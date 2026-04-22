Iranul își etalează noile rachete balistice în fața cetățenilor săi. Mulțimi uriașe s-au adunat în marile orașe. Cum a fost dezvăluită Khorramshahr 4

Iranul și-a prezentat, marți seara, racheta balistică cu rază medie de acțiune Khorramshahr 4 în timpul unui miting de susținere a regimului, organizat în Piața Enghelab – sau Piața Revoluției – din Teheran, potrivit mass-media de stat.

Imagini difuzate de postul public de televiziune din Iran, IRIB, arată o mulțime adunată în piața din centrul capitalei, exact în momentul în care armistițiul de două săptămâni era pe cale să expire. Președintele SUA, Donald Trump, a prelungit în cele din urmă armistițiul cu Iranul marți seara.

În videoclipurile care au făcut înconjurul internetului, pi au fost preluate inclusiv de CNN, oamenii sunt văzuți în timp ce flutură steaguri lângă ceea ce Iranul a descris ca fiind racheta balistică cu rază medie de acțiune Khorramshahr 4.

Rachetele iraniene au fost prezentate marți și în cadrul unor mitinguri organizate în alte orașe, după cum au arătat mass-media de stat.

Această demonstrație a avut loc în contextul în care negocierile de pace dintre Iran și SUA păreau să se împotmolească miercuri, în timp ce, în același moment, comandantul Forțelor Aeriene ale Gărzii Revoluționare a amenințat instalațiile petroliere ale țărilor vecine din Golf care îi ajută pe dușmanii Iranului.

Ziua de miercuri marchează, de asemenea, aniversarea înființării Gărzii Revoluției Islamice (IRGC).

