J.D. Vance despre impresia pe care i-a făcut-o Vladimir Putin și motivul pentru care liderul rus îl „respectă” pe TRUMP

21 aug. 2025, 16:40, Știri externe
Într-un interviu acordat postului Fox News, vicepreședintele Statelor Unite J. D. Vance a descris ce impresie i-a făcut liderul rus Vladimir Putin și cum a „spart gheața” în timpul întâlnirii cu Volodimir Zelenski și liderii europeni de la Casa Albă.

Vance a discutat și motivele pentru care Putin l-ar „respecta” pe președintele american Donald Trump, iar acesta din urmă, la rândul său, ar fi dispus să colaboreze cu liderul rus.

Invitat la emisiunea “Ingraham Angle” de la Fox News, vicepreședintele SUA a fost întrebat cum este Vladimir Putin „când îl întâlnești față în față”.

Vance a recunoscut că nu l-a întâlnit niciodată pe Putin în persoană, dar că a vorbit cu el la telefon „de mai multe ori”.

Spre deosebire de imaginea din mass-media americană, președintele rus vorbește “mai blând decât te-ai aștepta” și “foarte chibzuit, foarte atent”, a spus Vance.

Vance a mai spus că el crede că Putin are grijă de interesele Rusiei, “așa cum le vede el”.

„Domnule președinte, atâta timp cât vă purtați frumos, nu voi spune nimic”

Vance a descris, de asemenea, întâlnirea cu președintele Zelenski în persoană, pentru prima dată după schimburile de replici acide din Biroul Oval din timpul întrevederii din februarie, când Vance  l-a mustrat pe liderul ucrainean pentru că nu a mulțumit în mod corespunzător SUA pentru sprijinul acordat.

„Așa că președintele Zelenski a intrat în Biroul Oval”, a spus el. „Am stat de vorbă cu el, cu președintele, cu unii membri de rang înalt ai delegației ucrainene. I-am spus: „Domnule președinte, atâta timp cât vă purtați frumos, nu voi spune nimic”. A fost un mod grozav de a sparge gheața.”

Vicepreședintele american a mai povestit cum președintele Donald Trump i-a uimit pe liderii europeni și ucraineni, sunându-l brusc pe președintele rus, în timpul discuțiilor de la Casa Albă din această săptămână.

„Deci, suntem de fapt în aripa de est a Casei Albe, iar președintele spune: ‘Știți, am avut o întâlnire destul de bună. O să-l sun pe Vladimir Putin, să văd ce spune despre asta'”, și-a amintit Vance. „Și toată lumea spune: ‘Oh, îl vei suna săptămâna viitoare?’ Și el a spus: „Nu, ce oră este la Moscova? Să-l sunăm chiar acum.'”

Vance a continuat:

„Mulți dintre europeni spuneau: ‘Nu, nu, trebuie să existe o verificare adecvată, știți, iar echipele trebuie să pregătească apelul telefonic și bla, bla, bla…’ Președintele a spus: „Nu, nu, vreau să vorbesc cu tipul, voi vorbi cu el”. Și gândiți-vă că tipul acesta de diplomație directă este o parte din motivul pentru care am făcut progresele pe care l-am făcut”.

Trump a declarat ulterior că conversația a deschis ușa unor posibile discuții față în față între Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, notează The Times.

Foto: Profimedia

