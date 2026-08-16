Prima pagină » Știri externe » Iranul pune recompensă pe capul militarilor Statelor Unite. Teheranul vrea să-i alunge pe americani definitiv din Orientul Mijlociu

Iranul pune recompensă pe capul militarilor Statelor Unite. Teheranul vrea să-i alunge pe americani definitiv din Orientul Mijlociu

Iranul pune recompensă pe capul militarilor Statelor Unite. Teheranul vrea să-i alunge pe americani definitiv din Orientul Mijlociu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Armata iraniană oferă oficial o recompensă de 30.000 de dolari pentru uciderea sau capturarea oricărui militar american, sumă care se dublează la 60.000 de dolari dacă fapta este comisă de o femeie, a anunțat comandantul-șef al armatei iraniene, Amir Hatami, relatează Jerusalem Post.

Amir Hatami susține că această măsură a fost implementată ca urmare a unui „număr foarte mare de cereri” venite din partea cetățenilor iranieni care vor să contribuie financiar sau fizic la efortul de război. Cu toate acestea, comandantul iranian nu a precizat însă unde urmează să fie vânați militarii americani.

Sondaj Gândul

Credeți că redeschiderea centralelor pe cărbune este soluția pentru a depăși criza energetică?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Având în vedere volumul mare de cereri de participare la jihadul financiar, a fost pregătit un plan conform căruia, pentru fiecare persoană care ucide sau capturează și predă o forță agresoare americană, Armata Republicii Islamice Iran, cu sprijinul celor dragi care participă la jihadul financiar și sub propria garanție, va primi un cadou echivalent cu 30.000 de dolari sau 5 miliarde de tomani. Femeile iraniene zeloase care reușesc în această acțiune vor primi, de asemenea, o recompensă dublă”, a declarat Hatami.

„Arma oricărei persoane care reușește să ucidă un agresor american va fi cumpărată la un preț dublu și va primi o armă nouă. Arma individului va fi, de asemenea, păstrată într-un muzeu”, a adăugat Hatami.

Amir Hatami, comandantul-șef al Armatei Iranului

Până în prezent, nu există trupe americane staționate pe teritoriul Iranului. Singura excepție a fost o misiune de salvare lansată în luna aprilie pentru recuperarea unui pilot al Statelor Unite care s-a prăbușit.

Odată cu acest anunț, Teheranul a reiterat cererea ca trupele americane să părăsească definitiv Orientul Mijlociu, iar forțele SUA „nu mai au permisiunea” de a intra în Golful Persic, Golful Oman sau Strâmtoarea Ormuz.

Hatami a denunțat, de asemenea, declarațiile președintelui american Donald Trump, conform cărora va declara Strâmtoarea Ormuz drept „teritoriu al Statelor Unite” după înfrângerea Iranului.

„Președintele american, delirant, încearcă din răsputeri să-și creeze o imagine câștigătoare despre sine. Dar astăzi, puțini oameni din lume îl iau în serios. Imaginea pe care presa occidentală o transmite astăzi despre America este imaginea unui ratat. Imaginea cuiva care se ascunde într-un food truck de frică și îi lasă pe alți membri ai guvernului și jurnaliști într-un avion despre care Serviciile Secrete ale SUA susțin că este amenințat este imaginea unui mare ratat”, a adăugat Hatami, referindu-se la faptul că Serviciile Secrete l-au strecurat pe Trump într-un alt avion după ce a părăsit summitul NATO din Turcia din iulie.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ENERGIE Mesajul premierului Ungariei după scufundarea barjelor pe Dunăre în apropierea centralei nucleare Paks
21:36
Mesajul premierului Ungariei după scufundarea barjelor pe Dunăre în apropierea centralei nucleare Paks
FLASH NEWS Țările europene caută închisori de închiriat pentru deținuții lor
21:01
Țările europene caută închisori de închiriat pentru deținuții lor
FLASH NEWS Emisarul de pace al lui Trump, Jared Kushner, negociază în Egipt cu șefii Hamas pentru predarea armelor. Care este poziția Israelului
19:13
Emisarul de pace al lui Trump, Jared Kushner, negociază în Egipt cu șefii Hamas pentru predarea armelor. Care este poziția Israelului
INEDIT Madonna și-a sărbătorit ziua de naștere în Grecia printr-o experiență spirituală la complexul monahal de la Meteora
17:49
Madonna și-a sărbătorit ziua de naștere în Grecia printr-o experiență spirituală la complexul monahal de la Meteora
REACȚIE Mesaj ferm de la Atena: Președintele Greciei cere Turciei să recunoască oficial Genocidul Pontic în care ar fi murit peste 300.000 de greci
17:30
Mesaj ferm de la Atena: Președintele Greciei cere Turciei să recunoască oficial Genocidul Pontic în care ar fi murit peste 300.000 de greci
INCIDENT Operațiune de salvare de mare risc la Berlin. O femeie a sărit de la etajul 11 al unei clădiri în flăcări. Cum au reușit să o prindă pompierii
17:10
Operațiune de salvare de mare risc la Berlin. O femeie a sărit de la etajul 11 al unei clădiri în flăcări. Cum au reușit să o prindă pompierii
Mediafax
Alarmă pentru tineri: conservantul alimentar care apare în tot mai multe cazuri fatale
Digi24
Unul din cei mai importanți bancheri din Rusia are vești proaste pentru Putin. „Vom ajunge la o criză socială”
Cancan.ro
Tragedie înainte de nuntă! Nepotul lui Mircea Rednic, Marius Totolici, a murit în somn la doar 37 de ani
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Adevarul
Minunea de la Cluj: satul care și-a dublat populația cu o strategie neașteptată. Case și terenuri pentru tineri
Mediafax
A spart peretele și a rămas fără cuvinte! Ce a găsit un student valorează 9 milioane de euro
Click
Fac provizii pentru iarnă! Șerban Copoț a copt 120 kg de vinete. Rețeta Annei Lesko de roșii marinate, secretul gustului unic
Digi24
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile din spatele acestor excepții
Cancan.ro
Imaginile verii de la mare! A “pupat” gardul și a lustruit Audiul. De fapt, “distracția” a avut loc în parcarea de la LOFT
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa de 21 de milioane de dolari în care locuiesc Meghan Markle și Prințul Harry. „Este vindecător. Te simți liber”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Motorina s-a ieftinit cu aproape 70 de bani. Ce prețuri afișează astăzi benzinăriile
Descopera.ro
Un meteorit marțian rar păstrează indicii nemaivăzute despre interiorul Planetei Roșii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Descopera.ro
O lucrare a lui Picasso a fost găsită la 8 ani după ce a fost furată
VIDEO Victor Ponta a criticat întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu. „E o mare greșeală din partea șefei CCR”
23:03
Victor Ponta a criticat întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu. „E o mare greșeală din partea șefei CCR”
VIDEO Miruță spune că nu a apucat să vorbească cu Bolojan despre întâlnirea cu șefa CCR. „Contează care a fost subiectul acestor discuții”
22:33
Miruță spune că nu a apucat să vorbească cu Bolojan despre întâlnirea cu șefa CCR. „Contează care a fost subiectul acestor discuții”
DEZVĂLUIRI Cum se comportă Nicușor Dan în vizitele la rudele din Făgăraș. Verișoara președintelui rupe tăcerea: „Funcția nu l-a schimbat deloc”
22:06
Cum se comportă Nicușor Dan în vizitele la rudele din Făgăraș. Verișoara președintelui rupe tăcerea: „Funcția nu l-a schimbat deloc”
ACUZAȚII Fostul consilier al lui Traian Băsescu, cercetat de DIICOT pentru pornografie infantilă, reclamă că i-a intrat cineva în casă și dă vina pe șeful SPP
22:00
Fostul consilier al lui Traian Băsescu, cercetat de DIICOT pentru pornografie infantilă, reclamă că i-a intrat cineva în casă și dă vina pe șeful SPP
SCANDAL Doi foști ambasadori americani în România cer SUA să retragă viza lui George Simion printr-o opinie publicată în Jerusalem Post
21:33
Doi foști ambasadori americani în România cer SUA să retragă viza lui George Simion printr-o opinie publicată în Jerusalem Post
ANALIZĂ Bulgaria ajunge lider mondial în stocarea energiei cu baterii. Țara a depășit Chile și Australia
21:28
Bulgaria ajunge lider mondial în stocarea energiei cu baterii. Țara a depășit Chile și Australia

Cele mai noi

Trimite acest link pe