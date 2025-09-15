Prima pagină » Știri externe » J.D. Vance a găzduit un episod al emisiunii lui Charlie KIRK, la Casa Albă. „Extremismul de stânga”, acuzat pentru asasinarea activistului

J.D. Vance a găzduit un episod al emisiunii lui Charlie KIRK, la Casa Albă. „Extremismul de stânga”, acuzat pentru asasinarea activistului

15 sept. 2025, 20:34, Știri externe
J.D. Vance a găzduit un episod al emisiunii lui Charlie KIRK, la Casa Albă.

Mai mulți membri ai Administrației Trump i s-au alăturat vicepreședintelui Statelor Unite J.D. Vance în timpul emisiunii “The Charlie Kirk Show”, ca un omagiu adus activistului conservator asasinat.

Episodul, găzduit de J.D. Vance, a început cu un montaj de videoclipuri, fotografii și clipuri audio cu Kirk.

Vance a început emisiunea amintindu-și de contribuția lui Kirk la campania prezidențială Trump-Vance, în special modul în care Kirk l-a ajutat pe Vance să fie ales pentru funcția de vicepreședinte.

„Îi datorez atât de mult lui Charlie”, a spus Vance, amintindu-și cum Kirk a făcut campanie ca Trump să-l aleagă pe Vance coleg în cursa electorală.

J.D. Vance: „Extremismul de stânga,” parțial responsabil pentru asasinarea lui Kirk

Vicepreședintele J.D. Vance a menționat că „extremismul de stânga” ar fi parțial responsabil pentru asasinarea lui Kirk, notează The Independent.

„Trebuie să vorbim despre această mișcare incredibil de distructivă a extremismului de stânga care a crescut în ultimii ani și care, cred eu, este o parte din motivul pentru care Charlie a fost ucis de glonțul unui asasin”, a spus Vance.

„Vom vorbi despre cum să demontăm asta și cum să aducem o unitate reală, o unitate reală care poate veni doar atunci când spunem adevărul”, a adăugat vicepreședintele.

Vance a spus că va aduce mai mulți invitați la podcast, pentru a vorbi despre Kirk, care a fost un aliat apropiat al președintelui Donald Trump și al altor membri ai Administrației.

Printre aceștia s-au numărat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, șeful adjunct de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller și mulți alții.

Emisiunea este parte din omagiul adus de republicani activistului conservator și fondatorului Turning Point USA.

Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, este, de asemenea, așteptat să organizeze un priveghi luni seara, alături de membrii Congresului, în memoria lui Kirk.

Foto: Profimedia

IMPRESIONANT. Cum descria Charlie Kirk România și ce îl lega de țara noastră. Interviul, transmis în exclusivitate de Gândul

Asasinarea lui Charlie Kirk aduce aminte de cele mai sângeroase momente politice din istoria SUA. Atentatele care au schimbat fața Americii

"Viața liniștită a regelui Charles în ROMÂNIA": Washington Post despre pasiunea monarhului britanic pentru Transilvania
19:34
“Viața liniștită a regelui Charles în ROMÂNIA”: Washington Post despre pasiunea monarhului britanic pentru Transilvania
Secretarul de Stat al SUA: Eforturile internaționale de recunoaștere a statului palestinian „îngreunează" încheierea războiului din GAZA
17:41
Secretarul de Stat al SUA: Eforturile internaționale de recunoaștere a statului palestinian „îngreunează” încheierea războiului din GAZA
VIDEO | Kremlinul acuză NATO că este în RĂZBOI cu Rusia /Reacția Marii Britanii după pătrunderea unei drone ruse în România
17:07
VIDEO | Kremlinul acuză NATO că este în RĂZBOI cu Rusia /Reacția Marii Britanii după pătrunderea unei drone ruse în România
Protestele pro-palestiniene au „MĂCELĂRIT"  Turul Spaniei. Ultimul tur de la Madrid și ceremonia de premiere au fost anulate
17:03
Protestele pro-palestiniene au „MĂCELĂRIT”  Turul Spaniei. Ultimul tur de la Madrid și ceremonia de premiere au fost anulate
SUA și China au ajuns la o înțelegere privind TikTok. Trump se va întâlni cu Xi Jinping pentru a finaliza ACORDUL
16:44
SUA și China au ajuns la o înțelegere privind TikTok. Trump se va întâlni cu Xi Jinping pentru a finaliza ACORDUL
Trump cere ajutorul NATO pentru a opri conflictul din Ucraina /„RĂZBOIUL se va încheia rapid, vor fi salvate viețile"
16:40
Trump cere ajutorul NATO pentru a opri conflictul din Ucraina /„RĂZBOIUL se va încheia rapid, vor fi salvate viețile”
