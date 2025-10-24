Prima pagină » Știri externe » Jaful de la Luvru: Peste 150 de probe ADN au fost prelevate la fața locului. Anchetatorii, „optimiști” în ceea ce privește progresul anchetei

24 oct. 2025, 10:29, Știri externe
Peste 150 de probe de ADN, amprente și alte urme, au fost prelevate după spargerea de la Luvru, anunță anchetatorii francezi, potrivit BFMTV. Conform acestora, acum există „o mică speranță” și optimism cu privire la progresul anchetei.

Analizele „presupun întârzieri, chiar dacă reprezintă o prioritate pentru laboratoare”, a declarat procurorul Parisului, Laure Beccuau pentru ziarul Ouest-France. „Rezultatele din zilele următoare ar putea deschide unele căi de acces, mai ales dacă autorii ar fi identificați”, a adaugat ea.

Procurorul a explicat că supravegherea video „a permis urmărirea” traseului infractorilor „în Paris și în departamentele învecinate”, menționând totodată „imagini disponibile grație camerelor publice sau private (autostrăzi, bănci, întreprinderi etc.)” pentru a fi exploatate.

Laure Beccuau susține că acoperirea mediatică a acestui jaf organizat, lasă „o mică speranță că autorii nu vor îndrăzni să se miște prea mult cu bijuteriile”, estimate la 88 de milioane de euro. „Vreau să fiu optimistă”, spune procurorul din Paris.

Începând de duminică, zvonuri privind spargerea de la Muzeul Luvru, situat în inima capitalei franceze, au circulat în întreaga lume. Autoritățile au fost de atunci pe urmele a patru criminali care au furat opt ​​dintre bijuteriile coroanei franceze și care se pare că au lăsat câteva obiecte în urma lor.

Ieri, ABC News scria că, potrivit unor declarații ale poliției franceze, două urme de ADN au fost găsite într-o cască și o mănuşă lăsate în urmă de suspecți după jaf.

Directoarea muzeului a declarat, miercuri, în faţa parlamentarilor francezi, că și-a prezentat demisia în urma jafului de duminică. Laurence des Cars, președinta și directoarea Muzeului Luvru, a declarat că demisia sa a fost respinsă.

Des Cars a dat mai multe detalii despre problemele de securitate ale muzeului. Potrivit acesteia, în zona în care hoții au parcat o macara, montată pe un camion, pentru a jefui Muzeul Luvru exista o singură cameră de supraveghere — și era îndreptată în direcția greșită.

Prin urmare, agenții de securitate care monitorizau ecranele din centrul de comandă al muzeului nu au observat nimic. 

