Italienii se revoltă: Nu vor ca agenții lui Trump să supravegheze Jocurile Olimpice de la Milano‑Cortina. „Nu sunt bineveniți la Milano“

Anunțul că o filială a Serviciului de Imigrare și Control Vamal al Statelor Unite (ICE) va sprijini operațiunile de securitate ale SUA la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia, de luna viitoare, a stârnit furia unor politicieni italieni de rang înalt. Aceștia au acuzat ICE că încalcă drepturile omului prin represiunea brutală împotriva imigrației în SUA și spun că agenții săi nu sunt bineveniți în Europa, relatează France 24.

De câteva zile circulau zvonuri că agenții ICE ar putea fi detașați pentru Jocurile Olimpice din 6-22 februarie din nordul Italiei.

Într-o declarație făcută peste noapte pentru AFP, ICE a transmis: „La Jocurile Olimpice, Departamentul de Investigații pentru Securitate Internă (HSI) al ICE sprijină Serviciul de Securitate Diplomatică al Departamentului de Stat al SUA și țara gazdă pentru a verifica și a reduce riscurile provenite de la organizațiile criminale transnaționale. Toate operațiunile de securitate rămân sub autoritatea italiană.”

Nu se știe dacă agenții HSI au fost implicați în trecut la Jocurile Olimpice sau dacă aceasta este o premieră.

Conform site-ului ICE, HSI investighează amenințările globale, investighează traficul de persoane, bunuri, bani, contrabandă, arme și tehnologie sensibilă în, din și prin Statele Unite.

„Evident, ICE nu desfășoară operațiuni de aplicare a legilor privind imigrația în țări străine”, a precizat agenția.

Agenții ICE nu sunt bineveniți la Milano

Se pare, însă, că indignarea față de acțiunile ICE din Statele Unite, unde doi civili au fost uciși în Minneapolis, este împărtășită de mulți oficiali italieni. Primarul orașului Milano, Giuseppe Sala, a declarat că ICE nu este binevenit în orașul său, care găzduiește majoritatea sporturilor pe gheață.

„Aceasta este o miliție care ucide… Este clar că nu sunt bineveniți la Milano, nu există nicio îndoială în privința aceasta. Nu sunt în concordanță cu modul nostru democratic de gestionare a securității.”, a declarat Giuseppe Sala la postul de radio RTL 102. „Oare nu putem să-i spunem nu lui Trump doar de data asta?”

Alessandro Zan, membru al Parlamentului European din partea Partidului Democrat de centru-stânga, a condamnat, de asemenea, prezența ICE în Italia și a numit-o „inacceptabilă”.

„În Italia, nu-i vrem pe cei care calcă în picioare drepturile omului și acționează în afara oricărui control democratic”, a scris el pe X.

Autoritățile italiene au negat inițial prezența ICE, apoi au încercat să minimalizeze orice rol, sugerând că acestea ar ajuta doar în domeniul securității delegației SUA.

Vicepreședintele american JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio vor participa la ceremonia de deschidere de la Milano, pe 6 februarie.

Luni, președintele regiunii nordice Lombardia a declarat că implicarea lor se va limita la supravegherea lui Vance și a lui Rubio.

„Va fi doar într-un rol defensiv, dar sunt convins că nu se va întâmpla nimic”, a declarat Attilio Fontana reporterilor.

Cu toate acestea, biroul său a emis apoi o declarație în care spunea că nu deține nicio informație specifică despre prezența lor, ci răspunde la o întrebare ipotetică.

Mii de agenți ICE au fost trimiși de președintele Donald Trump în diverse orașe americane pentru a reprima imigrația ilegală. Acțiunile lor au stârnit proteste pe scară largă, iar uciderea recentă a cetățenilor americani Renee Good și Alex Pretti, ambii în vârstă de 37 de ani, pe străzile din Minneapolis a stârnit revoltă la nivel național.

