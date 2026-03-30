„Lectern Guy”, bărbatul grațiat de Trump după asaltul Capitoliului, candidează în Florida

Adam Christian Johnson și-a anunțat candidatura pentru o funcție în administrația locală din statul Florida. Acestea este cunoscut drept „Lectern Guy”, după ce a fost surprins cărând pupitrul președintei Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, în timpul evenimentelor din 2021.

Johnson intră în cursa pentru un loc în Comisia județeană Manatee. O poziție care implică decizii administrative legate de buget, dezvoltare și servicii publice la nivel local.

Ce s-a întâmplat pe 6 ianuarie 2021

Pe 6 ianuarie 2021, în ziua în care Congresul american certifica rezultatele alegerilor prezidențiale din 2020, au avut loc proteste care au degenerat în pătrunderea unor manifestanți în clădirea Capitoliului din Washington D.C.

Mii de susținători ai lui Donald Trump au protestat în apropierea Capitoliului. O parte dintre aceștia au pătruns în clădire, ceea ce a dus la suspendarea temporară a procedurii oficiale și la intervenția forțelor de ordine. Evenimentul a generat o criză de securitate fără precedent recent în SUA, cu victime, arestări și consecințe politice majore.

În acest context, Adam Johnson a devenit cunoscut după ce a fost fotografiat în interiorul Capitoliului, purtând pupitrul Nancy Pelosi, imagine care a circulat masiv în presa internațională și pe rețelele sociale.

Adam Christian Johnson, condamnat la 75 de zile de închisoare și grațiat de Trump

În urma anchetei după evenimentul din 2021, Johnson a fost condamnat pentru intrare ilegală într-o zonă restricționată a Capitoliului. Acesta a primit o pedeapsă de 75 de zile de închisoare, amendă, ore de muncă în folosul comunității și perioadă de supraveghere.

Ulterior, în ianuarie 2025, el a fost inclus printre persoanele care au beneficiat de o grațiere prezidențială acordată de Donald Trump pentru implicarea în evenimentele din 6 ianuarie.

„Lectern Guy” candidează la Comisia județeană Manatee

La cinci ani de la eveniment, Johnson a decis să intre în politică locală și și-a depus candidatura pentru funcția de comisar județean în Manatee County. El susține că își dorește să se concentreze pe probleme administrative concrete, precum gestionarea bugetului, eficiența serviciilor publice și dezvoltarea comunității.

Potrivit declarațiilor sale, alegerea datei de lansare a candidaturii, chiar pe 6 ianuarie, a fost intenționată, pentru a atrage atenția asupra campaniei.

Candidatura lui Johnson a stârnit reacții împărțite. Susținătorii săi consideră că experiența sa personală și poziția critică față de administrație pot reprezenta un atu într-o funcție locală. În schimb, criticii ridică semne de întrebare legate de trecutul său și de implicarea în evenimentele din 2021.

Un comentator citat de The Washington Post a spus că Johnson „încorporează esența crizei în care se află America”: un om care a profanat simbolurile democrației încercând acum să devină parte din democrație.

