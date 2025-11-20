Prima pagină » Știri externe » Kievul dezvăluie identitatea comandantului rus care a ordonat masacrul din Bucha

Kievul dezvăluie identitatea comandantului rus care a ordonat masacrul din Bucha

20 nov. 2025, 16:45, Știri externe
Autoritățile de la Kiev au dezvăluit, joi, cine este comandantul rus care a ordonat torturarea, execuția și arderea civililor din Bucha, în 2022. Iurii Vladimirovici Kim, comandantul unui pluton din Divizia 76 de Asalt Aerian a Rusiei, este acuzat că a ordonat trupelor sale să ucidă civili între 7 martie și 1 aprilie 2022, potrivit unui rechizitoriu înaintat de Procurorul General al Ucrainei, relatează CNN.

După retragerea turpelor ruse, orașul Bucha de lângă Kiev a devenit un simbol al crimelor de război. Sute de cadavre, inclusiv de copii și vârstnici, au fost găsite în gropi comune sa zăcând pur și simplu pe străzi și în case. Alții au fost torturați și executați în subsoluri.

Sursă: X/ @EU_Commission

Ucraina îl acuză pe Kim, care nu se află în arest, de răspundere penală în 17 crime și patru cazuri de rele tratamente comise de trupele aflate sub comanda sa în Bucha. Avocații de la Global Rights Compliance, care asistă oficialii ucraineni în strângerea probelor, au declarat că dosarul împotriva lui Kim se bazează pe mărturii ale martorilor, analize criminalistice, reconstituiri ale locului crimei, verificări ale identității, hărți și informații open source.

Kim este acuzat și că a ordonat arderea cadavrelor victimelor pentru a mușamaliza crimele.

„Cazul evidențiază o abordare metodică a crimelor de război comise de forțele ruse, indicând faptul că multe atrocități din Bucha au făcut parte dintr-un plan criminal extrem de coordonat care implică conducerea rusă”, a scris Global Rights Compliance într-un comunicat.

Aceasta este prima dată când un comandant rus a fost vizat oficial de o notificare pentru crime de război în urma masacrului. Această acțiune ar putea duce la un mandat de arestare pentru crime de război, potrivit Global Rights Compliance.

„Am depășit simpla tragere la răspundere a autorilor de rang inferior – acum descoperim deciziile lanțului de comandă prin care ordinele obișnuite s-au transformat în execuții în masă de civili”, a scris Maksym Țutskiridze, prim-adjunct al șefului Poliției Naționale a Ucrainei.

Kremlinul a negat că trupele sale ar fi ucis civili în Bucha și a acuzat Ucraina că a creat imagini false cu cadavre civile din oraș.

