de Externe, Subrahmanyam Jaishankar.

India își închisese Ambasada, precum și Consulatele din Afganistan în august 2021, după ce regimul taliban a preluat conducerea asupra Guvernului. Totuși, India și-a restabilit prezența diplomatică în țară în 2022, trimițând o echipă tehnică în Afganistan.

Jaishankar i-a întâmpinat pe ministrul afgan de Externe și delegația sa în India, spunând că vizita a marcat un pas important în progresul relațiilor diplomatice dintre cele două state.

„Am avut ocazia să vorbim unii cu alții în timpul atacului de la Pahalgam și al cutremurelor din Afganistan”, a dezvăluit Jaishankar.

De asemenea, ministrul a subliniat că India sprijină „pe deplin suveranitatea, integritatea teritorială și independența Afganistanului”. Acesta a evidențiat că o „colaborare mai strânsă” între cele două state ar contribui la „stabilitatea și rezistența regională”.

Reuniunea „Format Moscova” respinge preluarea controlului asupra bazei Bagram de către SUA

Ministrul afgan de Externe, Amir Khan Muttaqi, se numără printre liderii care se află sub sancțiunile ONU, care includ interdicții de călătorie și înghețarea activelor. Acesta a sosit la New Delhi după ce Consiliul de Securitate al ONU a acordat o scutire temporară de călătorie.

Președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat, anterior, dorința de a prelua controlul asupra bazei militare Bagram de lângă Kabul. Totuși, reuniunea „Format Moscova” privind Afganistanul, al șaptelea eveniment de acest tip găzduit de Rusia, la care a participat și ministrul de Externe al Administrației talibane, a inclus și oficiali ai SUA, Indiei, Pakistanului, Chinei, Iranului și ai unor țări din Asia Centrală, a respins pretențiile lui Trump, argumentând că „nu servește intereselor păcii și stabilității regionale”.

Foto: Profimedia

