JD Vance anunță de la Budapesta: „Viktor Orbán este cel mai important lider din Europa“. Ce acuzații aduce Bruxelles-ului

Cea mai puternică țară din lume este astăzi aliatul maghiarilor, a declarat Viktor Orbán în cadrul conferinței de presă comune pe care a susținut-o marți după-amiază, alături de JD Vance, vicepreședintele Statelor Unite. Potrivit prim-ministrului, din acest motiv, „pacea și securitatea Ungariei sunt garantate”

Viktor Orbán i-a mulțumit lui JD Vance pentru că, alături de Donald Trump, au susținut Ungaria în ultimii ani, relatează Hirado.hu.

„Statele Unite sunt cea mai puternică țară din lume și mă bucur să pot spune că astăzi sunt aliații noștri. Astfel, pacea și securitatea Ungariei sunt garantate”,

a adăugat el.

Prim-ministrul a vorbit apoi despre criza energetică internațională și despre faptul că între cele două țări există o cooperare importantă și în domeniul energetic. Premierul l-a informat pe JD Vance că există intenții de a interveni din străinătate în alegerile din Ungaria. El a menționat, de asemenea, că, ungurii au opinii similare cu cele ale guvernului american în ceea ce privește migrația și problema de gen.

„În cadrul discuției noastre de astăzi am ajuns la concluzia că o continuare a cooperării este în interesul ambelor părți. Îi urez bun venit domnului vicepreședinte cu recunoștință și îi mulțumesc pentru vizita sa în Ungaria”, a spus în final Viktor Orbán.

JD Vance a amintit că ultima dată când a vizitat Ungaria, soția sa era însărcinată în 20 de săptămâni cu al doilea copil al lor, iar acum, când au venit din nou aici, soția sa este însărcinată în 20 de săptămâni cu al patrulea copil al lor. După cum a spus oficialul american, a venit în Ungaria pentru a-i oferi lui Viktor Orbán cât mai mult ajutor posibil.

Vance: Birocraților de la Bruxelles nu le place liderul Ungariei

„Peste o săptămână va fi ales următorul prim-ministru al Ungariei”, a declarat vicepreședintele, adăugând că a venit pentru că birocraților de la Bruxelles nu le place liderul Ungariei și „vor să țină țara pe loc” „Viktor Orbán este cel mai important lider din Europa în ceea ce privește securitatea energetică și independența energetică”, a spus el, adăugând că liderii europeni nu ar trebui să facă altceva decât să continue politica lui Viktor Orbán, iar atunci nu s-ar afla în criză.

Potrivit declarațiilor sale, Statele Unite își doresc ca Europa să aibă succes și să devină „independentă din punct de vedere energetic, ba chiar dominantă din punct de vedere energetic”.

„Viktor Orbán a demonstrat acest lucru foarte bine, precum și faptul că Europa poate fi mult mai prosperă”, a spus el. Oficialul american a subliniat, de asemenea, că ar dori o cooperare și mai strânsă cu Ungaria, deoarece împreună reprezintă „apărarea civilizației occidentale”. „Viktor Orbán este o excepție de la regulă, iar acesta este unul dintre motivele pentru care mă aflu aici. Mă aflu aici și pentru că Viktor este un om de stat”, a mai adăugat vicepreședintele, menționând că prim-ministrul maghiar este unul dintre puținii care au luptat pentru apărarea valorilor tradiționale și care, la fel ca Donald Trump, s-a pronunțat în favoarea păcii în Ucraina.

JD Vance a mai adăugat:

Ceea ce s-a întâmplat în Ungaria este unul dintre cele mai grave exemple de ingerință electorală despre care a auzit vreodată.

„Birocrații de la Bruxelles au încercat să reducă independența energetică a Ungariei […] Nu vă întrebați cine este pro-european sau anti-european […] ci cine acționează în interesul poporului țării”, a spus vicepreședintele Statelor Unite, adăugând că a venit în Ungaria tocmai din cauza acestei intervenții nedrepte din partea Bruxelles-ului.

„Mulțumesc frumos, Viktor, mă bucur că pot fi aici”

Sursă imagini: Departamentul de comunicare al prim-ministrului/ Zoltán Fischer, Ákos Kaiser

