Japonia și națiunile africane au ajuns la un ACORD privind aprovizionarea cu minerale critice/ Influența Chinei provoacă îngrijorări majore

Japonia și națiunile africane au convenit, vineri, să coopereze în realizarea unei „aprovizionări stabile și unei dezvoltări responsabile” a mineralelor critice, pe fondul mișcărilor globale de garantare a securității economice.

O conferință comună privind Africa a dezvăluit importanța gestionării adecvate a datoriilor și a statului de drept, luând în considerare influența economică și militară a Chinei, care se intensifică.

„Având în vedere cererea globală de minerale critice, pledăm pentru un parteneriat corect și echitabil care să sprijine procesarea locală și valoarea suplimentară a acestor resurse în Africa”, conform declarațiile emise la Conferința Internațională de la Tokyo privind Dezvoltarea Africană.

Liderii japonezi și africani au promis să „creeze împreună soluții inovative și durabile” pentru a permite Africii „să realizeze o transformare structurală și să abordeze actualele provocări legate de insecuritatea economică, insecuritatea umană și inegalitate”.

Politicile lui Trump au afectat economiile africane

Conferința a avut loc în contextul în care Japonia, precum și alte mari puteri globale, consideră Africa o destinație promițătoare pentru investiții pentru firmele autohtone.

„Vom lucra pentru a extinde investițiile pentru viitorul Africii, pentru a stimula cooperarea industrială și a cultiva resursele umane”, a declarat premierul japonez, Shigeru Ishiba, conform agenției de presă Kyodo News.

China și-a extins influența prin investiții masive, dar se confruntă cu critici pentru așa-zisa „diplomație capcană a datoriilor” față de țările în curs de dezvoltare, folosind împrumuturile drept o pârghie pentru a obține concesii de la debitori.

De asemenea, conferința a avut loc într-un moment în care tarifele impuse de președintele SUA, Donald Trump, precum și politicile sale de desființare a programului de ajutor extern, afectează economiile africane.

