Prima pagină » Știri externe » Trump susține că Zelenski, nu Putin, amână un acord de pace cu Ucraina. „Cred că Ucraina este mai puțin pregătită să facă o înțelegere”

Trump susține că Zelenski, nu Putin, amână un acord de pace cu Ucraina. „Cred că Ucraina este mai puțin pregătită să facă o înțelegere”

15 ian. 2026, 07:50, Știri externe
Trump susține că Zelenski, nu Putin, amână un acord de pace cu Ucraina. „Cred că Ucraina este mai puțin pregătită să facă o înțelegere”

În cadrul unui interviu pentru Reuters, Donald Trump a susținut că Volodimir Zelenski ar fi cel care „amână un acord de pace cu Ucraina”, și nu Vladimir Putin. Președintele american nu exclude, însă, o eventuală întâlnire cu Zelenski la Davos, săptămâna viitoare.

Donald Trump a transmis că Ucraina amână un potențial acord de pace. Această retorică contrastează puternic cu cea a aliaților europeni. Aceștia au susținut în mod constant că Moscova ar avea cele mai mici intenții de a încheia războiul de pe teritoriul ucrainean.

În cadrul unui interviu exclusiv acordat Reuters, în timpul zilei de miercuri, 14 ianuarie 2026, în Biroul Oval, președintele american a declarat că liderul rus Vladimir Putin ar fi pregătit să încheie conflictul armat din Ucraina. Se împlinesc aproape 4 ani de când ucrainenii trăiesc sub o teroare continuă. Lucrurile ar părea că se înrăutățesc atât pe front, cât și pentru cetățenii din întreaga țară. Vă reamintim că, recent, rețeaua electrică din Ucraina a fost grav avariată de atacurile rusești, locuitorii confruntându-se tot mai des cu întreruperile de curent.

Trump dă vina pe Volodimir Zelenski pentru nerezolvarea celui mai mare conflict din Europa de la al doilea Război Mondial încoace

Președintele SUA am mai precizat faptul că Volodimir Zelenski ar fi fost „mai reticent” față de încheierea războiului.

„Cred că este gata să facă o înțelegere”, a precizat Donald Trump despre presupusele intenții ale lui Vladimir Putin.

„Cred că Ucraina este mai puțin pregătită să facă o înțelegere”, a continuat președintele american.

Donald Trump susține că Volodimir Zelenski amână un acord de pace cu Ucraina. „Cred că Ucraina este mai puțin pregătită să facă o înțelegere”

Donald Trump și Volodimir Zelenski. Sursă foto: Mediafax Foto

Donald Trump a expus și motivul pentru care negocierile conduse de SUA nu au rezolvat încă cel mai mare conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace. A răspuns fără să stea pe gânduri: „Zelenski”. Reacția lui Trump ar fi sugerat, însă, o „frustrare recurentă” față de Volodimir Zelenski, liderul ucrainean. Totuși, cei doi președinți au avut mult timp o relație volatilă, deși interacțiunile lor par să se fi îmbunătățit în primul an de mandat al președintelui SUA.

În anumite situații, președintele de la Casa Albă ar fi părut că este mai dispus să fie de acord cu liderul rus decât cu liderii unor aliați ai Statelor Unite ale Americii. Acest aspect a creat, în schimb,  frustrare la Kiev, precum și în cazul altor capitale din Europa și chiar în rândul unor legislatori americani.

Rusia nu a abandonat ideea de a recupera zone din Europa

Vă reamintim că în luna decembrie 2025, publicația mai sus citată relatase că rapoartele serviciilor secrete americane continuau să avertizeze că liderul rus nu și-a abandonat obiectivele de a captura întreaga Ucraină. Mai mult decât atât, nu a fost abandonată nici ideea de a recupera părți din Europa care aparțineau fostului imperiu sovietic.

Negocierile conduse de SUA s-au concentrat în ultimele săptămâni pe garanțiile de securitate pentru o Ucraină postbelică. Scopul este simplu:  pentru a se asigura că Rusia nu o va invada din nou, după un posibil acord de pace. În termeni generali, negociatorii americani au presat Ucraina să abandoneze regiunea Donbas din est, ca parte a oricărui acord cu Rusia. Oficialii ucraineni au fost profund implicați în discuțiile recente, conduse de partea SUA de trimisul special Steve Witkoff și de Jared Kushner, ginerele lui Trump. Unii dintre oficialii europeni au pus la îndoială probabilitatea ca președintele Rusiei să fie de acord cu anumiți termeni discutați recent de Kiev, Washington și de liderii europeni.

Donald Trump susține că Volodimir Zelenski amână un acord de pace cu Ucraina. „Cred că Ucraina este mai puțin pregătită să facă o înțelegere”

Volodimir Zelenski, întâlnire cu Donald Trump. Sursă foto: Mediafax Foto

Trump a spus că se va întâlni cu Zelenski la Davos, „dacă e acolo”

Președintele SUA a declarat că nu știa de o posibilă viitoare vizită la Moscova a lui Witkoff și Kushner, despre care Bloomberg a relatat miercuri, 14 ianuarie. Întrebat dacă se va întâlni cu Volodimir Zelenski la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, care are loc săptămâna viitoare, Trump a spus că o va face. A sugerat, însă, că nu există planuri stabilite.

„Aș face-o, dacă e acolo. Voi fi acolo”, a spus președintele american. Întrebat de ce crede că președintele ucrainean amână negocierile de pace, Trump nu a oferit detalii. A precizat doar: „Cred că, știți, îi este greu să ajungă acolo”.

Zelenski a exclus public orice concesii teritoriale către Moscova. El a precizat că Kievul nu are dreptul, conform constituției țării, să cedeze vreun teren.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Revoltă în Minneapolis după ce un ofițer federal a împușcat un tânăr venezuelean în picior. Proteste masive anti ICE în orașul american
08:26
Revoltă în Minneapolis după ce un ofițer federal a împușcat un tânăr venezuelean în picior. Proteste masive anti ICE în orașul american
LIVE UPDATE 🚨 Iranul și-a redeschis spațiul aerian. NBC: Trump vrea o acțiune rapidă și decisivă care să prăbușească regimul. Echipa de securitate a SUA nu a putut garanta dărâmarea administrației de la Teheran. Nu a fost luată nicio decizie
04:00
🚨 Iranul și-a redeschis spațiul aerian. NBC: Trump vrea o acțiune rapidă și decisivă care să prăbușească regimul. Echipa de securitate a SUA nu a putut garanta dărâmarea administrației de la Teheran. Nu a fost luată nicio decizie
NEWS ALERT Franța a anunțat că va staționa trupe în Groenlanda în cadrul unei misiuni arctice de „securitate europeană”
00:03
Franța a anunțat că va staționa trupe în Groenlanda în cadrul unei misiuni arctice de „securitate europeană”
SĂNĂTATE Donald Trump semnează Legea „Lapte integral pentru copii sănătoși”. Ce a discutat cu copiii în Biroul Oval și cu laptele pe masă
23:57
Donald Trump semnează Legea „Lapte integral pentru copii sănătoși”. Ce a discutat cu copiii în Biroul Oval și cu laptele pe masă
FINANCIAR Trezoreria SUA a prelungit licența pentru operațiunile de vânzare a activelor străine ale „Lukoil” până pe 28 februarie
23:46
Trezoreria SUA a prelungit licența pentru operațiunile de vânzare a activelor străine ale „Lukoil” până pe 28 februarie
INEDIT Ce problemă întâmpină o insulă din Marea Britanie, scoasă la vânzare cu 60.000 de euro
23:14
Ce problemă întâmpină o insulă din Marea Britanie, scoasă la vânzare cu 60.000 de euro
Mediafax
Secretul longevității nu e la sală. Unde au găsit medicii răspunsul
Digi24
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
Cancan.ro
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia publică: 'Nu avea voie să dea interviu'
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Tensiuni majore în Orient: Trump ar putea lovi Iranul în 24 de ore. Netanyahu pleacă din Israel, SUA evacuează o bază
Mediafax
Te simți copleșit? Cinci trucuri simple recomandate de specialiști care țin negativitatea la distanță și readuc starea de bine
Click
Zodia care va fi protejată de Divinitate până pe 25 ianuarie. Primește o veste bună, reia legătura cu o persoană din trecut și îi apar în cale noi oportunități
Digi24
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
Cancan.ro
BREAKING | Mario Iorgulescu a DISPĂRUT! Gino, tatăl lui, l-a dat în urmărire la carabinieri și a plecat de urgență în Italia
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Arma nouă care „curăță” cerul Ucrainei: A doborât deja 20 de drone
Descopera.ro
Fenomen nemaivăzut până acum în Cosmos! Ce au observat astronomii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Descopera.ro
Un studiu arată că exercițiile fizice ușoare și treburile casnice pot salva vieți
ACTUALITATE Silviu Predoiu: „Nicușor Dan reprezintă România. Nu Nicușor Dan era pe pistă, uitat. România era acolo, uitată de lume”
08:30
Silviu Predoiu: „Nicușor Dan reprezintă România. Nu Nicușor Dan era pe pistă, uitat. România era acolo, uitată de lume”
ACTUALITATE Silviu Predoiu: „Bolojan nu și-a făcut treaba din fișa postului, dar vorbește despre eficiența aparatului bugetar”
08:00
Silviu Predoiu: „Bolojan nu și-a făcut treaba din fișa postului, dar vorbește despre eficiența aparatului bugetar”
ACTUALITATE Valentin Stan: Trump are în Groenlanda instalații militare pentru a preveni atacuri balistice asupra SUA
07:30
Valentin Stan: Trump are în Groenlanda instalații militare pentru a preveni atacuri balistice asupra SUA
ACTUALITATE 15 Ianuarie, calendarul zilei: Se nasc Mihai Eminescu și Martin Luther King. Moare actorul Brad Renfro, la doar 25 de ani
07:15
15 Ianuarie, calendarul zilei: Se nasc Mihai Eminescu și Martin Luther King. Moare actorul Brad Renfro, la doar 25 de ani
EXCLUSIV Suntem cu un pas mai aproape de unirea cu Republica Moldova? Un celebru politolog explică, în exclusivitate pentru Gândul, de ce anul 2026 seamănă cu momentul Marii Uniri din 1918. „Nu exclud nicio variantă”
07:00
Suntem cu un pas mai aproape de unirea cu Republica Moldova? Un celebru politolog explică, în exclusivitate pentru Gândul, de ce anul 2026 seamănă cu momentul Marii Uniri din 1918. „Nu exclud nicio variantă”
GÂNDUL GREEN Raportul Copernicus, informații alarmante despre accelerarea încălzirii globale. 2025, printre cei mai calzi ani înregistrați vreodată
07:00
Raportul Copernicus, informații alarmante despre accelerarea încălzirii globale. 2025, printre cei mai calzi ani înregistrați vreodată

Cele mai noi

Trimite acest link pe