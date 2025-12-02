🚨 Întâlnirea decisivă pe Ucraina dintre ginerele lui Trump, J. Kushner, negociatorul SUA, S. Witkoff, și Vladimir Putin este în desfășurare la Kremlin

17:09

„Dacă Europa va dori brusc să înceapă un război cu noi și chiar dacă îl va începe, atunci este foarte posibil să apară rapid o situație în care nu vom avea cu cine negocia”, a declarat Vladimir Putin, într-o conferință de presă, chiar în ziua în care emisarii lui Donald Trump se află la Kremlin pentru a negocia acordul de pace privitor la războiul din Ucraina.

Liderul rus a precizat că Europa s-a retras din procesul negocierilor de pace. Mai mult, Putin a subliniat că europenii împiedică eforturile SUA de a ajunge la o soluționare a conflictului.

El a adăugat că Rusia va extinde atacurile asupra porturilor și navelor ucrainene, ca răspuns la atacurile Kievului asupra petrolierelor.