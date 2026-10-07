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Mii de oameni, în pericol de îngheț în Kiev iarna aceasta din cauza activiștilor de mediu. Disputa care a blocat un proiect de termoficare

Mii de oameni, în pericol de îngheț în Kiev iarna aceasta din cauza activiștilor de mediu. Disputa care a blocat un proiect de termoficare
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Un proiect de termoficare din Kiev menit să ajute locuitorii să treacă peste această iarnă, în condițiile în care noua conductă de încălzire urmează să deservească cel mai afectat cartier al orașului, a stârnit proteste din partea activiștilor de mediu, arată Kyiv Independent.

Locuitorii din Teremki, un cartier din sud-vestul orașului Kiev, spun că nu sunt împotriva construcției conductei în sine, dar se opun defrișării inutile a copacilor pentru ridicarea acesteia. Lucrarea este considerată critică în cadrul planului de reziliență energetică al Kievului, în condițiile în care orașul a suferit iarna trecută din cauza lipsei de căldură.

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Dacă rețeaua principală de termoficare va fi atacată din nou de rachetele rusești iarna aceasta, noua conductă ar urma să asigure căldura pentru mii de persoane din aproximativ 200 de clădiri rezidențiale, printre care școli și 3 spitale.

Conflictul a izbucnit deoarece traseul ales inițial de primărie trecea direct printr-un parc și o fâșie de pădure, ceea ce presupunea și tăierea a câteva sute de copaci, mulți dintre ei stejari seculari. Activiștii de mediu au cerut modificarea traseului astfel încât conducta să poată fi instalată fără a distruge parcul și au acuzat administrația locală de management defectuos și lipsă de transparență. De asemenea, compania municipală de energie Kyivteploenergo a fost acuzată de exploatarea zonelor verzi în scopuri comerciale.

În toată această dispută s-au format două tabere. Pe de o parte, sunt familiile care au suferit masiv de frig iarna trecută din cauza penelor de curent generate de atacurile rusești. Acestea susțin acum finalizarea de urgență a lucrărilor în condițiile în care Moscova a promis că va folosi aceeași tactică și iarna aceasta. Pe de altă parte, tabăra nemulțumiților spune că primăria distruge inutil spațiul verde fără a analiza soluții alternative.

„Suntem gata să luptăm. Nu doar cu inamicul din străinătate. Suntem gata să luptăm împotriva nedreptății”, a spus un locuitor al Kievului.

În urma protestelor, unele dintre acestea violente, unde forțele de securitate au fost nevoite să intervină în împotriva manifestanților, primăria din Kiev a anunțat că a „optimizat” proiectul, iar numărul de copaci tăiați va fi mult mai mic decât s-a anunțat inițial.

Protestele față de distrugerea spațiilor verzi s-au transformat ulterior într-o nemulțumire mai amplă față de modul în care primarul Vitali Klitschko conduce Kievul. Numeroși protestatari au declarat pentru Kyiv Independent că simt că sunt „mințiți” în legătură cu adevărata intenție din spatele construcției conductei de încălzire. Mulți cred că există detalii nedivulgate despre finanțare și despre adevărații beneficiari.

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