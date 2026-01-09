La nici o săptămână de la capturarea lui Maduro, noul președinte al Venezuelei cere voie să se ducă în SUA. Ce vrea Delcy Rodriguez de la Trump

Delcy Rodríguez a cerut permisiunea de a călători la Washington DC marțea viitoare. Președinta interimară a Venezuelei a sugerat că ar putea efectua o posibilă vizită la Casa Albă pentru a se întâlni cu președintele Donald Trump.

Cererea este în curs de examinare preliminară și ar necesita o derogare temporară de sancțiuni din partea Trezoreriei SUA, deoarece Rodríguez este sancționată pentru încălcări ale drepturilor omului.

Cererea coincide cu vizita anunțată de María Corina Machado la Washington săptămâna viitoare, informează ABC Internacional. Anterior, ea s-a întâlnit cu ambasadorul Chinei.

Relația SUA-Venezuela a reînceput cu stângul

Imediat după capturarea dictatorului Nicolas Maduro de către forțele SUA în cadrul unei operațiuni militare desfășurate pe 3 ianuarie 2026, Delcy Rodriguez a denunțat administrația Trump pentru „răpire” și „violarea suveranității” . Ea a cerut eliberarea imediată a președintelui Maduro.

Trump a amenințat-o că va „avea o soartă mai cumplită decât Maduro” și că ar putea lovi Venezuela cu sancțiuni mai aspre. Președinta s-a conformat și a anunțat ulterior că dorește „o relație de colaborare” cu SUA.

Resetarea relațiilor dintre Washington DC și Caracas

O delegație a Departamentului de Stat al SUA soseste în Venezuela pentru a restaura relațiile diplomatice, potrivit unei declarații guvernamentale, publicată pe canalul Telegram al ministrului de externe venezuelean, Ivan Gil Pinto.

Anunțul lui Trump: Vor veni cele mai mari companii petroliere din lume

Președintele american va primi în vizită reprezentanți și șefi ai celor mai mari companii petroliere.

„Cele mai mari companii petroliere din lume vin la Casa Albă la ora 14:30. Toată lumea vrea să fie acolo. Păcat că Sala de Bal nu s-a încheiat încă, pentru că, dacă ar fi, ar fi ARIPĂ. Ne cerem scuze companiilor petroliere pe care nu le putem primi astăzi, dar secretarul Energiei, Chris Wright, și secretarul de Interne, Doug Burgum, îi vor vedea în următoarea săptămână. Toată lumea este în contact zilnic. Întâlnirea de astăzi va fi aproape exclusiv o discuție despre petrolul venezuelean și despre relația noastră pe termen lung cu Venezuela, securitatea și poporul său. Un factor foarte important în această implicare va fi reducerea prețurilor petrolului pentru poporul american. În plus, și poate cel mai important, va fi oprirea drogurilor și a infractorilor care intră în Statele Unite ale Americii. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, a anunțat președintele Donald Trump.

Trump este nerăbdător să-l întâlnească pe președintele Columbiei

Donald Trump a anunțat că dorește să-l întâlnească și pe Gustavo Petro, președintele Columbiei.

„Urmăresc să am o întâlnire cu Gustavo Petro, președintele Columbiei, la Casa Albă, pe durata primei săptămâni din luna februarie. Sunt sigur că vom lucra bine cu Columbia și pentru SUA, dar cocaina și alte droguri trebuie să înceteze să mai vină în Statele Unite”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

Sursa Foto: Facebook

