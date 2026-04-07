Prima pagină » Actualitate » Ultima apariție publică a lui Mircea Lucescu, înainte de a ajunge pe patul de spital

Ultima apariție publică a lui Mircea Lucescu, înainte de a ajunge pe patul de spital

Ultima apariție publică a lui Mircea Lucescu, înainte de a ajunge pe patul de spital
Mircea Lucescu / Sursă Foto: Profimedia

Mircea Lucescu a murit la Spitalul Universitar din București, la vârsta de 80 de ani, în urma unor complicații cardiace. Fost fotbalist internaţional, dar  şi unul dintre cei mai titraţi antrenori din istoria fotbalului, Mircea Lucescu – poreclit „Il Luce” – s-a născut la 29 iulie 1945, la Bucureşti. Ultima sa apariție publică, înainte de a ajunge pe patul de spital, fusese la conferința de presă a ultimului meci din cariera pe banca de antrenor. Mai exact, la partida Turcia-România, din 26 martie 2026, contând pentru barajul privind calificarea la Campionatul Mondial de Fotbal din acest an.

Tricolorii au pierdut acel meci, cu 0-1, printr-un gol marcat de Ferdi Kadioglu și, astfel, au ratat șansa de a lupta pentru un loc la Campionatul Mondial, turneu la care naționala noastră nu a mai fost din 1998, de acum 28 de ani. Atunci, Mircea Lucescu a spus că la faza golului Turciei a greșit fundașul Andrei Rațiu și că jucătorii săi meritau să ajungă la Mondial pentru că gazdele de pe Beșiktaș Park nu au dominat categoric meciul.

mircea lucescu

Mircea Lucescu

Apoi, Turcia a întâlnit Kosovo, pe car ea învins-o cu 1-0, în finala barajului pentru Cupa Mondială 2026 și România urma să joace un amical cu Slovacia, pe care l-a pierdut cu 0-2.

Dar înainte de meciul cu Slovacia, pe 29 martie, când se aflau în cantonament, Mircea Lucescu a leșinat în fața jucătorilor și astfel a ajuns de urgență la spital. Medicii au stabilit că suferise o aritmie cardiacă, dar ulterior lucrurile păreau să revină la normal.

Însă, vineri, 3 aprilie, exact când să fie externat, antrenorul a suferit un infarct și se afla în comă indusă. Luni dimineață, conducerea Spitalului Universitar a anunțat că starea medicală a lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă. La solicitarea familiei, a fost chemat și un cardiolog din Franța pentru a evalua pacientul.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunțase – duminică seară – că Mircea Lucescu este în stare critică şi se află la ATI, iar starea sa s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical.

În momentul decesului, Lucescu era supus unui tratament cardiologic de specialitate și nu interveniseră elemente noi de patologie. Duminică seara, ajunsese în țară și fiul său, Răzvan Lucescu, vizibil afectat de situație. Imediat după meciul său din campionatul Greciei (0-0, cu Panathinaikos), el fiind antrenorul echipei PAOK Salonic, a închiriat un avion pentru a fi aproape de tatăl său.

Mircea Lucescu s-a confruntat cu probleme de sănătate, încă de la începutul acestui an, motiv pentru care s-a discutat în acel moment dacă va putea sta pe banca naționalei României la barajul cu Turcia.

Însă, până la urmă, „Il Luce” a trecut peste acele dificultăți și a transmis că va merge la Istanbul pentru a-i conduce pe „tricolori” de pe banca tehnică. Apoi, pe 8 martie, Mircea Lucescu a asistat din tribune la prima partidă după ce a depășit probleme de sănătate.

Selecționerul României a mers pe Stadionul Giulești la meciul dintre Rapid și Universitatea Craiova, care era derby-ul finalului de sezon regulat. El a stat lângă fostul selecționer Anghel Iordănescu și Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF.

Mircea Lucescu (medalion) / FOTO – Captură video: Digi Sport

Un fost internațional român s-a enervat când a văzut lista FRF de pe care se va alege selecționerul: „O facem ca să ne aflăm în treabă”

Fostul selecționer face afirmații tari: „Nu sunt sigur că Hagi va fi noul antrenor al României”

Medicii de la Spitalul Universitar, în ședință pentru a decide ce e de făcut în cazul lui Mircea Lucescu

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Ștefan Popescu: „Pentru moment, nu există un orizont de timp care să arate finalizarea războiului din Iran”
22:30
Ștefan Popescu: „Pentru moment, nu există un orizont de timp care să arate finalizarea războiului din Iran”
REACȚIE Reacția lui Nicușor Dan după decesul marelui antrenor Mircea Lucescu: ”Timp de peste șase decenii a excelat la cel mai înalt nivel”
22:14
Reacția lui Nicușor Dan după decesul marelui antrenor Mircea Lucescu: ”Timp de peste șase decenii a excelat la cel mai înalt nivel”
EXCLUSIV Gândul publică filmul complet al pozelor regizate cu Nicușor Dan, Coldea și Ponta, reconstituit de procurori pas cu pas în documentele DIICOT. Show-ul s-ar fi numit „Românii au talent să mintă”. Cum au ajuns imaginile principala armă din campania electorală
22:13
Gândul publică filmul complet al pozelor regizate cu Nicușor Dan, Coldea și Ponta, reconstituit de procurori pas cu pas în documentele DIICOT. Show-ul s-ar fi numit „Românii au talent să mintă”. Cum au ajuns imaginile principala armă din campania electorală
ACTUALITATE Ștefan Popescu: „Americanii nu pot renunța foarte ușor la protecția oferită Israelului”
22:00
Ștefan Popescu: „Americanii nu pot renunța foarte ușor la protecția oferită Israelului”
EXCLUSIV Ce declarații a dat Elena Lasconi la DIICOT în scandalul pozelor trucate cu Nicușor Dan, Coldea și Ponta. A primit pozele de la „un fan”. Moșteanu și Seidler spuneau „la partid” că Nicușor Dan este „omul lui Coldea”. Lasconi avea aceeași parolă la toate conturile. Gândul publică documentul
21:59
Ce declarații a dat Elena Lasconi la DIICOT în scandalul pozelor trucate cu Nicușor Dan, Coldea și Ponta. A primit pozele de la „un fan”. Moșteanu și Seidler spuneau „la partid” că Nicușor Dan este „omul lui Coldea”. Lasconi avea aceeași parolă la toate conturile. Gândul publică documentul
UPDATE Imagini emoționante din fața Spitalului Universitar. Oamenii s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu
21:49
Imagini emoționante din fața Spitalului Universitar. Oamenii s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu
Mediafax
Presa internațională, omagiu pentru Mircea Lucescu: „unul dintre numele importante ale fotbalului mondial a încetat din viață”
Digi24
Fulgy, fiul Clejanilor, a fost internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un bloc în aer
Cancan.ro
Ce avere avea Mircea Lucescu, de fapt. A strâns o sumă uriașă din fotbal
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
Adevarul
Din sărăcie lucie, în legendă. Viața lui Mircea Lucescu: de la un colț de pâine împărțit la cinci, la recunoaștere internațională
Mediafax
Premierul Republicii Moldova readuce în discuție ideea unirii cu România: „Cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului își dau seama că suntem foarte aproape de unire”
Click
Povestea impresionantă a unui bărbat fără adăpost. A fost angajat la magazinul unde le cerea bani trecătorilor. „Este foarte conștiincios”
Digi24
Cum s-a transformat jefuirea unui camion cu KitKat dintr-o veste proastă într-o oportunitate de aur pentru comunicarea de criză
Cancan.ro
BREAKING | A MURIT Mircea Lucescu
Ce se întâmplă doctore
O fostă prezentatoare TV a renunțat la presă și s-a mutat cu logodnicul fotbalist în America de Sud: „Cel mai frumos capitol pe care îl încep…”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Companie ce angajează 120 de oameni la fabrica de drone din București. Modelul flagship produs aici decoleaza și aterizeaza pe verticală
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Intestinul ne poate transmite semnale dacă avem cancer, indică un studiu

