În cadrul unui interviu pentru Reuters, Donald Trump a susținut că Volodimir Zelenski ar fi cel care „amână un acord de pace cu Ucraina”, și nu Vladimir Putin. Președintele american nu exclude, însă, o eventuală întâlnire cu Zelenski la Davos, săptămâna viitoare.

Donald Trump a transmis că Ucraina amână un potențial acord de pace. Această retorică contrastează puternic cu cea a aliaților europeni. Aceștia au susținut în mod constant că Moscova ar avea cele mai mici intenții de a încheia războiul de pe teritoriul ucrainean.

În cadrul unui interviu exclusiv acordat Reuters, în timpul zilei de miercuri, 14 ianuarie 2026, în Biroul Oval, președintele american a declarat că liderul rus Vladimir Putin ar fi pregătit să încheie conflictul armat din Ucraina. Se împlinesc aproape 4 ani de când ucrainenii trăiesc sub o teroare continuă. Lucrurile ar părea că se înrăutățesc atât pe front, cât și pentru cetățenii din întreaga țară. Vă reamintim că, recent, rețeaua electrică din Ucraina a fost grav avariată de atacurile rusești, locuitorii confruntându-se tot mai des cu întreruperile de curent.

Trump dă vina pe Volodimir Zelenski pentru nerezolvarea celui mai mare conflict din Europa de la al doilea Război Mondial încoace

Președintele SUA am mai precizat faptul că Volodimir Zelenski ar fi fost „mai reticent” față de încheierea războiului.

„Cred că este gata să facă o înțelegere”, a precizat Donald Trump despre presupusele intenții ale lui Vladimir Putin.

„Cred că Ucraina este mai puțin pregătită să facă o înțelegere”, a continuat președintele american.

Donald Trump a expus și motivul pentru care negocierile conduse de SUA nu au rezolvat încă cel mai mare conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace. A răspuns fără să stea pe gânduri: „Zelenski”. Reacția lui Trump ar fi sugerat, însă, o „frustrare recurentă” față de Volodimir Zelenski, liderul ucrainean. Totuși, cei doi președinți au avut mult timp o relație volatilă, deși interacțiunile lor par să se fi îmbunătățit în primul an de mandat al președintelui SUA.

În anumite situații, președintele de la Casa Albă ar fi părut că este mai dispus să fie de acord cu liderul rus decât cu liderii unor aliați ai Statelor Unite ale Americii. Acest aspect a creat, în schimb, frustrare la Kiev, precum și în cazul altor capitale din Europa și chiar în rândul unor legislatori americani.

Rusia nu a abandonat ideea de a recupera zone din Europa

Vă reamintim că în luna decembrie 2025, publicația mai sus citată relatase că rapoartele serviciilor secrete americane continuau să avertizeze că liderul rus nu și-a abandonat obiectivele de a captura întreaga Ucraină. Mai mult decât atât, nu a fost abandonată nici ideea de a recupera părți din Europa care aparțineau fostului imperiu sovietic.

Negocierile conduse de SUA s-au concentrat în ultimele săptămâni pe garanțiile de securitate pentru o Ucraină postbelică. Scopul este simplu: pentru a se asigura că Rusia nu o va invada din nou, după un posibil acord de pace. În termeni generali, negociatorii americani au presat Ucraina să abandoneze regiunea Donbas din est, ca parte a oricărui acord cu Rusia. Oficialii ucraineni au fost profund implicați în discuțiile recente, conduse de partea SUA de trimisul special Steve Witkoff și de Jared Kushner, ginerele lui Trump. Unii dintre oficialii europeni au pus la îndoială probabilitatea ca președintele Rusiei să fie de acord cu anumiți termeni discutați recent de Kiev, Washington și de liderii europeni.

Trump a spus că se va întâlni cu Zelenski la Davos, „dacă e acolo”

Președintele SUA a declarat că nu știa de o posibilă viitoare vizită la Moscova a lui Witkoff și Kushner, despre care Bloomberg a relatat miercuri, 14 ianuarie. Întrebat dacă se va întâlni cu Volodimir Zelenski la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, care are loc săptămâna viitoare, Trump a spus că o va face. A sugerat, însă, că nu există planuri stabilite.

„Aș face-o, dacă e acolo. Voi fi acolo”, a spus președintele american. Întrebat de ce crede că președintele ucrainean amână negocierile de pace, Trump nu a oferit detalii. A precizat doar: „Cred că, știți, îi este greu să ajungă acolo”.

Zelenski a exclus public orice concesii teritoriale către Moscova. El a precizat că Kievul nu are dreptul, conform constituției țării, să cedeze vreun teren.

