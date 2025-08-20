Lavrov: Discuțiile privind GARANȚIILE de securitate oferite Ucrainei nu pot avea loc fără Rusia

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, avertizează că orice discuţie pe tema garanţiilor de securitate, oferite de occidentali Ucrainei, nu se va solda cu un succes atât timp cât poziţia Moscovei este ignorată.

Oficialul rus le-a reproşat liderilor europeni veniţi luni la Casa Albă să-l sprijine pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la discuţiile cu omologul american, Donald Trump, că au încercat să-l influenţeze pe acesta din urmă fără să formuleze vreo idee constructivă, informează Reuters.

„Occidentul înţelege perfect că a discuta serios despre garanţii de securitate pentru Ucraina este o utopie, este un drum care nu duce nicăieri, dacă poziția Rusiei nu este inclusă în conversație. Nu mai putem accepta ca de acum înainte chestiunile de securitate colectivă să fie abordate fără Moscova”, transmite Lavrov.

Șeful diplomației ruse a criticat deschis abordarea europenilor față de modul în care se raportează la război.

„Statele Unite înţeleg tot mai bine cauzele profunde ale conflictului din Ucraina, în timp ce europenii escaladează agresiv criza de securitate. UE doar încearcă să menţină SUA în cursa înarmării. Rusia îşi va apăra în continuare interesele legitime cu fermitate şi rigoare”, subliniază Lavrov.

Ministerul rus de Externe a transmis că Rusia respinge desfășurarea unui contingent militar al NATO în Ucraina.

„Această situație ar conduce la o escaladare incontrolabilă a conflictului cu multiple consecinţe imprevizibile”, avertizează reprezentanții instituției.

