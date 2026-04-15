Katy Perry, acuzată de agresiune sexuală de actrița Ruby Rose. Poliția din Australia a deschis o anchetă

Poliția australiană a confirmat miercuri că a deschis o anchetă pentru agresiune sexuală, după ce actrița australiană Ruby Rose a depus o plângere. Conform informațiilor vehiculate în spațiul public, Katy Perry ar fi persoana în cauză, informează agenţiile AFP şi EFE.

Autoritățile australiene au anunțat că investighează un caz de agresiune sexuală care ar fi avut loc în 2010, la Melbourne.

„Dat fiind că ancheta este încă în curs, ar fi inadecvat să facem alte comentarii în acest stadiu”, a transmis poliția statului Victoria. Însă, instituția nu a confirmat identitatea persoanei vizate.

Katy Perry, acuzată de agresiune sexuală de actrița Ruby Rose

Actrița australiană Ruby Rose, în vârstă de 40 de ani, a confirmat că a depus declarații la poliție și că nu mai poate comenta public cazul.

Într-o serie de postări pe rețelele sociale, ulterior șterse, aceasta a vorbit despre un episod petrecut într-un club din Melbourne, în urmă cu aproximativ 20 de ani.

„Am povestit întâmplarea în public, dar am transformat-o într-o ‘anecdotă amuzantă de beție’ pentru că nu știam cum să gestionez altfel situația”, a spus actrița.

Ruby Rose, actrița cunoscută pentru rolurile din „Orange Is the New Black” și „Batwoman”, a susținut că episodul a rămas ani de zile dificil de procesat și că abia ulterior a reușit să îl înțeleagă și să îl aducă în spațiul public.

Ea a mai afirmat că, la un moment dat, persoana implicată ar fi ajutat-o să obțină o viză pentru Statele Unite.

Katy Perry, neagă acuzațiile

După ce în spațiul public s-a vehiculat că persoana acuzată ar fi Katy Perry, reprezentantul cântăreței americane a respins acuzațiile și a criticat ferm afirmațiile apărute online.

„Acuzațiile difuzate pe rețelele sociale de Ruby Rose cu privire la Katy Perry nu numai că sunt categoric false, dar constituie, de asemenea, minciuni periculoase și iresponsabile”, a transmis acesta pentru revista Variety. Într-o poziție separată, echipa artistei a mai spus că Ruby Rose „are un istoric bine documentat de acuzații grave aduse public pe rețelele sociale împotriva mai multor persoane, acuzații care au fost negate în repetate rânduri de către cei implicați”.

