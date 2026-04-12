Israelul atacă în valuri în Liban. Sate întregi dispar de pe fața pământului, experții vorbesc de domicid

Luptele din Liban continuă la o zi după armistițiul lui Trump. Israelul a anunțat că a eliminat „mâna dreaptă” a liderului Hezbollah

Într-o campanie de forță, armata israeliană a demolat sate întregi în sudul Libanului, în cadrul operațiunii sale militare. IDF a lăsat explozibili în locuințe și le-a distrus prin detonări de amploare, potrivit The Guardian.

Vezi galeria foto
4 poze

Publicația britanică a verificat mai multe înregistrări video distribuite de armata israeliană inclusiv pe rețelele sociale, care prezintă explozii masive în localitățile Taybeh, Naqoura și Deir Seryan, situate de-a lungul graniței dintre Israel și Liban.

Ministrul apărării israelian a cerut explicit distrugerea satelor de frontieră

La rândul său, presa libaneză a relatat despre distrugeri de acest tip și în alte sate, însă aceste informații nu au putut fi confirmate independent prin imagini satelitare.

Operațiunile au succedat cererii făcute de ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, de distrugere a „tuturor caselor” din satele de frontieră. Katz a invocat modelul aplicat anterior în Rafah și Beit Hanoun, în Fâșia Gaza. În Rafah, aproximativ 90% dintre locuințe au fost distruse.

Ministrul Apărării din Israel, Israel Katz

Ce înseamnă „domicidul”

Strategia, descrisă de experți drept „domicid”, implică distrugerea sistematică a locuințelor civile pentru a face zone întregi nelocuibile. Metoda a fost deja asociată cu operațiunile din Gaza, unde Israelul a fost acuzat de comiterea unor crime grave.

Armata Israel, IDF

Armata israeliană susține că vizează infrastructura Hezbollah, inclusiv tuneluri și facilități militare, despre care afirmă că ar fi amplasate în interiorul zonelor civile.

Autoritățile israeliene au anunțat că intenționează să controleze porțiuni extinse din sudul Libanului. Scopul este de a crea o „zonă de securitate” până la râul Litani. Astfel, populația strămutată nu ar putea reveni în locuințe până când securitatea regiunii nu va fi garantată. Lucru care ridică temeri privind o deplasare pe termen lung a civililor.

Alerta organizațiilor pentru drepturile omului

Organizațiile pentru drepturile omului avertizează că aceste distrugeri colosale ar putea constitui crime de război. Conform dreptului internațional, distrugerea deliberată a locuințelor civile este interzisă, cu excepția cazurilor în care există o necesitate militară clară.

„Chiar dacă Hezbollah ar folosi unele structuri civile în scopuri militare, acest lucru nu justifică distrugerea pe scară largă a satelor întregi”, a declarat Ramzi Kaiss, cercetător în cadrul Human Rights Watch.

Pentru locuitorii satelor afectate, imaginile distrugerii au însemnat nu doar pierderea caselor, ci a unei vieți întregi.

„Într-o clipă, nu mai ai nimic”

Ahmad Abu Taam, un comerciant de 56 de ani din Taybeh, spune că a urmărit cum centrul localității, unde avea un magazin, a fost pulverizat.

„Viața unui om este acolo – munca, amintirile, totul. Și dintr-odată vezi cum explodează în fața ta. În acel moment am simțit că am devenit refugiat. Nu mai am casă”, a declarat acesta.

Anterior, bărbatul a mai fost strămutat și în timpul conflictului din 2024 dintre Hezbollah și Israel. Deși satul său fusese parțial distrus, revenirea acasă a însemnat un moment de speranță.

„Am luat-o de la zero, fără să simt oboseala. Când te întorci, simți că ai regăsit ceva pierdut. Dar de data aceasta, totul a dispărut”, a sous Taam.

Ahmad Ibrahim, un fermier din Deir Seryan, spune că și-a părăsit locuința în grabă, crezând că se va întoarce curând. „Toată viața mea este acolo. Nu am plecat niciodată departe. Era un sat frumos, cu oameni buni”, a spus el.

În timp ce primăvara aduce din nou verdeață și flori în zonă, el regretă că familia sa nu va putea reveni. „Copiii își amintesc serile de vară, ieșirile pe câmp, mesele în aer liber. Era un loc minunat pentru a crește”, a adăugat acesta.

O comunitate distrusă, surse de trai anulate

Pentru unii, pierderile sunt mai ales economice. Mohammed Hashem, un medic în vârstă de 65 de ani, a investit 15 ani pentru a construi un hotel în Naqoura, destinat turiștilor și personalului internațional. „Vara aveam ocupare completă. Era o afacere de familie, trăiam liniștiți”.

Harta satelor distruse, care nu include locuințele individuale. Sursa: ACLED

După distrugerea hotelului, Hashem mărturisește că a primit numeroase mesaje de susținere din partea foștilor clienți.

De notat că regiunea de sud a Libanului are o istorie marcată de conflicte și deplasări repetate ale populației. Mulți locuitori au emigrat de-a lungul anilor, păstrând însă legături strânse cu locurile natale.

„Satul era centrul familiei. Oriunde ai pleca, dorul de casă rămâne”, spune Abu Taam. Pentru mulți dintre ei, acel punct de sprijin a dispărut. „Simți o frustrare profundă. Ca și cum cineva are puterea să te șteargă”, conchide acesta.

