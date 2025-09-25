Întrevedere Trump-Erdogan la Casa Albă. Vânzarea de avioane F-35 Turciei, pe agenda discuțiilor

Președintele SUA Donald Trump va purta discuții cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan la Casa Albă joi.

Trump a indicat că Guvernul american ar putea ridica în curând interdicția privind vânzarea de avioane F-35 Turciei.

În timpul primului mandat al lui Trump, Statele Unite au exclus Turcia din programul de avioane de luptă F-35, după ce Turcia a cumpărat un sistem de apărare aeriană sol-aer S-400 din Rusia.

Oficialii americani erau îngrijorați că sistemul de rachete din Rusia ar putea fi folosit pentru a colecta date despre capacitățile F-35 și că informațiile ar putea ajunge în mâinile Rusiei, conform Associated Press.

Trump a dat Turciei speranța că o rezolvare a problemei este aproape, în anunțul său privind planurile pentru vizita lui Erdogan.

„Lucrăm la multe acorduri comerciale și militare cu președintele, inclusiv achiziționarea pe scară largă a avioanelor Boeing, o afacere majoră cu F-16 și o continuare a discuțiilor privind F-35, pe care ne așteptăm să le încheiem pozitiv”, a anunțat Trump într-o postare pe rețelele de socializare.

Prima vizită a lui Erdogan la Casa Albă din 2019

Întrevederea de joi marchează prima vizită a lui Erdogan la Casa Albă din 2019.

În timpul primei sale vizite la Casa Albă, cei doi lideri au creat ceea ce Trump a descris ca fiind o „relație foarte bună”, în ciuda faptului că relația dintre SUA și Turcia a fost adesea complicată.

Trump îl vede pe Erdogan ca pe un partener critic și un intermediar credibil în efortul său de a pune capăt războaielor din Ucraina și Gaza.

Erdogan a spus clar că este nerăbdător să vadă ridicarea suspendării privind achiziția de avioane F-35, iar oficialii turci spun că au făcut deja o plată de 1,4 miliarde de dolari pentru avioane.

Oficialii americani au invocat îngrijorări cu privire la situația drepturilor omului sub Erdogan și legăturile Turciei cu Rusia. Tensiunile dintre Turcia și Israel, un alt aliat important al SUA, cu privire la Gaza și Siria, au îngreunat uneori relațiile cu Turcia.

În timpul celor patru ani de mandat, Administrația președintelui Joe Biden l-a ținut la distanță pe Erdogan, care ocupă funcția de președinte al Turciei din 2014 și a fost prim-ministru timp de mai bine de un deceniu înainte de asta.

Foto: Profimedia

