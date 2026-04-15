Scandal în Franța. Poliția nu a primit permisiunea să efectueze o percheziție la Palatul Elysée. Ce li s-a comunicat anchetatorilor

Președinția franceză a refuzat, marți, să permită accesul anchetatorilor în Palatul Elysée, în cadrul unei anchete privind contracte legate de ceremoniile comemorative din Paris, relatează Politico. Imunitatea de care se bucură președintele francez Emmanuel Macron ar fi fost invocată.

Potrivit unui oficial al președinției franceze care a vorbit sub protecția anonimatului, anchetatorilor care s-au prezentat la Palatul Elysée nu li s-a permis accesul.

„Anchetatorilor… li s-a comunicat că documentele referitoare la personalul Palatului Élysée, care nu au legătură cu atribuțiile oficiale ale președintelui și care, prin urmare, pot fi divulgate, le vor fi puse la dispoziție la cerere”, a declarat un reprezentant al Palatului Élysée.

Conform unei declarații a procurorului Pascal Prache de la Parchetul Anticorupție, percheziția eșuată a fost inițiată în cadrul unei anchete legate de contractele privind organizarea ceremoniilor comemorative. Reprezentanții președinției franceze au declarat anchetatorilor că nu au putut efectua percheziția la Palatul Elysée deoarece sediul se află sub protecția imunității prezidențiale, se arată în declarație.

În declaratia procurorului se mai preciza că anchetatorii investigau acuzațiile de favoritism, corupție, trafic de influență și conflict de interese legate de organizarea ceremoniilor comemorative la Panteonul din Paris.

Mausoleul Panteonului adăpostește rămășițele pământești ale marilor personalități ale Franței, iar, în ultimii ani, au fost înmormântate aici mai multe figuri ilustre, precum cântăreața franco-americană Josephine Baker.

Potrivit ziarului francez „Le Canard Enchaîné”, care a fost primul care a relatat despre tentativa eșuată de la Palatul Élysée, anchetatorii încercau să afle de ce unei firme numite Shortcut Events i s-au acordat, în repetate rânduri, contracte pentru organizarea de ceremonii la Panteon. Potrivit ziarului, fiecare ceremonie costa două milioane de euro.

Se pare că anchetatorii investighează legăturile dintre Shortcut Events și Centrul pentru Monumente Naționale, o instituție franceză care administrează vastul patrimoniu istoric al țării.

Și agenția Reuters a relatat despre incidentul de la Elysee. Potrivit sursei citate, poliția franceză a efectuat, marți, percheziții în mai multe locații în cadrul unei anchete privind corupția, dar i s-a refuzat accesul atunci când a încercat să intre în Palatul Prezidențial de la Élysée, a declarat Parchetul Național Anticorupție într-un comunicat.

Conform comunicatului, au fost percheziționate mai multe locuințe și birouri, fără a se oferi însă detalii suplimentare.

Emmanuel Macron își asumă rolul de negociator în războiul dintre SUA și Iran. După discuții cu Trump și Pezeshkian, Franța propune reluarea dialogului

Emmanuel Macron îl felicită pe Péter Magyar pentru victoria la alegerile parlamentare: „Înaintăm împreună către o Europă mai suverană”

FLASH NEWS Putin l-a trimis pe Lavrov în China. Xi Jinping vorbește despre o schimbare „care se întâmplă o dată la un secol”
10:49
Putin l-a trimis pe Lavrov în China. Xi Jinping vorbește despre o schimbare „care se întâmplă o dată la un secol”
REACȚIE Donald Trump continuă atacurile la adresa Papei Leon al XIV-lea. Tensiunile SUA – Vatican ating un nou nivel
10:33
Donald Trump continuă atacurile la adresa Papei Leon al XIV-lea. Tensiunile SUA – Vatican ating un nou nivel
ANALIZA de 10 Ungaria i-a spus „stop” lui Viktor Orbán. Urmează modificarea Constituției? „Reconstrucția relațiilor deteriorate cu Bruxelles și Kiev s-ar putea să nu fie o prioritate pentru noul premier Magyar”
10:00
Ungaria i-a spus „stop” lui Viktor Orbán. Urmează modificarea Constituției? „Reconstrucția relațiilor deteriorate cu Bruxelles și Kiev s-ar putea să nu fie o prioritate pentru noul premier Magyar”
EXTERNE Blocada impusă de America împotriva Iranului. Marina SUA a interceptat primele petroliere
09:37
Blocada impusă de America împotriva Iranului. Marina SUA a interceptat primele petroliere
RESTRICȚII Restricții pentru femei, în noul sezon estival din Grecia. Nerespectarea regulilor poate fi sancționată cu amenzi de până la 3.000 de euro
23:53
Restricții pentru femei, în noul sezon estival din Grecia. Nerespectarea regulilor poate fi sancționată cu amenzi de până la 3.000 de euro
FLASH NEWS Noul premier al Ungariei, Peter Magyar, a vorbit la telefon cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan. Ce au discutat cei doi politicieni
23:37
Noul premier al Ungariei, Peter Magyar, a vorbit la telefon cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan. Ce au discutat cei doi politicieni
Mediafax
Analiză | Un al Treilea Război Mondial este plauzibil, dar iată cum poate fi evitat
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Cancan.ro
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Adevarul
De la hobby la profit. Tânărul care crește păsări „ca la țară” pentru a scăpa de alimentele procesate
Mediafax
Patru cercetări științifice care păreau absurde, dar au dat rezultate absolut remarcabile
Click
„M-a umplut de apă din cap până-n picioare”. Oana Roman, deranjată de vecinii de hotel, în vacanța de ziua ei
Digi24
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă România într-un astfel de clasament mondial
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminata Iuliana Dup, de la Pro TV, pentru cele 15 săptămâni de Desafio
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme. E mândră de silueta ei! Fanii au criticat-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Chinezi au prezentat sistemul hibrid cu inteligență artificială care va bate Toyota
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este entropia?
EDUCAȚIE Ultimul sprint până la vacanţa mare: ce îi aşteaptă pe elevi după vacanţa de Paşte
10:58
Ultimul sprint până la vacanţa mare: ce îi aşteaptă pe elevi după vacanţa de Paşte
EVENIMENT Simfonia Lalelelor la Pitești. Cum s-a ajuns de la o idee locală la un reper național al primăverii
10:50
Simfonia Lalelelor la Pitești. Cum s-a ajuns de la o idee locală la un reper național al primăverii
JUSTIȚIE Preluare de ștafetă la Parchetul instanței supreme. Care sunt prioritățile noului procuror general Cristina Chiriac
10:48
Preluare de ștafetă la Parchetul instanței supreme. Care sunt prioritățile noului procuror general Cristina Chiriac
Gândul de Vreme În ce regiuni se încălzește și unde vor fi temperaturi la limita înghețului. Prognoză de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
10:35
În ce regiuni se încălzește și unde vor fi temperaturi la limita înghețului. Prognoză de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
SCANDAL Andrei Caramitru, în război cu purtătorul de cuvânt al Patriarhiei. ”Dacă te duce mintea…am dubii” / „Mă voi ruga pentru dumneavoastră”
10:35
Andrei Caramitru, în război cu purtătorul de cuvânt al Patriarhiei. ”Dacă te duce mintea…am dubii” / „Mă voi ruga pentru dumneavoastră”
FILM „Jurnalul unei cameriste” de Radu Jude este unul dintre cele 18 lungmetraje incluse în selecţia Quinzaine des Cinéastes la Cannes 2026
10:26
„Jurnalul unei cameriste” de Radu Jude este unul dintre cele 18 lungmetraje incluse în selecţia Quinzaine des Cinéastes la Cannes 2026

Cele mai noi

Trimite acest link pe