Prima pagină » Știri externe » Lavrov: Discuțiile privind GARANȚIILE de securitate oferite Ucrainei nu pot avea loc fără Rusia

Lavrov: Discuțiile privind GARANȚIILE de securitate oferite Ucrainei nu pot avea loc fără Rusia

20 aug. 2025, 19:45, Știri externe
Lavrov: Discuțiile privind GARANȚIILE de securitate oferite Ucrainei nu pot avea loc fără Rusia

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, avertizează că orice discuţie pe tema garanţiilor de securitate, oferite de occidentali Ucrainei, nu se va solda cu un succes atât timp cât poziţia Moscovei este ignorată.

Oficialul rus le-a reproşat liderilor europeni veniţi luni la Casa Albă să-l sprijine pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la discuţiile cu omologul american, Donald Trump, că au încercat să-l influenţeze pe acesta din urmă fără să formuleze vreo idee constructivă, informează Reuters.

„Occidentul înţelege perfect că a discuta serios despre garanţii de securitate pentru Ucraina este o utopie, este un drum care nu duce nicăieri, dacă poziția Rusiei nu este inclusă în conversație. Nu mai putem accepta ca de acum înainte chestiunile de securitate colectivă să fie abordate fără Moscova”, transmite Lavrov.

Șeful diplomației ruse a criticat deschis abordarea europenilor față de modul în care se raportează la război.

„Statele Unite înţeleg tot mai bine cauzele profunde ale conflictului din Ucraina, în timp ce europenii escaladează agresiv criza de securitate. UE doar încearcă să menţină SUA în cursa înarmării. Rusia îşi va apăra în continuare interesele legitime cu fermitate şi rigoare”, subliniază Lavrov.

Ministerul rus de Externe a transmis că Rusia respinge desfășurarea unui contingent militar al NATO în Ucraina.

„Această situație ar conduce la o escaladare incontrolabilă a conflictului cu multiple consecinţe imprevizibile”, avertizează reprezentanții instituției.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Țările europene examinează opțiunile privind SECURITATEA Ucrainei /Analist german: ”S-ar putea ca garanțiile să fie organizate în afara NATO”

Rusia reduce așteptările privind posibilitatea unui SUMMIT Putin-Zelenski /„Orice întâlnire trebuie pregătită gradual”

Citește și

EXTERNE Germania analizează diverse opțiuni de participare la protejarea Ucrainei /Rusia vrea cooptarea CHINEI în sistemul garanțiilor de securitate
22:35
Germania analizează diverse opțiuni de participare la protejarea Ucrainei /Rusia vrea cooptarea CHINEI în sistemul garanțiilor de securitate
EXTERNE Guvernul israelian a aprobat construirea unei COLONII în centrul Cisiordaniei /UE și Marea Britanie condamnă ferm inițiativa
21:43
Guvernul israelian a aprobat construirea unei COLONII în centrul Cisiordaniei /UE și Marea Britanie condamnă ferm inițiativa
EXTERNE Reuters: Rusia se pregătește să crească taxele și să taie din cheltuieli: „Nu vom avea mijloacele pentru a trăi la fel de CONFORTABIL ca acum”
21:26
Reuters: Rusia se pregătește să crească taxele și să taie din cheltuieli: „Nu vom avea mijloacele pentru a trăi la fel de CONFORTABIL ca acum”
EXTERNE Parlamentul European contestă decizia Consiliului UE de aprobare a programului achizițiilor de ARMAMENT /„Problema este baza legală”
20:44
Parlamentul European contestă decizia Consiliului UE de aprobare a programului achizițiilor de ARMAMENT /„Problema este baza legală”
EXTERNE Administrația Trump va verifica dacă imigranții în SUA au OPINII „anti-americane”
20:32
Administrația Trump va verifica dacă imigranții în SUA au OPINII „anti-americane”
VIDEO Nicușor Dan ar putea face prima vizită oficială în SUA la începutul anului viitor/ Ce subiecte are pe agendă
19:01
Nicușor Dan ar putea face prima vizită oficială în SUA la începutul anului viitor/ Ce subiecte are pe agendă
Mediafax
Alexandru Rogobete a anunțat principalele măsuri de reformă în sistemul sanitar
Digi24
Europa vrea ca Trump să trimită avioane de vânătoare F-35 în România, ca parte a garanțiilor de securitate pentru Ucraina (The Times)
Cancan.ro
BREAKING | Influnceriță de 27 de ani, împușcată mortal în mașina soțului ei
Prosport.ro
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
Adevarul
Mesajul lui Putin către România. Anatol Șalaru: „Vrea mai mult decât Ucraina”
Mediafax
Legea care va stabili cum se încasează pensiile private ajunge a doua oară pe masa Guvernului
Click
Insula superbă din Europa unde sute de localnici au ajuns să trăiască în rulote și corturi. Cât costă chiria în această destinație de vacanță
Wowbiz
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Giorgianei
Antena 3
Filmul tragediei de pe A1. Surse: Tinerii s-ar fi aruncat în fața TIR-ului pentru că părinții nu îi lăsau să aibă o relație
Digi24
Putin a avut un avantaj în Alaska, dar summitul de la Washington arată că și-a forțat norocul: „Scopul a fost manipularea lui Trump”
Cancan.ro
Focoasă? NU, mai mult pufoasă! Avem imaginile ȘOCANTE cu Ella Vișan din 2015. Neatinsă de bisturiu, fără fațete, cu fălcuțele la purtător
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
observatornews.ro
Pădurea urbană de lângă Bucureşti ar putea fi defrişată şi înlocuită de blocuri de 14 etaje
StirileKanalD
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
KanalD
Ce a postat adolescenta care a murit pe A1 înainte cu doar o săptămână de tragedie. Comentariul lăsat de iubitul ei: „Te iubesc”
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Aplicația cu vitezometru activ fără destinație setată intră în competiție directă cu Google Maps
Descopera.ro
În sfârșit S-A AFLAT: De ce unii oameni vorbesc în somn?
Capital.ro
Lege pentru românii care stau la casă. Vecinul te filmează în curte? Ce trebuie să știi
Evz.ro
Găinile, la numărat! Guvernul limitează numărul păsărilor în curțile oamenilor
A1
Nicușor Dan și familia sa au făcut spectacol pe ringul de dans la o nuntă, lângă București. Cum a fost surprins președintele
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mărturiile șoferului care a acroșat din plin un cuplu, pe autostrada A1, București-Pitești! Filmul tragediei romantice este unul greu de urmat
RadioImpuls
HOROSCOP 21 august 2025. O zodie este aruncată în mijlocul furtunii! Momentele grele și schimbările o copleșesc. Haosul se dezlănțuie pe toate planurile!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă către BULĂ: - Ai pe masă Moet, caviar, fructe de mare….. mie când îmi dai datoria?
Descopera.ro
Ce amendă a primit o femeie după ce a abandonat mai mulți pui de pisică?