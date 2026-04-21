Iranul și SUA, la un pas de reluarea conflictului. Teheranul acuză Washingtonul de încălcarea armistițiului

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a precizat printr-o postare pe pagina de X, cu câteva ore înainte de expirarea armistițiului, că blocada navală americană din Strâmtoarea Ormuz încalcă înțelegerea de încetare a focului și echivalează cu un „act de război”.

Într-o postare pe X, Araghchi a spus că Iranul își va apăra în continuare interesele și „va rezista intimidărilor” SUA. Comentariile ministrului de externe iranian vin în contextul în care atât Iranul, cât și Statele Unite au atacat nave care încercau să tranziteze Strâmtoarea Ormuz în aceste două săptămâni de armistițiu.

Sâmbătă, India a declarat că două nave ale sale au fost atacate de forțele iraniene. A doua zi, armata americană a atacat și a confiscat o navă de marfă sub pavilion iranian după ce aceasta a încercat să ocolească blocada americană. Marți, marina SUA a oprit și a abordat un petrolier sancționat în Oceanul Indian care transporta petrol din Iran, a declarat Pentagonul.

Runda 2 de negocieri din Islamabad, pe muchie de cuțit

Această declarație a lui Abbas Araghchi pune sub semnul întrebării participarea Iranului la o nouă rundă de negocieri și, cel mai probabil, ostilitățile dintre SUA și Iran vor fi reluate având în vedere că armistițiul expiră în noaptea de marți spre miercuri, iar niciuna dintre părți nu și-a trimis oficiali de rang înalt la discuțiile de pace din Pakistan.

„Cine va clipi primul?”

Postura adoptată acum de Statele Unite și Iran este o tactică veche prin care ambele părți vor să demonstreze că sunt capabile să lupte, deși ambele vor să ajungă la masa negocierilor, a spus Mark Kimmitt, un general american în retragere și fost diplomat.

„Este o modalitate clasică de a ajunge cu lupta la masa negocierilor”, a spus el. „Ambele părți vor să demonstreze că sunt capabile să lupte și că sunt dispuse să lupte, dar în adâncul sufletului ambele părți vor să negocieze”, a spus Kimmitt. „Rămâne de văzut cine clipește primul” în zilele următoare.

Ucraina a propus redenumirea unei părți din Donbas în onoarea lui Donald Trump

Donald Trump anunță negocieri decisive cu Iranul și exclude prelungirea armistițiului: „Cred că vom ajunge la o înțelegere importantă”

Cerere surpriză venită din partea lui Emmanuel Macron. Președintele francez cere retragerea trupelor israeliene din sudul Libanului

CONTROVERSĂ Cerere surpriză venită din partea lui Emmanuel Macron. Președintele francez cere retragerea trupelor israeliene din sudul Libanului
22:15
Cerere surpriză venită din partea lui Emmanuel Macron. Președintele francez cere retragerea trupelor israeliene din sudul Libanului
MILITAR După ce dronele au schimbat paradigma războiului, Pentagonul vrea să investească 75 de miliarde de dolari în producția acestora
21:32
După ce dronele au schimbat paradigma războiului, Pentagonul vrea să investească 75 de miliarde de dolari în producția acestora
TURISM Biletele de avion sunt tot mai scumpe. Criza petrolului scumpește călătoriile în străinătate
21:02
Biletele de avion sunt tot mai scumpe. Criza petrolului scumpește călătoriile în străinătate
ULTIMA ORĂ Armistițiul SUA-Iran, pe muchie de cuțit. JD Vance și Steve Witkoff au rămas în Washington, în timp ce Teheranul nu confirmă întâlnirea din Pakistan
20:32
Armistițiul SUA-Iran, pe muchie de cuțit. JD Vance și Steve Witkoff au rămas în Washington, în timp ce Teheranul nu confirmă întâlnirea din Pakistan
ECONOMIE Cel mai mare producător de prezervative crește prețurile. Cum a ajuns războiul SUA-Iran să fie cauza principală
19:11
Cel mai mare producător de prezervative crește prețurile. Cum a ajuns războiul SUA-Iran să fie cauza principală
FLASH NEWS Pakistanul îndeamnă Iranul să vină la negocierile de la Islamabad și roagă SUA să prelungească armistițiul
18:55
Pakistanul îndeamnă Iranul să vină la negocierile de la Islamabad și roagă SUA să prelungească armistițiul
Mediafax
Nouă sărbătoare în Biserica Ortodoxă Română: Soborul Sfintelor Femei Românce
Digi24
Lovitură pentru Germania. Rusia se pregătește să oprească livrările de țiței kazah prin conducta Drujba
Cancan.ro
De ce a lipsit nașul Aurelian Temișan de la nunta Andreei Bălan. Ce spune despre mariajul cu Victor Cornea
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Tunelul mare construit pe Autostrada Vestului, intră în linie dreaptă. Câți metri au mai rămas de excavat în galeriile sale
Mediafax
Reacția specialiștilor din piață după ce instanța supremă a decis că dreptul de deducere al TVA nu se prescrie
Click
Țeapă uriașă pentru o româncă! Cum a rămas fără 25.000 de euro după vânzarea apartamentului: „Sunt disperată”
Digi24
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în chip de „Iisus”. „Ce naiba e creatura aia din mijloc”
Cancan.ro
A rupt tăcerea! Dan Alexa, răspuns scurt despre relația cu Andreea Popescu după divorț
Ce se întâmplă doctore
Adelina Chivu arată bestial la 44 de ani. Fosta prezentatoare tv, transformare uluitoare! Operațiile estetice au întinerit-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Chinezii mai lansează un atac asupra Dacia Bigster
Descopera.ro
NASA sacrifică un instrument pentru Voyager 1! Unde a ajuns acum nava spațială?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
NASA sacrifică un instrument pentru Voyager 1! Unde a ajuns acum nava spațială?
ACTUALITATE Victor Ponta: „După anularea alegerilor, s-a mai distrus o dată democrația prin punerea unui premier din al treilea partid, iar cele mai importante ministere au fost date celui de-al patrulea partid”
23:00
Victor Ponta: „După anularea alegerilor, s-a mai distrus o dată democrația prin punerea unui premier din al treilea partid, iar cele mai importante ministere au fost date celui de-al patrulea partid”
METEO Tornadă atipică în județul Mureș. Avertizarea transmisă de meteorologi: „Ne apropiem de sezonul furtunilor de vară”
22:45
Tornadă atipică în județul Mureș. Avertizarea transmisă de meteorologi: „Ne apropiem de sezonul furtunilor de vară”
FLASH NEWS Victor Ponta, atac frontal la Bolojan: ”A ținut cu o singură parte și s-a ajuns la această criză”. Fostul lider PSD cere resetarea guvernării
22:32
Victor Ponta, atac frontal la Bolojan: ”A ținut cu o singură parte și s-a ajuns la această criză”. Fostul lider PSD cere resetarea guvernării
ACTUALITATE Adrian Severin: „Se confirmă că actualul Guvern are o mentalitate dictatorială. Nu îi interesează dorința poporului”
22:30
Adrian Severin: „Se confirmă că actualul Guvern are o mentalitate dictatorială. Nu îi interesează dorința poporului”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 22 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 22 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
INEDIT Enza, Nașa din Sicilia. Cum a schimbat o croitoreasă iscusită soarta unui sat uitat de lume
21:31
Enza, Nașa din Sicilia. Cum a schimbat o croitoreasă iscusită soarta unui sat uitat de lume

Cele mai noi

Trimite acest link pe