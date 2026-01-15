Prima pagină » Știri externe » Doi oameni au murit în Thailanda după ce o altă macara s-a prăbușit. Aceeași firmă este implicată în ambele tragedii

Doi oameni au murit în Thailanda după ce o altă macara s-a prăbușit. Aceeași firmă este implicată în ambele tragedii

15 ian. 2026, 12:08, Știri externe
Doi oameni au murit în Thailanda după ce o altă macara s-a prăbușit. Aceeași firmă este implicată în ambele tragedii
Galerie Foto 4

O macara s-a prăbușit joi peste un drum din apropierea capitalei Tailandei, a zdrobit două mașini și a provocat două decese și cinci răniți, arată Reuters. Incidentul vine la doar o zi după ce o macara de mari dimensiuni s-a prăbușit peste un tren de pasageri aflat în mers. Cel puțin 32 de oameni au decedat și alți 66 au fost răniți. Ministrul Transporturilor spune că aceeași firmă a fost implicată în ambele incidente.

O a doua macara s-a prăbușit joi pe un drum din apropierea orașului Bangkok, capitala Tailandei, unde două vehicule au fost zdrobite de greutatea acesteia și două persoane au decedat. Ministrul transporturilor din Thailanda a declarat că firma de construcții Italian-Thai Development PCL, a cărui macara a căzut pe tren în provincia nord-estică Nakhon Ratchasima cu o zi mai devreme, este implicată și în accidentul cu macaraua de lângă Bangkok.

Un incident similar a dus la decesul a 32 oameni cu o zi în urmă

Miercuri dimineață, o macara de construcții de mari dimensiuni s-a prăbușit peste un tren de pasageri aflat în mers în provincial Nakhon Ratchasima, în nord-estul țării. Cel puțin 32 de personae au murit și alte 66 au fost rănite. Printre răniți se numără în principal copii și bătrâni. Macaraua era folosită la construcția unei linii feroviare de mare viteză finanțată de China, iar impactul a dus la deraierea trenului și la izbucnirea unui incendiu în vagoanele lovite.

Proiectele de construcții italo-thailandeze sunt implicate în multe incidente de acest fel

Macaraua care s-a prăbușit joi era implicată în construirea unei autostrăzi supraterane. Aceste două incidente fac parte dintr-o serie mai lungă de accidente mortale cauzate de proiecte de construcții din Thailanda, multe dintre ele implicând companii italo-thailandeze. Anul trecut, un turn parțial construit în Bangkok s-a prăbușit în timpul unui cutremur cu magnitudinea de 7,7 grade și a ucis 89 de persoane.

Recomandările autorului:

Mărturisirile șefului NATO despre Ceaușescu: „Mereu am trăit cu impresia că Ceaușescu va conduce România pentru totdeauna”

China sfidează tarifele lui Trump. Beijingul raportează un excedent comercial record de 1,2 trilioane de dolari în 2025

Fostul președinte SUA, Bill Clinton, și soția acestuia, Hillary Clinton, refuză să depună mărturie în Congresul american în cazul dosarului Epstein

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Kaja Kallas, șefa diplomației europene: Având în vedere evenimentele politice din ultimul timp, cred că e un „moment bun” pentru a începe să bem
12:50
Kaja Kallas, șefa diplomației europene: Având în vedere evenimentele politice din ultimul timp, cred că e un „moment bun” pentru a începe să bem
INEDIT „Asigurare de iubire”, înainte de nuntă. Câți bani a primit o femeie de 30 de ani din China, după eveniment
11:30
„Asigurare de iubire”, înainte de nuntă. Câți bani a primit o femeie de 30 de ani din China, după eveniment
ANALIZA de 10 Factorul „Trump” și o mare dilemă la Moscova. Iranul, aliatul Rusiei, se află în dificultate, dar viitoarele mutări ale Kremlinului sunt greu de anticipat
10:00
Factorul „Trump” și o mare dilemă la Moscova. Iranul, aliatul Rusiei, se află în dificultate, dar viitoarele mutări ale Kremlinului sunt greu de anticipat
CONTROVERSĂ Ar funcționa atacurile aeriene ale SUA împotriva Iranului? „Puterea aeriană, nesusținută terestru, s-a dovedit a fi un instrument imperfect de-a lungul timpului”
09:00
Ar funcționa atacurile aeriene ale SUA împotriva Iranului? „Puterea aeriană, nesusținută terestru, s-a dovedit a fi un instrument imperfect de-a lungul timpului”
EXTERNE Premieră în spațiu. NASA a efectuat prima evacuare medicală de pe Stația Spațială Internațională
08:45
Premieră în spațiu. NASA a efectuat prima evacuare medicală de pe Stația Spațială Internațională
FLASH NEWS 🚨 Revoltă în Minneapolis după ce un ofițer federal a împușcat un tânăr venezuelean în picior. Proteste masive anti ICE în orașul american
08:26
🚨 Revoltă în Minneapolis după ce un ofițer federal a împușcat un tânăr venezuelean în picior. Proteste masive anti ICE în orașul american
Mediafax
Reuters: Trump susține că Zelenski, nu Putin, blochează acordul de pace în Ucraina
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Cancan.ro
Descoperirea care i-a alarmat pe 'greii' din Pro TV. Nereguli în echipa lui Cătălin Măruță
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Miza alegerilor din Ungaria este uriașă pentru România. „Unirea realistă” cu Republica Moldova, blocată de Budapesta
Mediafax
Mici schimbări în stilul de viață prelungesc viața. Cinci minute de mișcare pe zi reduc riscul de deces
Click
Zodia care va fi protejată de Divinitate până pe 25 ianuarie. Primește o veste bună, reia legătura cu o persoană din trecut și îi apar în cale noi oportunități
Digi24
Al treilea suspect în uciderea lui Kreiner, prins în Indonezia. De cât timp era căutat Costinel Zuleam
Cancan.ro
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia publică: 'Nu avea voie să dea interviu'
Ce se întâmplă doctore
Ninsori viscolite, ploaie cu gheață și -9 grade Celsius. Pe ce dată scăpăm de iarnă în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Presa franceză scrie că Dacia pregătește un nou model. Cum se va chema și cât ar putea costa?
Descopera.ro
Fenomen nemaivăzut până acum în Cosmos! Ce au observat astronomii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit de ce uneori nu avem deloc motivație
CONTROVERSĂ Toni Neacșu semnalează că CCR trebuie să verifice starea de incompatibilitate a judecătorului Dragoș Dacian: „Situația se complică”
12:56
Toni Neacșu semnalează că CCR trebuie să verifice starea de incompatibilitate a judecătorului Dragoș Dacian: „Situația se complică”
FLASH NEWS Oana Țoiu, îngrijorată de situația din Iran: „Există un risc extrem de ridicat”. MAE ține legătura cu cei 400 de români
12:52
Oana Țoiu, îngrijorată de situația din Iran: „Există un risc extrem de ridicat”. MAE ține legătura cu cei 400 de români
IMOBILIARE Unde se găsește cea mai ieftină garsonieră din România, în ianuarie 2026. Deși suprafața este de doar 10 metri pătrați, locuința are baie proprie
12:38
Unde se găsește cea mai ieftină garsonieră din România, în ianuarie 2026. Deși suprafața este de doar 10 metri pătrați, locuința are baie proprie
ECONOMIE INS: Producţia industrială a scăzut ca serie brută cu 1,1%, în primele 11 luni din 2025
12:31
INS: Producţia industrială a scăzut ca serie brută cu 1,1%, în primele 11 luni din 2025
FLASH NEWS Curtea de Apel București dă undă verde Comitetului pentru Justiție al lui Bolojan
12:29
Curtea de Apel București dă undă verde Comitetului pentru Justiție al lui Bolojan
EVENIMENT Două proteste, organizate simultan în Piața Victoriei și în Piața Universității, au loc astăzi în București
12:28
Două proteste, organizate simultan în Piața Victoriei și în Piața Universității, au loc astăzi în București

Cele mai noi

Trimite acest link pe