Scandal în Franța. Poliția nu a primit permisiunea să efectueze o percheziție la Palatul Elysée. Ce li s-a comunicat anchetatorilor

Președinția franceză a refuzat, marți, să permită accesul anchetatorilor în Palatul Elysée, în cadrul unei anchete privind contracte legate de ceremoniile comemorative din Paris, relatează Politico. Imunitatea de care se bucură președintele francez Emmanuel Macron ar fi fost invocată.

Potrivit unui oficial al președinției franceze care a vorbit sub protecția anonimatului, anchetatorilor care s-au prezentat la Palatul Elysée nu li s-a permis accesul.

„Anchetatorilor… li s-a comunicat că documentele referitoare la personalul Palatului Élysée, care nu au legătură cu atribuțiile oficiale ale președintelui și care, prin urmare, pot fi divulgate, le vor fi puse la dispoziție la cerere”, a declarat un reprezentant al Palatului Élysée.

Conform unei declarații a procurorului Pascal Prache de la Parchetul Anticorupție, percheziția eșuată a fost inițiată în cadrul unei anchete legate de contractele privind organizarea ceremoniilor comemorative. Reprezentanții președinției franceze au declarat anchetatorilor că nu au putut efectua percheziția la Palatul Elysée deoarece sediul se află sub protecția imunității prezidențiale, se arată în declarație.

În declaratia procurorului se mai preciza că anchetatorii investigau acuzațiile de favoritism, corupție, trafic de influență și conflict de interese legate de organizarea ceremoniilor comemorative la Panteonul din Paris.

Mausoleul Panteonului adăpostește rămășițele pământești ale marilor personalități ale Franței, iar, în ultimii ani, au fost înmormântate aici mai multe figuri ilustre, precum cântăreața franco-americană Josephine Baker.

Potrivit ziarului francez „Le Canard Enchaîné”, care a fost primul care a relatat despre tentativa eșuată de la Palatul Élysée, anchetatorii încercau să afle de ce unei firme numite Shortcut Events i s-au acordat, în repetate rânduri, contracte pentru organizarea de ceremonii la Panteon. Potrivit ziarului, fiecare ceremonie costa două milioane de euro.

Se pare că anchetatorii investighează legăturile dintre Shortcut Events și Centrul pentru Monumente Naționale, o instituție franceză care administrează vastul patrimoniu istoric al țării.

Și agenția Reuters a relatat despre incidentul de la Elysee. Potrivit sursei citate, poliția franceză a efectuat, marți, percheziții în mai multe locații în cadrul unei anchete privind corupția, dar i s-a refuzat accesul atunci când a încercat să intre în Palatul Prezidențial de la Élysée, a declarat Parchetul Național Anticorupție într-un comunicat.

Conform comunicatului, au fost percheziționate mai multe locuințe și birouri, fără a se oferi însă detalii suplimentare.

Sursă foto: Mediafax

