„Lectern Guy", bărbatul grațiat de Trump după asaltul Capitoliului, candidează în Florida

Adam Christian Johnson și-a anunțat candidatura pentru o funcție în administrația locală din statul Florida. Acestea este cunoscut drept „Lectern Guy”, după ce a fost surprins cărând pupitrul președintei Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, în timpul evenimentelor din 2021.

Johnson intră în cursa pentru un loc în Comisia județeană Manatee. O poziție care implică decizii administrative legate de buget, dezvoltare și servicii publice la nivel local.

Ce s-a întâmplat pe 6 ianuarie 2021

Pe 6 ianuarie 2021, în ziua în care Congresul american certifica rezultatele alegerilor prezidențiale din 2020, au avut loc proteste care au degenerat în pătrunderea unor manifestanți în clădirea Capitoliului din Washington D.C.

Mii de susținători ai lui Donald Trump au protestat în apropierea Capitoliului. O parte dintre aceștia au pătruns în clădire, ceea ce a dus la suspendarea temporară a procedurii oficiale și la intervenția forțelor de ordine. Evenimentul a generat o criză de securitate fără precedent recent în SUA, cu victime, arestări și consecințe politice majore.

În acest context, Adam Johnson a devenit cunoscut după ce a fost fotografiat în interiorul Capitoliului, purtând pupitrul Nancy Pelosi, imagine care a circulat masiv în presa internațională și pe rețelele sociale.

Adam Christian Johnson, condamnat la 75 de zile de închisoare și grațiat de Trump

În urma anchetei după evenimentul din 2021, Johnson a fost condamnat pentru intrare ilegală într-o zonă restricționată a Capitoliului. Acesta a primit o pedeapsă de 75 de zile de închisoare, amendă, ore de muncă în folosul comunității și perioadă de supraveghere.

Ulterior, în ianuarie 2025, el a fost inclus printre persoanele care au beneficiat de o grațiere prezidențială acordată de Donald Trump pentru implicarea în evenimentele din 6 ianuarie.

„Lectern Guy” candidează la Comisia județeană Manatee

La cinci ani de la eveniment, Johnson a decis să intre în politică locală și și-a depus candidatura pentru funcția de comisar județean în Manatee County. El susține că își dorește să se concentreze pe probleme administrative concrete, precum gestionarea bugetului, eficiența serviciilor publice și dezvoltarea comunității.

Potrivit declarațiilor sale, alegerea datei de lansare a candidaturii, chiar pe 6 ianuarie, a fost intenționată, pentru a atrage atenția asupra campaniei.

Candidatura lui Johnson a stârnit reacții împărțite. Susținătorii săi consideră că experiența sa personală și poziția critică față de administrație pot reprezenta un atu într-o funcție locală. În schimb, criticii ridică semne de întrebare legate de trecutul său și de implicarea în evenimentele din 2021.

Un comentator citat de The Washington Post a spus că Johnson „încorporează esența crizei în care se află America”: un om care a profanat simbolurile democrației încercând acum să devină parte din democrație.

Mediafax
Guvernul pregătește reducerea accizei doar pentru motorină. Ilie Bolojan explică de ce benzina nu va fi plafonată
Digi24
„Administrația Trump practic imploră Iranul să vândă petrol”. Efectul paradoxal al războiului din Orientul Mijlociu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească cu doar 9.999 de euro. Terenul are 1100 de metri pătrați
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Adevarul
„Nu pot să ofer un salariu de 5.000 de lei net!” – Mesajul unui antreprenor care a divizat internetul
Mediafax
Primul obuzier K9 „Tunetul” a ieșit de pe linia de producție pentru Forțele Terestre Române
Click
Ce vrea să facă văduva lui Florian Pittiș, la 19 ani de la decesul artistului: „Chiar se gândește.” Drama femeii, ambii soți au avut morți fulgerătoare
Digi24
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban (sondaje)
Cancan.ro
Zodia care primește o veste foarte proastă înainte de Paște, care îi poate schimba viața, spune maestrul Mihai Voropchievici
Ce se întâmplă doctore
Secretul siluetei Corinei Caragea. Cum reușește să se mențină în formă fără diete drastice! Imagini incendiare cu vedeta tv
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Primăria Sector 4 va da 600 de lei pentru carburant sau reducere la transportul public. Cine poate beneficia de acești bani
Descopera.ro
Care este cel mai mare număr?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Descopera.ro
NASA trimite din nou astronauți în apropierea Lunii. Cum diferă Artemis de vechiul program Apollo?

