Știri externe » Israelul a atacat cel mai mare complex petrochimic al Iranului. Ce avarii s-au raportat la instalația South Pars

Israelul a lovit, luni, cel mai mare complex petrochimic al Iranului, situat la Asaluyeh, a confirmat ministrul apărării Israel Katz, care a numit acest atac drept o lovitură economică severă pentru Teheran, relatează Reuters.

Mai multe explozii au fost auzite la complexul petrochimic South Pars din Asaluyeh, a relatat, în urmă cu puțin timp, agenția de știri Fars. Ministrul Apărării din Israel, Israel Katz, a transmis acum că armata țării sale este responsabilă de atac.

Katz a declarat că Israelul „tocmai a lansat un atac puternic asupra celei mai mari instalații petrochimice din Iran, situată în Asaluyeh, o țintă centrală responsabilă pentru aproximativ 50% din producția petrochimică a țării”.

Companiile care furnizează energie electrică, apă și oxigen către Asaluyeh au fost atacate, însă compania petrochimică Pars nu a suferit daune, a raportat agenția de știri Tasnim, precizând că alimentarea cu energie electrică a tuturor unităților petrochimice din Asaluyeh a fost întreruptă.

Și AIEA confirmă loviturile militare în apropierea centralei nucleare Bushehr din Iran.

‌Agenția Internațională pentru Energie Atomică afirmă că poate confirma urmele recente ale loviturilor militare în apropierea centralei nucleare Bushehr din Iran, dar a precizat că centrala în sine nu a fost avariată.

Organismul de supraveghere nucleară al ONU a precizat că unul dintre atacuri a lovit la doar 75 de metri de perimetrul amplasamentului.

Într-un mesaj pe X, Antonio Costa, președintele Consiliului European, a transmis că orice atac care vizează infrastructura civilă, în special instalațiile energetice, este „ilegal” și „inacceptabil”.

„Acest lucru se aplică războiului purtat de Rusia în Ucraina și se aplică peste tot. Populația civilă iraniană este principala victimă a regimului iranian. Ar fi, de asemenea, principala victimă a unei extinderi a campaniei militare”, a adăugat liderul european, fără a menționa Statele Unite sau Israelul în mesajul său.

Și în luna martie Israelul a atacat principala sursă de energie a Iranului, zăcământul de gaze South Pars și infrastructura acestuia din centrul de procesare din apropiere, Asaluyeh, ceea ce a determinat Iranul să lanseze atacuri asupra unor ținte energetice din Orientul Mijlociu.

