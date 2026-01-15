O macara s-a prăbușit joi peste un drum din apropierea capitalei Tailandei, a zdrobit două mașini și a provocat două decese și cinci răniți, arată Reuters. Incidentul vine la doar o zi după ce o macara de mari dimensiuni s-a prăbușit peste un tren de pasageri aflat în mers. Cel puțin 32 de oameni au decedat și alți 66 au fost răniți. Ministrul Transporturilor spune că aceeași firmă a fost implicată în ambele incidente.

O a doua macara s-a prăbușit joi pe un drum din apropierea orașului Bangkok, capitala Tailandei, unde două vehicule au fost zdrobite de greutatea acesteia și două persoane au decedat. Ministrul transporturilor din Thailanda a declarat că firma de construcții Italian-Thai Development PCL, a cărui macara a căzut pe tren în provincia nord-estică Nakhon Ratchasima cu o zi mai devreme, este implicată și în accidentul cu macaraua de lângă Bangkok.

Un incident similar a dus la decesul a 32 oameni cu o zi în urmă

Miercuri dimineață, o macara de construcții de mari dimensiuni s-a prăbușit peste un tren de pasageri aflat în mers în provincial Nakhon Ratchasima, în nord-estul țării. Cel puțin 32 de personae au murit și alte 66 au fost rănite. Printre răniți se numără în principal copii și bătrâni. Macaraua era folosită la construcția unei linii feroviare de mare viteză finanțată de China, iar impactul a dus la deraierea trenului și la izbucnirea unui incendiu în vagoanele lovite.

Proiectele de construcții italo-thailandeze sunt implicate în multe incidente de acest fel

Macaraua care s-a prăbușit joi era implicată în construirea unei autostrăzi supraterane. Aceste două incidente fac parte dintr-o serie mai lungă de accidente mortale cauzate de proiecte de construcții din Thailanda, multe dintre ele implicând companii italo-thailandeze. Anul trecut, un turn parțial construit în Bangkok s-a prăbușit în timpul unui cutremur cu magnitudinea de 7,7 grade și a ucis 89 de persoane.

