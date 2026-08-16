Armata iraniană oferă oficial o recompensă de 30.000 de dolari pentru uciderea sau capturarea oricărui militar american, sumă care se dublează la 60.000 de dolari dacă fapta este comisă de o femeie, a anunțat comandantul-șef al armatei iraniene, Amir Hatami, relatează Jerusalem Post.

Amir Hatami susține că această măsură a fost implementată ca urmare a unui „număr foarte mare de cereri” venite din partea cetățenilor iranieni care vor să contribuie financiar sau fizic la efortul de război. Cu toate acestea, comandantul iranian nu a precizat însă unde urmează să fie vânați militarii americani.

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„Având în vedere volumul mare de cereri de participare la jihadul financiar, a fost pregătit un plan conform căruia, pentru fiecare persoană care ucide sau capturează și predă o forță agresoare americană, Armata Republicii Islamice Iran, cu sprijinul celor dragi care participă la jihadul financiar și sub propria garanție, va primi un cadou echivalent cu 30.000 de dolari sau 5 miliarde de tomani. Femeile iraniene zeloase care reușesc în această acțiune vor primi, de asemenea, o recompensă dublă”, a declarat Hatami. „Arma oricărei persoane care reușește să ucidă un agresor american va fi cumpărată la un preț dublu și va primi o armă nouă. Arma individului va fi, de asemenea, păstrată într-un muzeu”, a adăugat Hatami.

Până în prezent, nu există trupe americane staționate pe teritoriul Iranului. Singura excepție a fost o misiune de salvare lansată în luna aprilie pentru recuperarea unui pilot al Statelor Unite care s-a prăbușit.

Odată cu acest anunț, Teheranul a reiterat cererea ca trupele americane să părăsească definitiv Orientul Mijlociu, iar forțele SUA „nu mai au permisiunea” de a intra în Golful Persic, Golful Oman sau Strâmtoarea Ormuz.

Hatami a denunțat, de asemenea, declarațiile președintelui american Donald Trump, conform cărora va declara Strâmtoarea Ormuz drept „teritoriu al Statelor Unite” după înfrângerea Iranului.