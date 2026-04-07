Ultima apariție publică a lui Mircea Lucescu, înainte de a ajunge pe patul de spital

Mircea Lucescu a murit la Spitalul Universitar din București, la vârsta de 80 de ani, în urma unor complicații cardiace. Fost fotbalist internaţional, dar şi unul dintre cei mai titraţi antrenori din istoria fotbalului, Mircea Lucescu – poreclit „Il Luce” – s-a născut la 29 iulie 1945, la Bucureşti. Ultima sa apariție publică, înainte de a ajunge pe patul de spital, fusese la conferința de presă a ultimului meci din cariera pe banca de antrenor. Mai exact, la partida Turcia-România, din 26 martie 2026, contând pentru barajul privind calificarea la Campionatul Mondial de Fotbal din acest an.

Tricolorii au pierdut acel meci, cu 0-1, printr-un gol marcat de Ferdi Kadioglu și, astfel, au ratat șansa de a lupta pentru un loc la Campionatul Mondial, turneu la care naționala noastră nu a mai fost din 1998, de acum 28 de ani. Atunci, Mircea Lucescu a spus că la faza golului Turciei a greșit fundașul Andrei Rațiu și că jucătorii săi meritau să ajungă la Mondial pentru că gazdele de pe Beșiktaș Park nu au dominat categoric meciul.

Apoi, Turcia a întâlnit Kosovo, pe car ea învins-o cu 1-0, în finala barajului pentru Cupa Mondială 2026 și România urma să joace un amical cu Slovacia, pe care l-a pierdut cu 0-2.

Dar înainte de meciul cu Slovacia, pe 29 martie, când se aflau în cantonament, Mircea Lucescu a leșinat în fața jucătorilor și astfel a ajuns de urgență la spital. Medicii au stabilit că suferise o aritmie cardiacă, dar ulterior lucrurile păreau să revină la normal.

Însă, vineri, 3 aprilie, exact când să fie externat, antrenorul a suferit un infarct și se afla în comă indusă. Luni dimineață, conducerea Spitalului Universitar a anunțat că starea medicală a lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă. La solicitarea familiei, a fost chemat și un cardiolog din Franța pentru a evalua pacientul.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunțase – duminică seară – că Mircea Lucescu este în stare critică şi se află la ATI, iar starea sa s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical.

Fiul său, Răzvan Lucescu, venise în România pentru a fi alături de el

În momentul decesului, Lucescu era supus unui tratament cardiologic de specialitate și nu interveniseră elemente noi de patologie. Duminică seara, ajunsese în țară și fiul său, Răzvan Lucescu, vizibil afectat de situație. Imediat după meciul său din campionatul Greciei (0-0, cu Panathinaikos), el fiind antrenorul echipei PAOK Salonic, a închiriat un avion pentru a fi aproape de tatăl său.

Mircea Lucescu s-a confruntat cu probleme de sănătate, încă de la începutul acestui an, motiv pentru care s-a discutat în acel moment dacă va putea sta pe banca naționalei României la barajul cu Turcia.

Însă, până la urmă, „Il Luce” a trecut peste acele dificultăți și a transmis că va merge la Istanbul pentru a-i conduce pe „tricolori” de pe banca tehnică. Apoi, pe 8 martie, Mircea Lucescu a asistat din tribune la prima partidă după ce a depășit probleme de sănătate.

Selecționerul României a mers pe Stadionul Giulești la meciul dintre Rapid și Universitatea Craiova, care era derby-ul finalului de sezon regulat. El a stat lângă fostul selecționer Anghel Iordănescu și Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF.

Medicii de la Spitalul Universitar, în ședință pentru a decide ce e de făcut în cazul lui Mircea Lucescu