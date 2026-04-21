Iranul și SUA, la un pas de reluarea conflictului. Teheranul acuză Washingtonul de încălcarea armistițiului

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a precizat printr-o postare pe pagina de X, cu câteva ore înainte de expirarea armistițiului, că blocada navală americană din Strâmtoarea Ormuz încalcă înțelegerea de încetare a focului și echivalează cu un „act de război”.

Într-o postare pe X, Araghchi a spus că Iranul își va apăra în continuare interesele și „va rezista intimidărilor” SUA. Comentariile ministrului de externe iranian vin în contextul în care atât Iranul, cât și Statele Unite au atacat nave care încercau să tranziteze Strâmtoarea Ormuz în aceste două săptămâni de armistițiu.

Sâmbătă, India a declarat că două nave ale sale au fost atacate de forțele iraniene. A doua zi, armata americană a atacat și a confiscat o navă de marfă sub pavilion iranian după ce aceasta a încercat să ocolească blocada americană. Marți, marina SUA a oprit și a abordat un petrolier sancționat în Oceanul Indian care transporta petrol din Iran, a declarat Pentagonul.

Runda 2 de negocieri din Islamabad, pe muchie de cuțit

Această declarație a lui Abbas Araghchi pune sub semnul întrebării participarea Iranului la o nouă rundă de negocieri și, cel mai probabil, ostilitățile dintre SUA și Iran vor fi reluate având în vedere că armistițiul expiră în noaptea de marți spre miercuri, iar niciuna dintre părți nu și-a trimis oficiali de rang înalt la discuțiile de pace din Pakistan.

„Cine va clipi primul?”

Postura adoptată acum de Statele Unite și Iran este o tactică veche prin care ambele părți vor să demonstreze că sunt capabile să lupte, deși ambele vor să ajungă la masa negocierilor, a spus Mark Kimmitt, un general american în retragere și fost diplomat.

„Este o modalitate clasică de a ajunge cu lupta la masa negocierilor”, a spus el. „Ambele părți vor să demonstreze că sunt capabile să lupte și că sunt dispuse să lupte, dar în adâncul sufletului ambele părți vor să negocieze”, a spus Kimmitt. „Rămâne de văzut cine clipește primul” în zilele următoare.

