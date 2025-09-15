J.D. Vance a găzduit un episod al emisiunii lui Charlie KIRK, la Casa Albă. „Extremismul de stânga”, acuzat pentru asasinarea activistului

Mai mulți membri ai Administrației Trump i s-au alăturat vicepreședintelui Statelor Unite J.D. Vance în timpul emisiunii “The Charlie Kirk Show”, ca un omagiu adus activistului conservator asasinat.

Episodul, găzduit de J.D. Vance, a început cu un montaj de videoclipuri, fotografii și clipuri audio cu Kirk.

Vance a început emisiunea amintindu-și de contribuția lui Kirk la campania prezidențială Trump-Vance, în special modul în care Kirk l-a ajutat pe Vance să fie ales pentru funcția de vicepreședinte.

„Îi datorez atât de mult lui Charlie”, a spus Vance, amintindu-și cum Kirk a făcut campanie ca Trump să-l aleagă pe Vance coleg în cursa electorală.

J.D. Vance: „Extremismul de stânga,” parțial responsabil pentru asasinarea lui Kirk

Vicepreședintele J.D. Vance a menționat că „extremismul de stânga” ar fi parțial responsabil pentru asasinarea lui Kirk, notează The Independent.

„Trebuie să vorbim despre această mișcare incredibil de distructivă a extremismului de stânga care a crescut în ultimii ani și care, cred eu, este o parte din motivul pentru care Charlie a fost ucis de glonțul unui asasin”, a spus Vance. „Vom vorbi despre cum să demontăm asta și cum să aducem o unitate reală, o unitate reală care poate veni doar atunci când spunem adevărul”, a adăugat vicepreședintele.

Vance a spus că va aduce mai mulți invitați la podcast, pentru a vorbi despre Kirk, care a fost un aliat apropiat al președintelui Donald Trump și al altor membri ai Administrației.

Printre aceștia s-au numărat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, șeful adjunct de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller și mulți alții.

Emisiunea este parte din omagiul adus de republicani activistului conservator și fondatorului Turning Point USA.

Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, este, de asemenea, așteptat să organizeze un priveghi luni seara, alături de membrii Congresului, în memoria lui Kirk.

Foto: Profimedia

